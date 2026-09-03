Belkin étend son catalogue au-delà des accessoires pour AirTag avec une nouvelle famille de trackers baptisée SureFind. Leur particularité tient autant à leur compatibilité avec les réseaux de localisation d’Apple et de Google qu’à leur conception : chaque modèle intègre directement son propre système d’attache, qu’il s’agisse d’un anneau, d’une boucle ou d’un format carte.

La gamme comprend quatre produits, du simple Spot SureFind à 19,99 euros jusqu’au Support avec porte-cartes intégré SureFind à 39,99 dollars. Belkin cherche ainsi à résoudre un irritant bien connu des trackers Bluetooth : devoir acheter un accessoire supplémentaire avant même de pouvoir les accrocher à des clés, un sac ou un portefeuille.

Des trackers conçus pour Apple comme pour Android

Belkin annonce que ses nouveaux SureFind peuvent fonctionner avec Apple Find My ou avec Google Find Hub, selon l’écosystème utilisé. C’est un point important, car le marché du tracker reste encore très fragmenté. Les AirTag sont profondément intégrés à l’écosystème Apple, tandis que Google développe de son côté son propre réseau de localisation autour d’Android et de ses nouveaux accessoires Pixel.

Belkin choisit une position plus agnostique. Plutôt que de construire un réseau propriétaire, la marque s’appuie sur les infrastructures déjà massivement déployées par Apple et Google.

Cette approche lui permet de viser un public beaucoup plus large, tout en évitant de devoir convaincre les utilisateurs d’adopter une application ou un système de localisation supplémentaire.

SureFind Spot : le modèle le plus simple à 19,99 euros

Le Belkin Spot SureFind constitue l’entrée de gamme. Proposé à 19,99 euros, il est directement relié à un anneau métallique, ce qui permet de l’accrocher immédiatement à des clés, un sac ou tout autre objet compatible. Ce détail paraît anodin, mais il répond à l’une des critiques les plus fréquentes adressées à l’AirTag : le tracker d’Apple ne possède ni trou ni boucle intégrée. L’utilisateur doit donc souvent acheter un porte-clés ou un boîtier supplémentaire.

Belkin supprime ici cette étape.

Le Spot assume donc une philosophie très simple : offrir la fonction essentielle de localisation dans un produit déjà prêt à être utilisé.

Le dispositif de géolocalisation avec câble transforme sa boucle en câble USB-C

Le Dispositif de géolocalisation avec câble SureFind, vendu 24,99 dollars (nous ne connaissons pas encore le prix en France) adopte une approche plus originale. Sa boucle de transport peut également servir de court câble USB-C vers USB-C. Le même élément permet donc d’attacher le tracker à un objet puis d’être utilisé ponctuellement pour connecter ou recharger un appareil compatible.

C’est un exemple intéressant de produit multifonction qui ne cherche pas à ajouter une fonction spectaculaire, mais à rendre utile une pièce qui aurait autrement été purement mécanique.

Pour un utilisateur qui transporte déjà plusieurs câbles et accessoires, cette intégration peut éviter d’avoir un élément supplémentaire dans le sac. Le Dispositif de géolocalisation avec câble SureFind doit être commercialisé au cours du mois.

Carte SureFind vise directement les portefeuilles

Pour les utilisateurs souhaitant suivre un portefeuille sans lui ajouter une pièce volumineuse, Belkin propose le Carte SureFind à 29,99 euros. Son format se rapproche de celui d’une carte bancaire afin de pouvoir être glissé directement dans un emplacement classique. Cette conception est mieux adaptée aux portefeuilles qu’un tracker circulaire traditionnel, dont l’épaisseur peut rapidement devenir gênante.

Le Carte SureFind bénéficie également d’une certification IP68, ce qui lui apporte une protection élevée contre la poussière et l’immersion dans l’eau.

Belkin affirme qu’il peut résister à une immersion prolongée, même si la localisation Bluetooth ne peut évidemment pas fonctionner correctement sous l’eau. Dans ce scénario, l’utilisateur devra surtout se fier à la dernière position enregistrée avant la perte de connexion.

Le Support avec porte-cartes intégré combine tracker, support et protection RFID

Le produit le plus complet de la gamme est le Support avec porte-cartes intégré SureFind, proposé à 39,99 dollars (nous ne connaissons pas encore le prix en France). Il se fixe magnétiquement à l’arrière d’un smartphone compatible et peut se déplier pour servir de support.

Belkin ajoute également une fonction de blocage RFID destinée à protéger les cartes bancaires stockées dans l’accessoire contre certaines lectures sans contact non désirées.

Le produit cumule donc trois usages : portefeuille magnétique, support pour smartphone et tracker de localisation. Cette combinaison explique son positionnement tarifaire supérieur. Contrairement aux trois autres modèles, il faudra toutefois attendre octobre avant sa commercialisation.

Belkin attaque un point faible évident des AirTag

Le vrai intérêt de la gamme SureFind est moins technologique qu’ergonomique. Les trackers Bluetooth modernes sont déjà extrêmement simples à utiliser une fois intégrés à leur réseau de localisation. Mais, leur forme reste parfois peu pratique. Le AirTag est probablement l’exemple le plus évident : son design compact fonctionne très bien dans un sac, mais nécessite un accessoire pour être attaché à un trousseau de clés.

Belkin connaît particulièrement bien ce problème puisque la marque commercialise depuis longtemps des supports pour AirTag. Avec SureFind, elle transforme en quelque sorte cette expérience en produit intégré.

L’utilisateur n’achète plus un tracker puis son accessoire ; les deux sont directement réunis.

La compatibilité croisée devient un argument stratégique

Le choix de fonctionner avec les réseaux d’Apple et de Google pourrait aussi devenir un véritable avantage concurrentiel. Les foyers ne sont pas toujours entièrement composés d’iPhone ou entièrement équipés en Android. Une famille peut utiliser plusieurs plateformes, changer de smartphone au fil des années ou partager certains objets entre utilisateurs de différents écosystèmes.

Un tracker disponible en versions compatibles avec les deux grands réseaux simplifie cette transition. Belkin peut ainsi vendre la même famille de produits à presque tout le marché mobile sans devoir développer son propre réseau communautaire.

C’est une stratégie très différente de celle d’Apple ou de Google, qui utilisent précisément leurs trackers pour renforcer la valeur de leurs plateformes respectives.

Le Pixel Tag renforce la compétition sur ce marché

La récente arrivée du Pixel Tag confirme que les trackers deviennent un élément de plus en plus stratégique dans les écosystèmes mobiles. Google cherche à reproduire sur Android une expérience comparable à celle qu’Apple a construite autour de Find My.

Pour les fabricants d’accessoires comme Belkin, cette évolution ouvre de nouvelles possibilités. Ils peuvent désormais proposer des produits construits autour de grands réseaux existants plutôt que de dépendre d’une application propriétaire avec une couverture limitée.

Le résultat devrait aussi intensifier la concurrence sur les prix et les formats. Les trackers n’ont plus besoin d’être de simples pastilles circulaires. Ils peuvent devenir des cartes, câbles, supports ou accessoires intégrés.

Des prix suffisamment bas pour multiplier les usages

Belkin adopte également une tarification assez agressive. Le Spot à 19,99 euros peut facilement être acheté en plusieurs exemplaires pour équiper différents objets, tandis que le Carte et le Support avec porte-cartes intégré restent sous la barre des 30 dollars. Cette stratégie est logique pour une catégorie où l’intérêt augmente avec le nombre de trackers utilisés.

Un seul appareil permet de sécuriser des clés. Plusieurs peuvent couvrir un sac, une valise, un portefeuille ou différents objets fréquemment égarés. La différence se fera donc autant sur le prix que sur la simplicité d’installation.

Et, c’est précisément là que les attaches intégrées de Belkin peuvent faire la différence.

Les SureFind n’introduisent pas une nouvelle technologie de localisation radicalement différente. Ils reposent sur les réseaux existants d’Apple et de Google et reprennent une fonction désormais bien connue : retrouver un objet perdu grâce aux appareils situés à proximité.

Mais, Belkin optimise tout ce qui se passe autour. Un anneau déjà installé, une boucle qui sert aussi de câble, un format carte ou un portefeuille magnétique peuvent sembler secondaires sur une fiche technique. Dans l’usage quotidien, ce sont pourtant ces petits choix qui déterminent si un tracker reste pratique après plusieurs mois.

Belkin semble donc avoir choisi une approche très pragmatique : ne pas réinventer le réseau de localisation, mais rendre le tracker lui-même plus simple à vivre.