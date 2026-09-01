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Brave ajoute des alias email pour limiter le pistage entre les sites web

Brave ajoute des alias email pour limiter le pistage entre les sites web

Brave ajoute une nouvelle couche à sa stratégie de confidentialité. À partir de la version desktop 1,94, le navigateur permet désormais de générer des alias email directement dans les formulaires en ligne, afin d’éviter de communiquer son adresse principale à chaque site visité.

L’idée est simple, mais l’enjeu est important. Une adresse email réutilisée sur plusieurs services peut servir de point de jonction entre différents profils publicitaires, même lorsque les trackers classiques sont bloqués dans le navigateur. Avec ses nouveaux alias, Brave cherche donc à cloisonner davantage l’identité numérique de l’utilisateur.

Une adresse différente pour chaque site

La nouvelle fonction repose sur le compte Brave. Une fois connecté, l’utilisateur peut créer un alias directement depuis un champ email sur un site web. Cette adresse alternative peut ensuite être utilisée à la place de l’adresse principale. Les messages reçus sont automatiquement transférés vers la boîte de réception réelle associée au compte Brave.

Le site, lui, ne voit jamais l’adresse principale.

Ce système ne sert pas uniquement à éviter le spam. Une adresse email est un identifiant particulièrement efficace pour le ciblage publicitaire. Lorsqu’un utilisateur fournit la même adresse à plusieurs entreprises, celles-ci peuvent potentiellement la transmettre à des plateformes publicitaires comme Google, Meta ou LinkedIn afin de retrouver un profil correspondant.

Le problème est que cette correspondance peut se faire côté serveur. Un bloqueur de trackers classique dans le navigateur ne voit donc pas forcément l’échange.

Les alias réduisent la capacité de recouper les profils

En donnant une adresse différente à chaque site, Brave casse en partie cette continuité. Un commerçant connaît une adresse, un forum en reçoit une autre et une application de réservation en utilise une troisième. Même si ces services cherchent ensuite à comparer leurs bases de données, ils disposent de moins de points communs directs.

Ce n’est pas de l’anonymat absolu, mais c’est une réduction concrète de la surface de corrélation.

L’email reste l’un des identifiants les plus persistants du web

Les cookies peuvent être supprimés, une adresse IP peut changer, le navigateur peut bloquer certaines techniques de suivi, une adresse email, en revanche, reste souvent stable pendant des années. Elle est également directement liée à une identité. C’est précisément ce qui la rend si utile pour les plateformes publicitaires et les sociétés spécialisées dans la donnée.

Brave s’attaque donc ici à une couche de pistage plus difficile à bloquer que les scripts traditionnels.

Un alias protège aussi en cas de fuite de données

Le système possède un second avantage. Lorsqu’un site subit une fuite, l’adresse compromise n’est pas nécessairement l’adresse principale de l’utilisateur. Cela limite la diffusion de cette dernière dans les bases de données revendues ou publiées en ligne.

L’alias peut ensuite être désactivé.

C’est beaucoup plus simple que de devoir abandonner une adresse principale utilisée depuis plusieurs années.

Les messages sont toujours transférés normalement

Brave ne bloque pas automatiquement les emails envoyés vers l’alias. Une newsletter reçue sur cette adresse sera donc transmise à la boîte principale. Même chose pour les promotions ou les notifications d’un service. L’alias agit avant tout comme une couche d’intermédiation. Il ne remplace pas un filtre anti-spam.

En revanche, Brave permet de désactiver une adresse lorsqu’elle commence à recevoir trop de messages non souhaités. À partir de ce moment, les nouveaux emails envoyés vers cet alias ne sont plus transférés. C’est probablement l’un des usages les plus intéressants.

Au lieu de chercher à se désabonner de plusieurs listes ou de signaler du spam, l’utilisateur peut simplement fermer le canal lui-même.

Cinq alias seront proposés gratuitement

Au lancement, Brave prévoit d’offrir cinq alias email gratuits. Cela reste relativement limité pour quelqu’un qui souhaite réellement utiliser une adresse différente sur de nombreux sites.

Une formule Premium est déjà prévue. Brave n’a pas encore détaillé ici l’ensemble de ses conditions, mais l’objectif est clairement de proposer une offre plus large aux utilisateurs souhaitant multiplier les identités intermédiaires.

Le support mobile doit également arriver ultérieurement.

L’intégration directe dans le navigateur est le principal avantage

Brave n’invente pas le concept. La force de la fonction vient surtout de son intégration native. L’utilisateur n’a pas besoin d’ouvrir un service externe, de copier une adresse puis de revenir dans le formulaire. La génération peut se faire directement dans le champ email. Cette réduction de friction est essentielle.

Une fonction de confidentialité n’est réellement utile que si elle est suffisamment simple pour être utilisée tous les jours.

DuckDuckGo propose déjà une approche comparable

DuckDuckGo Email Protection fonctionne depuis plusieurs années sur un principe similaire. Le service fournit des adresses en @duck.com qui redirigent les messages vers une boîte existante. DuckDuckGo ajoute également une particularité intéressante : le service peut supprimer certains trackers présents dans les emails avant de les transférer.

Brave semble davantage mettre l’accent sur la séparation des identités. Les deux approches répondent au même problème, mais avec des priorités légèrement différentes.

Firefox Relay est encore plus généreux sur le nombre d’alias

Mozilla propose également Firefox Relay. Le service peut générer des masques d’adresse directement depuis Firefox. Son offre gratuite prend en charge jusqu’à plusieurs dizaines de masques, ce qui lui donne un avantage quantitatif face aux cinq alias gratuits annoncés par Brave. Mozilla propose aussi des offres payantes avec davantage de fonctions.

Le marché des alias est donc déjà relativement mature.

Apple a également démocratisé le concept

Même en dehors des navigateurs centrés sur la confidentialité, l’idée s’est largement répandue. Apple utilise depuis plusieurs années Masquer mon adresse e-mail dans iCloud+. L’utilisateur peut générer des adresses aléatoires qui redirigent vers sa boîte personnelle.

Ce type de fonction devient progressivement un standard dans les écosystèmes qui mettent la confidentialité en avant. Brave rejoint donc une tendance déjà bien installée.

La différence se joue dans l’intégration globale de Brave

La nouveauté prend surtout son sens lorsqu’elle est combinée aux autres outils du navigateur. Brave bloque déjà de nombreux trackers et publicités par défaut, et il cherche également à limiter certaines formes de fingerprinting. Plus récemment, le navigateur a ajouté des Containers permettant de séparer plusieurs sessions, comptes et ensembles de cookies.

Les alias email ajoutent une nouvelle couche à cette logique de cloisonnement.

Les Containers séparent le navigateur, les alias séparent l’identité

Les deux fonctions sont complémentaires. Un Container peut empêcher deux comptes ou deux sessions de partager les mêmes cookies. Mais si l’utilisateur donne exactement la même adresse email dans les deux environnements, le site dispose toujours d’un lien potentiel.

L’alias ajoute donc une séparation au niveau de l’identité déclarée. Cookies séparés, sessions séparées, adresses séparées. Brave essaie progressivement de réduire les passerelles entre différents usages.

La confidentialité moderne demande plusieurs couches

C’est probablement l’un des enseignements les plus importants. Aucun bloqueur de publicité ne suffit à lui seul. Le tracking peut passer par les cookies, les empreintes matérielles, les adresses IP, les identifiants de compte, les emails, les numéros de téléphone, les données de paiement. La protection efficace consiste donc à accumuler plusieurs barrières.

Brave suit précisément cette philosophie.

Les alias ne rendent pas anonyme

Toutefois, il faut éviter de surestimer la fonction. Un site peut encore associer un utilisateur grâce à d’autres informations. Adresse IP, empreinte du navigateur, moyen de paiement, nom, numéro de téléphone, compte Google ou Apple. Un alias email ne masque donc pas toute l’identité. Il supprime simplement un identifiant particulièrement facile à réutiliser entre différents services.

C’est déjà beaucoup, mais ce n’est pas une invisibilité complète.

Les boutiques en ligne peuvent toujours vous reconnaître autrement

Prenons un exemple simple. Un utilisateur crée un alias pour un site marchand. Il utilise ensuite sa vraie adresse postale et la même carte bancaire que sur plusieurs autres services. Le cloisonnement reste donc imparfait. La confidentialité en ligne est souvent une question de réduction des signaux disponibles, pas d’élimination totale.

Les alias email doivent être compris dans cette logique.

Leur efficacité dépend aussi de la manière dont Brave gère les données

Une fonction de redirection implique nécessairement que Brave exploite une infrastructure capable de recevoir puis transmettre les messages. La confiance dans le fournisseur devient donc importante. Les utilisateurs particulièrement sensibles à la confidentialité voudront savoir quelles métadonnées sont conservées, pendant combien de temps et dans quelles conditions.

Brave présente évidemment la fonction comme un outil de protection. Mais, comme pour tout service intermédiaire, l’architecture technique reste importante.

Le service transforme Brave en intermédiaire de messagerie

C’est également une évolution stratégique intéressante. Historiquement, Brave contrôlait surtout ce qui se passe à l’intérieur du navigateur. Avec Email Aliases, l’entreprise intervient désormais dans une partie du flux email. Elle reçoit un message destiné à une adresse générée puis le transfère ailleurs. C’est un niveau d’infrastructure différent.

Brave élargit donc progressivement son rôle au-delà de la simple navigation web.

Le problème sera la gestion de dizaines d’alias

Cependant, à grande échelle, cette stratégie peut devenir compliquée. Si un utilisateur possède cinquante adresses différentes, il doit pouvoir comprendre rapidement laquelle correspond à quel service.

Le navigateur doit donc assurer la gestion derrière le rideau : nom du site, date de création, état de l’alias, historique éventuel, possibilité de désactivation. Sans une bonne interface, la protection peut rapidement devenir une source de confusion.

Cinq alias gratuits ressemblent surtout à une porte d’entrée

La limite initiale montre probablement que Brave voit également une opportunité commerciale. Cinq adresses suffisent pour tester la fonction. Elles sont beaucoup moins adaptées à quelqu’un qui souhaite véritablement masquer son adresse principale sur chaque nouveau service.

La formule Premium devrait donc devenir rapidement nécessaire pour les utilisateurs les plus engagés. C’est un modèle assez logique pour Brave, qui cherche à financer ses outils sans dépendre exclusivement de la publicité traditionnelle.

Brave continue ainsi de construire son identité

Chrome domine largement le marché, Safari bénéficie de l’intégration Apple, Edge est installé avec Windows, Firefox conserve son héritage open source et Brave doit donc proposer une raison très claire de changer de navigateur.

La confidentialité est cette raison. Email Aliases renforce cette identité sans modifier radicalement l’expérience de navigation. C’est une petite fonction qui s’intègre parfaitement au positionnement global du produit.

Après des années de lutte contre les cookies tiers, les plateformes publicitaires ont développé d’autres méthodes d’identification. Les données dites « first-party » deviennent de plus en plus importantes. L’adresse email en fait partie. Les entreprises peuvent la collecter directement auprès du client, puis l’utiliser pour rapprocher différentes bases.

Les alias s’attaquent donc à un vecteur que le blocage traditionnel du navigateur ne peut pas neutraliser facilement. C’est ce qui rend cette nouveauté plus importante qu’elle n’en a l’air.

À l’heure où les cookies disparaissent progressivement, mais où les profils publicitaires continuent d’exister, cette séparation pourrait devenir l’une des protections les plus simples — et les plus efficaces — que les navigateurs puissent proposer.