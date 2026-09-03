DJI lance enfin à l’international la Osmo 360 II, sa nouvelle caméra d’action à 360 degrés, environ un mois après sa commercialisation en Chine. Cette deuxième génération ne bouleverse pas le concept, mais corrige plusieurs limites du premier modèle avec une douzaine d’améliorations, dont l’enregistrement 8K à 60 i/s, une autonomie revue à la hausse et surtout des objectifs désormais remplaçables plus facilement.

La cible est évidente : DJI veut réduire l’écart avec Insta360 sur un marché où la qualité d’image ne suffit plus. Réparabilité, fixation rapide, ralenti et simplicité d’usage deviennent tout aussi importants pour convaincre les créateurs qui utilisent ce type de caméra dans des conditions souvent difficiles.

Les objectifs remplaçables corrigent l’un des principaux défauts du premier modèle

La nouveauté la plus importante de la Osmo 360 II est probablement aussi la moins spectaculaire sur une fiche technique : ses objectifs peuvent désormais être remplacés sans passer par une procédure complexe nécessitant des outils spécialisés.

Sur une caméra 360, les lentilles dépassent fortement du boîtier afin de couvrir un champ de vision extrêmement large. Elles sont donc particulièrement exposées aux rayures, aux chocs et aux chutes, notamment lors d’un usage sportif ou lorsqu’une caméra est fixée au bout d’une perche.

Pouvoir changer un élément endommagé plutôt que remplacer la caméra entière améliore sensiblement la durée de vie du produit. DJI commercialise d’ailleurs un Lens Replacement Kit à 39 euros, signe que cette réparabilité fait désormais partie intégrante de la proposition.

Cette évolution est stratégique, car les caméras 360 sont souvent utilisées précisément dans les situations où leur optique risque le plus d’être endommagée.

La 8K passe désormais à 60 images par seconde

DJI améliore également les performances vidéo. La Osmo 360 II peut enregistrer des vidéos panoramiques en 8K à 60 images par seconde, contre 50 fps sur la génération précédente. Le gain peut sembler modeste, mais 60 fps constitue un format plus polyvalent pour les scènes rapides et facilite la création de ralentis légers tout en conservant une définition élevée.

Sur une caméra 360, la définition est particulièrement importante. L’image capturée doit être répartie sur toute la sphère, puis recadrée pour produire le plan final. Une résolution élevée laisse donc davantage de marge au montage lorsqu’un créateur choisit après coup son angle de vue.

La hausse de fréquence d’image renforce cette flexibilité sans imposer de descendre immédiatement en définition.

Jusqu’à 240 fps en 4K selon le mode utilisé

Les amateurs de ralentis bénéficient également d’un changement notable. DJI annonce un enregistrement 4K à 120 fps avec un seul objectif, tandis que l’utilisation des deux objectifs permettrait de monter jusqu’à 240 fps selon le mode choisi. Cette évolution donne à la Osmo 360 II davantage de polyvalence en dehors de la vidéo sphérique classique.

Un utilisateur peut ainsi exploiter la caméra comme une action cam traditionnelle pour certaines séquences, puis revenir à la capture 360 lorsqu’il souhaite décider du cadrage après l’enregistrement.

C’est un point important dans la compétition avec Insta360 : les meilleures caméras du segment ne sont plus seulement des appareils spécialisés, mais cherchent à remplacer plusieurs caméras selon les situations.

Deux capteurs de 1/1,1 pouce et 14,5 stops de dynamique annoncés

DJI conserve des capteurs de 1/1,1 pouce, une taille généreuse pour cette catégorie, et revendique désormais jusqu’à 14,5 stops de plage dynamique. Sur le papier, cette caractéristique doit permettre de mieux préserver les détails lorsque la scène contient simultanément des zones très lumineuses et très sombres, par exemple lors d’un tournage extérieur avec un ciel clair et des zones à l’ombre.

Les caméras 360 sont particulièrement sensibles à ce problème, car leurs deux objectifs enregistrent simultanément des directions très différentes. L’un peut être orienté vers le soleil tandis que l’autre filme une zone sombre, ce qui impose une gestion complexe de l’exposition avant même l’assemblage final.

La valeur annoncée par DJI devra évidemment être confrontée aux tests réels, mais elle montre que la marque continue de travailler autant sur la latitude d’image que sur la résolution.

Une batterie de 2 150 mAh pour gagner en endurance

La Osmo 360 II embarque une batterie de 2 150 mAh, soit environ 10 % de capacité supplémentaire par rapport à son prédécesseur. Cette augmentation est bienvenue compte tenu de la hausse des performances vidéo. Enregistrer deux flux en haute définition, les traiter simultanément et maintenir une stabilisation efficace représente une charge importante pour la batterie.

DJI accompagne également la caméra d’un accessoire Battery Extension Rod vendu 99 euros, destiné à prolonger les sessions de tournage. Pour les utilisateurs qui filment des activités longues, comme du vélo, de la randonnée ou des événements, l’autonomie reste souvent plus déterminante qu’un simple gain de résolution.

La capacité supplémentaire ne garantit pas automatiquement une augmentation proportionnelle de la durée d’enregistrement, mais elle donne à DJI davantage de marge pour absorber les nouveaux modes vidéo.

Le débit vidéo grimpe à 220 Mb/s

La nouvelle génération prend également en charge un débit allant jusqu’à 220 Mb/s. Un bitrate plus élevé permet théoriquement de conserver davantage d’informations dans les scènes complexes, notamment lorsqu’elles contiennent beaucoup de mouvement, de feuillage, de texture ou de détails fins.

C’est particulièrement pertinent en 8K. La compression doit gérer une énorme quantité de pixels, et un débit insuffisant peut rapidement produire des artefacts visibles lorsqu’on recadre fortement l’image.

En contrepartie, les fichiers deviennent plus volumineux et imposent davantage de contraintes au stockage et au montage. La qualité finale dépendra aussi évidemment du codec et du traitement appliqué par DJI, pas uniquement du chiffre maximal annoncé.

NFC Quick Connect et nouvelle fixation magnétique

DJI améliore aussi les interactions quotidiennes avec la caméra. La Osmo 360 II gagne NFC Quick Connect, destiné à faciliter la connexion avec un smartphone, ainsi qu’un nouveau système de fixation magnétique. Ce dernier changement peut paraître secondaire, mais il est important sur une action cam. Plus une caméra est simple à déplacer d’un support à un autre, plus elle devient facile à utiliser spontanément.

DJI dispose déjà d’une forte expérience des systèmes magnétiques sur ses autres produits Osmo et transpose ici cette logique à sa caméra 360. La marque commercialise également un Heavy-Duty Clamp Mount Kit à 49 euros, destiné aux installations nécessitant davantage de stabilité.

DJI veut rendre la Osmo 360 II plus polyvalente plutôt que simplement plus puissante

Pris séparément, aucun de ces changements ne transforme complètement la catégorie. Ensemble, ils corrigent toutefois plusieurs points qui comptent énormément dans l’usage réel. Une meilleure cadence en 8K améliore la flexibilité au montage, les nouveaux ralentis élargissent les usages, la batterie réduit les contraintes de tournage et les objectifs remplaçables rassurent sur la durabilité.

C’est précisément la logique d’une deuxième génération mature.

DJI n’a plus besoin de prouver qu’il sait fabriquer une caméra 360. Il doit désormais montrer qu’elle peut s’intégrer naturellement dans le workflow de créateurs déjà habitués aux solutions Insta360.

La Insta360 X6 reste la cible évidente

La Osmo 360 II arrive face à une concurrence particulièrement solide. Insta360 possède une avance importante sur ce marché, autant en matière de reconnaissance de marque que de logiciels, d’accessoires et d’expérience utilisateur. DJI peut toutefois s’appuyer sur son propre écosystème Osmo, déjà très populaire auprès des créateurs, ainsi que sur sa maîtrise de la stabilisation et du matériel vidéo compact.

Le duel ne se jouera donc pas uniquement sur la 8K ou la taille du capteur. La qualité de l’assemblage des deux images, la suppression de la perche, les outils de recadrage et la rapidité du workflow mobile compteront tout autant.

Sur une caméra 360, le logiciel reste une partie essentielle du produit.

Des accessoires qui montrent une vraie logique de système

DJI accompagne son lancement avec plusieurs accessoires dédiés. Le Lens Replacement Kit est proposé à 39 euros, la Battery Extension Rod à 99 euros et le Heavy-Duty Clamp Mount Kit à 49 euros.

Un boîtier étanche Invisible Waterproof Case doit également arriver plus tard dans l’année.

Cette gamme confirme que DJI ne considère plus sa caméra 360 comme une expérimentation isolée. La marque construit progressivement un véritable écosystème autour du produit, avec des solutions de protection, d’autonomie et de fixation adaptées à différents usages.

C’est indispensable pour rivaliser durablement avec Insta360, qui a fait de son catalogue d’accessoires l’un des piliers de son succès.

Un tarif de départ fixé à 589 euros

La DJI Osmo 360 II débute à 589 euros dans son Standard Combo. Le Adventure Combo grimpe à 739 euros avec des accessoires supplémentaires. Le positionnement est clairement premium, mais cohérent avec le segment des caméras 360 haut de gamme. À ce prix, DJI doit convaincre non seulement sur la qualité d’image, mais aussi sur l’ensemble de l’expérience : fiabilité des lentilles remplaçables, autonomie, chauffe, facilité de montage et qualité des applications.

La première Osmo 360 avait surtout permis à DJI d’entrer sur le marché. Cette deuxième génération doit désormais montrer que la marque peut réellement devenir l’alternative crédible à Insta360.

Avec la Osmo 360 II, DJI ne cherche donc plus seulement à rattraper la concurrence sur les caractéristiques techniques. Il travaille sur ce qui transforme une bonne caméra 360 en outil que l’on accepte réellement d’emporter partout : la réparabilité, la polyvalence et la simplicité.