Grand Theft Auto VI, plus connu sous le nom de GTA 6, est le jeu le plus attendu de la décennie. Développé par Rockstar Games, il marque le retour de la série à Vice City après plus de dix ans d’attente depuis GTA 5. Entre une nouvelle carte gigantesque, deux personnages jouables, un premier aperçu de gameplay diffusé sur Netflix et une date de sortie désormais fixée, voici tout ce qu’il faut savoir sur GTA 6.

Date de sortie de GTA 6

GTA 6 sort le 19 novembre 2026, exclusivement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cette date a été verrouillée par Rockstar en novembre 2025, et Take-Two a répété à plusieurs reprises qu’elle ne bougerait plus.

Le chemin jusqu’à cette date a toutefois été semé de reports. Après une première fenêtre annoncée pour 2025, le jeu a été repoussé à mai 2026, puis à sa date actuelle du 19 novembre 2026. Le préchargement des versions numériques ouvrira le 12 novembre 2026, une semaine avant la sortie.

Sur quelles plateformes sortira GTA 6 ?

GTA 6 est prévu uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S au lancement. Il n’y aura pas de version PS4 ni Xbox One : en se limitant aux consoles de dernière génération, Rockstar s’affranchit des contraintes du matériel plus ancien.

Concernant le PC, aucune version n’est annoncée pour le moment. Historiquement, Rockstar a porté GTA 5 et Red Dead Redemption 2 sur PC un à deux ans après leur sortie sur consoles ; un scénario similaire est plausible pour GTA 6, mais rien n’est confirmé à ce jour.

L’histoire : Jason et Lucia, un couple de criminels

Pour la première fois dans l’histoire de la série, GTA 6 met en scène deux protagonistes jouables formant un couple : Jason Duval et Lucia Caminos. Leur relation, souvent comparée à celle de Bonnie and Clyde, est au cœur du récit.

Lucia Caminos : première protagoniste féminine jouable de la série, elle entre dans l’histoire à sa sortie de la prison de Leonida. Elle est décrite comme énergique, impulsive et prête à prendre des risques.

Jason Duval : ancien militaire passé par le trafic de drogue, plus posé et calculateur, il forme un contrepoint au tempérament de Lucia.

Selon la description officielle de Rockstar, tout commence lorsqu’un « coup facile » tourne mal, entraînant le couple dans une conspiration criminelle qui s’étend à tout l’État de Leonida. Le duo doit alors compter l’un sur l’autre pour survivre.

La carte : bienvenue dans l’État de Leonida

GTA 6 se déroule dans l’État fictif de Leonida, une version romancée de la Floride moderne, dont Vice City (inspirée de Miami) constitue la ville principale. C’est un retour attendu à cet univers néon et tropical, déjà culte depuis GTA : Vice City en 2002.

Là où GTA 5 proposait une ville (Los Santos) et une zone de campagne, Leonida est un État entier articulé autour de six régions nommées, sans écran de chargement entre elles : Vice City sur la côte sud-est, des chaînes d’îles au sud, des marais au sud-ouest, une ville portuaire côté golfe, des terres agricoles à l’intérieur et des reliefs boisés au nord. On y trouvera une grande variété d’environnements, y compris des plages, des marécages et des zones sous-marines.

À noter : Rockstar n’a pas encore dévoilé de carte officielle ni communiqué les dimensions exactes de Leonida. Des retours de personnes ayant pu voir le jeu évoquent une carte environ deux fois plus grande que celle de GTA 5, et des fuites parlent de plus de 700 intérieurs explorables, mais ces chiffres restent non confirmés par Rockstar. Une carte complète a fuité en août 2026, sans que son authenticité soit établie.

Le gameplay : ce que révèle l’aperçu Netflix

Le 27 août 2026, Rockstar a diffusé GTA 6: An Extended Look, un aperçu de 26 minutes en avant-première sur Netflix, avant une mise en ligne gratuite sur sa chaîne YouTube et son site officiel le même jour. C’est le premier véritable aperçu de gameplay du jeu, entièrement capturé sur PlayStation 5. Voici ce qu’il faut en retenir.

Bascule entre les deux personnages

Le joueur peut incarner Jason ou Lucia et basculer librement de l’un à l’autre, y compris très rapidement lorsque les deux sont ensemble, notamment pendant les phases en véhicule. On peut aussi choisir de jouer le couple ou d’alterner selon les envies.

Un monde plus vivant que jamais

La nouvelle Vice City apparaît nettement plus dense que Los Santos : rues plus peuplées, davantage de véhicules et de piétons, intérieurs très détaillés. L’aperçu met en avant des interactions naturelles avec les PNJ, un système de réseaux sociaux omniprésent et une foule de petits détails (Jason qui caresse un chien avec ses propres commandes d’interaction, par exemple).

De nouveaux systèmes de jeu

Système de Focus : un mécanisme de concentration mis en avant pendant les phases d’action.

Niveau de recherche porté à six étoiles : une escalade de la réponse policière au-delà des cinq étoiles habituelles.

Stockage dans les véhicules : armes et tenues peuvent être rangées dans les voitures.

Écosystème mode : Rockstar a travaillé depuis 2023 avec une styliste basée à Miami pour bâtir un système vestimentaire et de personnalisation ancré dans la culture contemporaine.

Téléphones et applications : le smartphone reste central dans l’expérience.

Les trailers de GTA 6

Rockstar a rythmé la communication autour de GTA 6 avec plusieurs temps forts :

Trailer 1 (4 décembre 2023) : la révélation officielle. Il présente Leonida, Vice City et les deux protagonistes, et bat instantanément des records de vues sur YouTube (environ 93 millions en 24 heures).

Trailer 2 (6 mai 2025) : il approfondit l’histoire, le rôle de Jason et l’univers, accompagné d’une refonte du site officiel avec des pages pour chaque région et une soixantaine de captures d’écran. Rockstar a revendiqué plus de 475 millions de vues toutes plateformes en 24 heures.

An Extended Look (27 août 2026) : l’aperçu de gameplay de 26 minutes, sans être officiellement baptisé « Trailer 3 », est celui que les fans attendaient sous ce nom.

Prix et éditions de GTA 6

Les précommandes de GTA 6 sont ouvertes depuis le 25 juin 2026, en France comme ailleurs. Rockstar propose deux éditions, sans collector à ce stade :

Édition Standard : 79,99 € — le jeu complet et le pack de précommande Vintage Vice City.

Édition Ultimate : 99,99 € — de nombreux véhicules, armes, tenues et contenus exclusifs débloqués au fil de l’histoire, plus des bonus pour le mode en ligne.

Le pack Vintage Vice City est offert à tout joueur qui précommande, quelle que soit l’édition. Pour le détail complet des bonus, des plateformes et des astuces pour payer moins cher, consultez notre guide dédié : précommandes GTA 6, éditions et prix. À noter que Rockstar a exclu toute baisse de prix officielle pour Noël.

Et GTA Online dans tout ça ?

GTA Online, le mode multijoueur qui a fait le succès commercial de GTA 5 pendant plus d’une décennie, aura sans aucun doute un successeur. Toutefois, à ce jour, Rockstar n’a pas détaillé officiellement ses plans pour la composante en ligne de GTA 6 : calendrier, contenu et fonctionnement restent du domaine de la spéculation.

Les bonus de l’édition Ultimate laissent penser que le mode en ligne sera étroitement lié à l’expérience solo.

Configuration et performances

Puisque GTA 6 est un titre pensé pour la génération PS5 et Xbox Series, il devrait exploiter à fond le SSD haute vitesse de ces consoles pour un monde sans temps de chargement. Rockstar n’a pas encore détaillé les modes de performance (résolution, images par seconde) ni la taille exacte du jeu, mais compte tenu de l’ampleur de la carte, un poids largement supérieur à 100 Go est très probable. Fait notable : même les versions physiques utiliseront un code de téléchargement plutôt qu’un disque contenant l’intégralité des données.

FAQ : les questions fréquentes sur GTA 6

Quand sort GTA 6 ?

GTA 6 sort le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le préchargement des versions numériques ouvre le 12 novembre 2026.

GTA 6 sortira-t-il sur PC ?

Aucune version PC n’est annoncée pour le lancement. Le jeu est exclusif aux PS5 et Xbox Series X|S. Un portage PC ultérieur est possible, comme pour GTA 5 et Red Dead Redemption 2, mais n’est pas confirmé.

Qui sont les personnages principaux de GTA 6 ?

GTA 6 suit Jason Duval et Lucia Caminos, un couple de criminels. Lucia est la première protagoniste féminine jouable de la série. Le joueur peut basculer librement entre les deux.

Où se déroule GTA 6 ?

Dans l’État fictif de Leonida, inspiré de la Floride, dont la ville principale est Vice City (inspirée de Miami). La carte s’annonce comme la plus grande de la série.

Quel est le prix de GTA 6 ?

L’édition Standard coûte 79,99 € et l’édition Ultimate 99,99 €. Les précommandes sont ouvertes depuis le 25 juin 2026 sur les stores officiels et chez les revendeurs français.

A-t-on vu du gameplay de GTA 6 ?

Oui. Le 27 août 2026, Rockstar a diffusé GTA 6: An Extended Look, un aperçu de gameplay de 26 minutes capturé sur PS5, montrant la bascule entre personnages, les fusillades, les courses-poursuites et de nombreux systèmes de jeu.

GTA 6 aura-t-il un mode en ligne ?

Un successeur à GTA Online est attendu, mais Rockstar n’a pas encore communiqué officiellement ses plans pour la composante multijoueur de GTA 6.

GTA 6, le lancement de tous les records se rapproche

Avec une date de sortie verrouillée au 19 novembre 2026, deux protagonistes inédits, une carte annoncée comme la plus ambitieuse de Rockstar et un premier aperçu de gameplay qui a tenu ses promesses, GTA 6 réunit tous les ingrédients du plus grand lancement vidéoludique de la décennie. Il reste encore des zones d’ombre — carte officielle, version PC, avenir de GTA Online — que nous continuerons de suivre et de documenter à mesure des annonces de Rockstar.

Pour aller plus loin, retrouvez tous nos articles et actualités sur le sujet via notre page dédiée à GTA 6.