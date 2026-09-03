Accueil » Soundcore Sleep Earbuds 4 et 4 Pro : Anker affine ses écouteurs pour dormir sur le côté

Soundcore Sleep Earbuds 4 et 4 Pro : Anker affine ses écouteurs pour dormir sur le côté

Soundcore Sleep Earbuds 4 et 4 Pro : Anker affine ses écouteurs pour dormir sur le côté

Lors de l’IFA 2026, Anker renouvelle sa gamme d’écouteurs dédiés au sommeil avec les Soundcore Sleep Earbuds 4 et 4 Pro, deux modèles conçus avant tout pour les personnes qui dorment sur le côté. Plus compacts que les A30 de l’année dernière, ils misent sur une surface de contact réduite, une meilleure autonomie et une réduction de bruit retravaillée, tandis que la version Pro ajoute un capteur PPG et un boîtier SleepHub avec écran OLED.

L’objectif reste le même : masquer les ronflements, atténuer les bruits ambiants et accompagner progressivement l’endormissement sans imposer des écouteurs traditionnels, souvent trop volumineux pour rester confortables toute une nuit. Anker pousse toutefois la formule plus loin en transformant la version Pro en véritable outil de suivi du sommeil.

Une conception plus adaptée aux dormeurs sur le côté

Le principal changement est physique. Les Sleep Earbuds 4 et 4 Pro disposent d’une surface de contact réduite de 20 % par rapport aux A30, ce qui doit diminuer la pression exercée dans l’oreille lorsque la tête repose sur l’oreiller.

C’est un point essentiel pour ce type de produit. Un écouteur peut être parfaitement confortable en journée tout en devenant désagréable après plusieurs heures passées couché sur le côté. Quelques millimètres d’épaisseur ou une zone de contact trop rigide suffisent alors à créer une gêne importante.

Anker cherche donc moins à miniaturiser pour des raisons esthétiques qu’à résoudre une contrainte ergonomique très spécifique. Sur des écouteurs de sommeil, le confort nocturne compte probablement davantage que la puissance sonore ou la polyvalence.

Le masquage sonore reste au cœur de l’expérience

Les deux modèles reprennent la technologie de masquage audio déjà utilisée sur les A30. L’idée n’est pas uniquement de bloquer les sons environnants avec l’ANC, mais aussi de diffuser des paysages sonores capables de rendre certains bruits moins perceptibles, notamment les ronflements.

Cette combinaison entre réduction active du bruit et masquage acoustique est particulièrement adaptée au sommeil, car les nuisances nocturnes ne sont pas toujours constantes. Un système ANC fonctionne très bien sur certains sons continus, mais moins sur des variations soudaines ou irrégulières.

Les paysages sonores peuvent alors compléter le travail en créant un fond auditif plus stable. Reste à voir si les améliorations annoncées sur l’ANC permettent réellement de mieux filtrer les bruits de voisinage, la circulation ou les changements brusques dans l’environnement.

Jusqu’à 14,5 heures avec les paysages sonores locaux

Anker améliore aussi nettement l’autonomie. Lorsqu’ils diffusent de la musique, un podcast ou un livre audio en Bluetooth, les écouteurs peuvent atteindre 8 heures avec l’ANC activé et 11 heures sans ANC, selon la marque. En lecture locale de paysages sonores, l’autonomie monte à 9,5 heures avec ANC et jusqu’à 14,5 heures sans réduction de bruit.

Ces chiffres sont particulièrement importants pour un produit destiné à rester dans les oreilles toute la nuit. Une autonomie insuffisante peut rendre l’expérience frustrante si les écouteurs s’éteignent avant le réveil ou si l’utilisateur doit systématiquement choisir entre ANC et durée de fonctionnement.

Le passage à Bluetooth 6.0 accompagne également cette nouvelle génération, même si l’intérêt réel dépendra surtout de la stabilité de la connexion et de la consommation énergétique observée en pratique.

Le SleepHub du modèle Pro veut remplacer le smartphone la nuit

La principale différence visible entre les deux versions vient du boîtier. Les Sleep Earbuds 4 utilisent un étui classique, tandis que les Sleep Earbuds 4 Pro sont livrés avec un boîtier baptisé SleepHub intégrant un écran OLED. Celui-ci permet de contrôler les écouteurs sans avoir à prendre son téléphone. Depuis l’écran, l’utilisateur peut parcourir les paysages sonores prédéfinis, consulter certaines statistiques de sommeil, régler une alarme ou modifier plusieurs paramètres.

Cette approche est plutôt cohérente avec un produit destiné à la chambre. Le smartphone est souvent précisément l’objet que l’on cherche à éloigner au moment de dormir, et devoir ouvrir une application pour ajuster une ambiance sonore va à l’encontre de cette logique.

Le SleepHub transforme donc le boîtier en interface dédiée, avec l’avantage de garder les fonctions essentielles accessibles sans écran de téléphone.

Les deux boîtiers gagnent la recharge sans fil

Anker ajoute également la recharge sans fil aux deux étuis. Les utilisateurs pourront poser le boîtier sur un chargeur compatible plutôt que brancher systématiquement un câble. Ce n’est pas une révolution, mais c’est un détail pratique pour un appareil qui restera probablement toujours sur une table de nuit. La version Pro conserve évidemment l’avantage de son écran intégré, mais les deux modèles profitent du même gain de confort.

Cela renforce aussi le côté « rituel du coucher » recherché par Anker : les écouteurs sont retirés au réveil, replacés dans leur boîtier puis laissés sur leur base de recharge jusqu’à la nuit suivante.

La version Pro ajoute un capteur PPG dans l’oreille

Les Sleep Earbuds 4 Pro vont beaucoup plus loin avec l’intégration d’un capteur PPG directement dans l’écouteur. Cette technologie, déjà présente sur certains écouteurs haut de gamme, utilise la lumière pour mesurer certains signaux physiologiques, notamment le rythme cardiaque. Anker veut s’en servir pour suivre l’état de sommeil, la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque, ou HRV.

La marque évoque également des estimations liées au stress, à la fatigue et à la récupération.

Ces données doivent être interprétées avec prudence, car elles relèvent avant tout du bien-être et ne remplacent pas une évaluation médicale. Mais l’oreille est une zone intéressante pour ce type de mesure, notamment parce que l’écouteur reste en contact relativement stable avec la peau pendant la nuit.

BioSync adapte les sons à l’état de sommeil

Le capteur PPG alimente une nouvelle fonction baptisée BioSync. Anker explique que le système pourra analyser les signaux physiologiques de l’utilisateur afin d’adapter les sons diffusés et faciliter progressivement l’endormissement. Autrement dit, les écouteurs ne se contenteraient plus de jouer le même paysage sonore pendant plusieurs heures. Ils pourraient modifier l’ambiance en fonction de l’état détecté.

C’est probablement la fonction la plus ambitieuse de cette nouvelle génération, mais aussi celle qui demandera le plus de validation en conditions réelles. Identifier correctement un changement physiologique est une chose ; démontrer qu’un contenu audio adaptatif améliore réellement l’endormissement en est une autre.

Le concept est séduisant, mais l’intérêt dépendra largement de la qualité des algorithmes et de la manière dont Anker évite des transitions sonores trop fréquentes ou perceptibles.

Des écouteurs de sommeil de plus en plus proches des wearables santé

Avec le modèle Pro, Soundcore rapproche clairement ses sleepbuds du marché des objets de suivi physiologique. La frontière entre écouteurs, tracker de sommeil et appareil de relaxation devient de plus en plus floue. Les Sleep Earbuds 4 Pro peuvent diffuser du contenu, réduire le bruit, suivre le rythme cardiaque, mesurer la HRV et adapter les sons selon les données recueillies.

Cette convergence est logique.

Les écouteurs disposent déjà d’une position intéressante pour capter certains signaux corporels et sont portés pendant plusieurs heures. Ajouter des capteurs permet donc de transformer un accessoire audio en dispositif de suivi sans imposer un second produit comme une montre ou une bague.

La difficulté sera de conserver le confort malgré cette sophistication supplémentaire.

Le prix du modèle Pro change fortement le positionnement

Les Soundcore Sleep Earbuds 4 seront commercialisés en octobre à 229,99 dollars, en blanc et bleu, avec une version rose annoncée ultérieurement. Les Sleep Earbuds 4 Pro arriveront en novembre à 349,99 dollars, également dans des nuances de blanc et de bleu.

L’écart de prix est important.

La version Pro coûte 120 dollars de plus, essentiellement pour le SleepHub avec écran, le capteur PPG et les fonctions BioSync. Cela place le produit dans une catégorie très premium pour des écouteurs dont l’usage principal reste limité au sommeil.

La valeur dépendra donc beaucoup de la précision du suivi et de l’utilité réelle des adaptations nocturnes.

Anker veut transformer le sommeil en nouvelle catégorie audio

Ces écouteurs montrent à quel point le marché audio se spécialise. Les fabricants ne cherchent plus uniquement à proposer des écouteurs polyvalents pour la musique, les appels et les transports. Ils développent désormais des produits conçus autour de scénarios extrêmement précis, comme le sport, la santé auditive ou ici le sommeil.

Anker semble avoir compris qu’un produit de nuit ne peut pas être simplement une version plus petite d’écouteurs classiques. Le format, l’autonomie, le masquage sonore et l’absence de pression sur l’oreille doivent être pensés ensemble.

La version Pro ajoute une dimension plus expérimentale avec son suivi physiologique et son audio adaptatif, tandis que le modèle standard reste plus proche d’un appareil spécialisé dans le confort et l’isolation nocturne.

Le vrai progrès ne se mesurera donc pas au nombre de capteurs ou à l’écran du boîtier, mais à quelque chose de beaucoup plus simple : savoir si l’on peut réellement les porter huit heures sans y penser.