Huawei renouvelle sa tablette haut de gamme avec la MatePad Pro 12, un modèle qui mise moins sur la rupture que sur l’optimisation d’une formule déjà très aboutie. Plus compacte que la précédente MatePad Pro 12,2 pouces, cette génération 2026 descend à seulement 454 grammes et 4,7 mm d’épaisseur tout en conservant un écran OLED PaperMatte 3K.

La tablette veut surtout séduire les utilisateurs à la recherche d’un grand écran confortable pour lire, écrire et dessiner, avec une forte orientation productivité. Huawei ajoute également plusieurs fonctions d’IA, des gestes aériens au stylet et une batterie qui peut atteindre 10 400 mAh selon les marchés.

Un châssis nettement plus léger

La première évolution est immédiatement visible sur la fiche technique. La MatePad Pro 12 ne pèse que 454 grammes, contre environ 508 grammes pour le modèle 2025 de 12,2 pouces. Huawei gagne donc plus de 50 grammes tout en conservant une diagonale très proche.

L’épaisseur descend également de 5,5 mm à 4,7 mm, ce qui place la tablette parmi les modèles les plus fins de sa catégorie.

Cette réduction de masse est particulièrement importante sur un appareil de 12 pouces. Quelques dizaines de grammes peuvent faire une vraie différence lorsqu’on tient la tablette à une main pendant plusieurs minutes ou qu’on la transporte quotidiennement avec un clavier et un stylet.

Huawei réduit légèrement la diagonale pour gagner en mobilité

La nouvelle génération abandonne le format 12,2 pouces au profit d’une dalle de 12 pouces. La différence paraît minime, mais elle participe probablement à l’effort général de réduction du poids et de l’encombrement. Huawei semble avoir préféré rendre la tablette plus facile à transporter plutôt que poursuivre la course au plus grand écran possible.

C’est un choix assez logique.

Sur une tablette orientée productivité, un écran de 12 pouces reste suffisamment grand pour afficher deux applications côte à côte, annoter des documents ou travailler avec un clavier, tout en conservant un format plus mobile qu’un modèle de 13 ou 14 pouces.

PaperMatte reste au cœur de l’expérience

Huawei conserve sa technologie PaperMatte, devenue l’un des principaux éléments différenciants de ses tablettes. L’idée est de réduire les reflets et de donner à l’écran une texture visuelle et tactile plus proche du papier. La technologie ne fonctionne pas exactement comme NXTPAPER de TCL, même si les deux approches cherchent à améliorer le confort de lecture et d’écriture.

Dans le cas de Huawei, la dalle reste ici basée sur de l’OLED flexible, ce qui permet de combiner contraste élevé, noirs profonds et traitement antireflet. Cette association est intéressante car les écrans mats traditionnels peuvent parfois sacrifier une partie de la netteté ou du contraste.

Une dalle OLED 3K jusqu’à 1 600 nits

L’écran 12 pouces affiche une définition 3K et une luminosité maximale annoncée à 1 600 nits. Cette valeur devrait améliorer la lisibilité dans les environnements lumineux, en complément du traitement PaperMatte. La combinaison d’une forte luminosité et d’une surface antireflet peut être particulièrement utile dans les bureaux très éclairés ou près d’une fenêtre.

Pour les utilisateurs qui passent beaucoup de temps à lire, écrire ou dessiner, l’écran reste probablement l’un des principaux arguments de la MatePad Pro. Huawei continue donc de construire son identité tablette autour de l’expérience visuelle plutôt que de la seule puissance brute.

Le stylet gagne des gestes aériens

La MatePad Pro 12 intègre également de nouvelles fonctions liées au stylet. Huawei annonce des gestes aériens, conçus pour permettre certaines interactions sans avoir à toucher directement l’écran. L’objectif est de faciliter les usages créatifs et productifs, même si l’intérêt réel dépendra évidemment du nombre d’applications compatibles et de la précision du système.

Ce type de fonction peut devenir utile pour changer d’outil, naviguer dans une présentation ou contrôler certaines commandes pendant que l’autre main reste occupée. Huawei cherche ainsi à renforcer la tablette comme appareil de création et de prise de notes.

L’IA s’invite dans l’écriture et la transcription

La nouvelle MatePad Pro embarque plusieurs outils reposant sur l’intelligence artificielle. Parmi eux, Huawei met en avant une fonction de transcription de la parole en texte et un système d’amélioration de l’écriture manuscrite. La première peut faciliter la prise de notes pendant un cours ou une réunion, tandis que la seconde cherche à rendre les annotations manuscrites plus lisibles et plus propres.

Ces fonctions montrent que Huawei veut intégrer l’IA directement dans les usages quotidiens plutôt que la limiter à un assistant conversationnel. Sur une tablette, c’est probablement l’une des approches les plus pertinentes.

Une batterie différente selon les marchés

Huawei adopte une configuration inhabituelle concernant la batterie. Les modèles destinés à l’Union européenne embarquent une capacité de 9 760 mAh, tandis que les versions commercialisées sur d’autres marchés disposent de 10 400 mAh. La raison précise de cette différence n’est pas détaillée dans les informations disponibles.

Dans les deux cas, la tablette prend en charge une recharge rapide de 66 W. Huawei ajoute également une fonction de recharge filaire inversée de 40 W, qui permet théoriquement d’utiliser la tablette comme source d’énergie pour un autre appareil compatible.

Cette puissance est particulièrement élevée pour de la recharge inversée.

Jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage

La MatePad Pro 12 sera proposée avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Ces configurations sont cohérentes avec un positionnement haut de gamme. La version 8 Go devrait suffire pour les usages classiques, mais les utilisateurs qui comptent travailler avec plusieurs applications ouvertes ou conserver la tablette plusieurs années auront probablement intérêt à privilégier les 12 Go.

Le stockage maximal de 512 Go peut également devenir utile pour les créateurs qui manipulent des fichiers volumineux.

Huawei n’a pas ici détaillé l’ensemble de la plateforme processeur, mais la cohérence entre matériel, logiciel et autonomie restera essentielle pour juger la tablette en conditions réelles.

Quatre haut-parleurs et quatre microphones

La partie multimédia repose sur quatre haut-parleurs et quatre microphones. Cette configuration devrait renforcer l’intérêt de la tablette pour les appels vidéo, les réunions et la consommation de contenus. Un écran de 12 pouces est naturellement adapté aux films et séries, mais la qualité sonore joue un rôle important dans l’expérience globale.

Huawei a déjà montré sur certaines générations précédentes qu’il accordait beaucoup d’attention à l’audio de ses tablettes. Il faudra voir si cette nouvelle version conserve le même niveau de qualité malgré la réduction d’épaisseur.

Un capteur de 50 mégapixels à l’arrière

La tablette possède également une caméra principale de 50 mégapixels. Elle peut enregistrer des vidéos en 1080p. À l’avant, Huawei utilise un capteur de 12 mégapixels, plus pertinent pour les visioconférences et les appels. La photographie reste évidemment secondaire sur une tablette de cette taille.

Le capteur arrière sera surtout utile pour scanner des documents, prendre rapidement une photo ou utiliser certaines fonctions de réalité augmentée.

Huawei continue de miser sur la productivité

Le positionnement de la MatePad Pro 12 est assez clair. Huawei ne cherche pas simplement à vendre un grand écran pour regarder des vidéos. Le constructeur veut rapprocher sa tablette d’un outil de travail, avec stylet, transcription, écriture manuscrite améliorée et écran antireflet. Cette stratégie est cohérente avec l’évolution du marché.

Les tablettes haut de gamme doivent désormais justifier leur prix par davantage que la consommation multimédia, surtout face aux ultraportables de plus en plus légers.

Le principal défi reste logiciel

Comme toujours chez Huawei, le matériel n’est probablement pas le point le plus problématique. La question la plus importante concerne l’écosystème logiciel. Pour les utilisateurs européens, l’absence des services Google dans leur forme habituelle peut représenter un frein important, surtout dans un environnement professionnel ou scolaire très dépendant de Google Drive, Gmail ou certaines applications Android.

Huawei dispose de ses propres solutions et a considérablement enrichi son environnement logiciel, mais la compatibilité reste un critère central à ce niveau de prix. La qualité du matériel ne suffit pas toujours à compenser une transition d’écosystème.

Un positionnement tarifaire haut de gamme

La MatePad Pro 12 sera proposée à 799 euros dans sa configuration de base. La version équipée de 12 Go de RAM grimpe à 899 euros. À ce niveau, Huawei entre directement en concurrence avec des tablettes premium d’Apple, Samsung et d’autres constructeurs Android.

Le prix impose donc un niveau d’exigence élevé.

L’écran PaperMatte, le poids de 454 grammes et l’épaisseur de 4,7 mm constituent de vrais arguments, mais ils devront s’accompagner d’une expérience logicielle suffisamment aboutie pour convaincre au-delà des utilisateurs déjà familiers de l’écosystème Huawei.

Huawei proposera la MatePad Pro 12 en Blue et Space Gray. La palette reste donc relativement classique. Le bleu apporte une option plus distinctive, tandis que le gris vise davantage les usages professionnels. Le design très fin et les bordures réduites devraient de toute façon constituer les principaux éléments visuels de la tablette. Huawei ne cherche pas ici à multiplier les couleurs, mais à renforcer l’impression de légèreté et de minimalisme.

Huawei affine plutôt qu’il ne réinvente

Cette MatePad Pro 12 ressemble finalement à une évolution très maîtrisée. Le constructeur ne change pas radicalement la philosophie de sa tablette, mais améliore précisément les points qui comptent sur un appareil mobile : poids, épaisseur, lisibilité et outils de productivité. La réduction à 454 grammes est probablement plus importante à l’usage qu’une augmentation spectaculaire de puissance. L’écran PaperMatte reste quant à lui un argument distinctif dans un marché où la majorité des tablettes premium utilisent encore des surfaces très brillantes.

Huawei semble donc poursuivre une stratégie assez claire : faire de la MatePad Pro une tablette conçue autant pour lire et écrire que pour regarder du contenu. Si le logiciel et les accessoires suivent, cette version 2026 pourrait devenir l’une des alternatives les plus originales aux iPad Pro et Galaxy Tab haut de gamme.