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Honor Magic 9 Pro : caméra selfie carrée et double capteur de 200 mégapixels en préparation

Honor Magic 9 Pro : caméra selfie carrée et double capteur de 200 mégapixels en préparation

Honor pourrait préparer l’un des smartphones photo les plus atypiques de 2026. De nouvelles fuites autour du Magic 9 Pro évoquent un système photo particulièrement ambitieux, avec deux capteurs arrière de 200 mégapixels et surtout une caméra frontale carrée au format 1:1, une première potentielle sur Android.

L’idée peut sembler étrange sur le papier, mais elle répond à un usage très concret : permettre de cadrer plus librement les selfies et les vidéos, sans dépendre immédiatement de l’orientation du téléphone. Si Honor commercialise réellement cette solution avant ses concurrents, le Magic 9 Pro pourrait inaugurer une nouvelle tendance sur le haut de gamme chinois.

Une caméra selfie carrée, une première potentielle sur Android

La nouveauté la plus originale concerne la caméra frontale. Selon la dernière fuite, Honor utiliserait un capteur au format 1:1, autrement dit parfaitement carré. Cette géométrie change la logique traditionnelle du capteur selfie.

Sur la plupart des smartphones, le capteur est optimisé pour une image rectangulaire correspondant à une orientation précise. Avec un capteur carré, le système dispose de davantage de liberté pour extraire ensuite une image verticale, horizontale ou carrée.

Pour les selfies et surtout le vlogging, l’intérêt est évident.

Plus besoin de choisir immédiatement entre portrait et paysage

Un capteur carré permet théoriquement de filmer ou photographier une scène avec une marge similaire dans les deux axes. Le logiciel peut ensuite recadrer l’image en portrait pour TikTok ou Instagram, en paysage pour YouTube, ou en carré pour d’autres plateformes.

L’utilisateur n’a donc pas forcément besoin de tourner son téléphone avant de commencer à filmer. C’est particulièrement intéressant pour les créateurs qui produisent plusieurs formats à partir d’une même prise.

La caméra frontale devient ainsi davantage un capteur universel qu’un simple module pensé pour les appels vidéo.

Honor pourrait devancer OPPO sur ce format

L’idée n’est pas entièrement nouvelle. Des fuites remontant au printemps indiquaient déjà que Honor testait un capteur selfie carré pour la gamme Magic 9. OPPO serait également en train d’explorer une solution similaire pour sa future série Find X10.

Mais, Honor pourrait être le premier à réellement la commercialiser. Si cela se confirme, la marque disposerait d’un argument différenciant immédiatement visible sur un marché où les caméras frontales évoluent généralement beaucoup moins vite que les modules arrière.

vivo travaillerait lui aussi sur une caméra frontale carrée

Le leaker à l’origine des nouvelles informations affirme également que vivo préparerait sa propre solution pour l’année prochaine. Ce détail est particulièrement intéressant. Lorsqu’une seule marque teste une technologie inhabituelle, elle peut rester un simple prototype, et lorsque plusieurs constructeurs travaillent simultanément sur le même concept, cela ressemble davantage à une tendance émergente.

Le capteur frontal carré pourrait donc devenir l’un des prochains terrains d’expérimentation du marché premium chinois.

La technologie viendrait en partie du Robot Phone d’Honor

La fuite évoque également des technologies développées pour le mystérieux Honor Robot Phone. Ce projet expérimental mise sur des capacités photo et vidéo beaucoup plus dynamiques, avec une approche fortement centrée sur l’IA et l’interaction avec l’environnement.

Le Magic 9 Pro pourrait récupérer certains éléments de cette recherche sans adopter le concept mécanique complet du Robot Phone.

Cela montre surtout qu’Honor cherche à faire circuler ses innovations expérimentales vers des produits plus traditionnels.

Le selfie carré pourrait être l’un des premiers résultats concrets de cette stratégie.

À l’arrière, Honor préparerait deux capteurs de 200 mégapixels

Le système photo principal serait tout aussi ambitieux. Le Magic 9 Pro utiliserait un capteur principal de 200 mégapixels d’environ 1/1,28 pouce, associé à une ouverture f/1,57. Il disposerait également d’une stabilisation optique annoncée autour de 3 degrés. Ce module serait accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Mais, le véritable second pilier serait le téléobjectif périscopique. Lui aussi atteindrait 200 mégapixels.

Selon les fuites, le module zoom utiliserait un capteur 1/1,4 pouce avec une ouverture f/2,6. C’est particulièrement impressionnant pour un téléobjectif. Les modules périscopiques doivent composer avec des contraintes optiques et physiques beaucoup plus importantes qu’un capteur principal.

Utiliser un capteur aussi grand pourrait fortement améliorer les résultats lorsque la lumière diminue. Cela donnerait également davantage de matière au traitement numérique pour prolonger le zoom au-delà de la focale native.

Le duel photo pourrait se jouer sur le téléobjectif

C’est précisément sur ce terrain que la concurrence devient extrêmement agressive. vivo, OPPO, Xiaomi et Samsung investissent tous dans des téléobjectifs plus grands et plus polyvalents. Le marché a compris que le capteur principal est désormais excellent sur presque tous les flagships.

La vraie différence se joue davantage entre 3x et 10x. Un grand périscope de 200 mégapixels permettrait à Honor de viser directement les meilleurs smartphones photo de sa génération. Et potentiellement de prendre l’avantage sur certains rivaux en basse lumière.

Deux capteurs de 200 mégapixels ne garantissent pas automatiquement de meilleures photos

La définition reste néanmoins un argument à relativiser. Un capteur de 200 mégapixels ne produit pas nécessairement une image finale de 200 mégapixels. Le pixel binning combine généralement plusieurs photosites afin d’obtenir une image plus propre et plus lumineuse. L’intérêt réel vient donc davantage de la surface du capteur, de la qualité de l’optique et du traitement logiciel que du chiffre imprimé sur la fiche technique.

Honor devra surtout démontrer que son pipeline photo exploite correctement ces énormes volumes de données.

La stabilisation 3 degrés pourrait être importante

Le capteur principal serait associé à une stabilisation optique particulièrement généreuse. Une amplitude de l’ordre de 3 degrés pourrait aider à compenser davantage les mouvements de la main. Cela devient utile en photo nocturne, mais aussi en vidéo. Plus l’image est stable au niveau matériel, moins le logiciel doit effectuer de corrections agressives.

Le résultat peut être plus propre et conserver davantage de champ. Sur un flagship orienté photo, cette combinaison peut faire une vraie différence.

ARRI pourrait donner une nouvelle identité vidéo à Honor

La série Magic 9 devrait également profiter du partenariat entre Honor et ARRI. Le nom est particulièrement important dans l’industrie audiovisuelle. ARRI est associé aux caméras cinéma professionnelles et à une science colorimétrique largement reconnue.

Honor pourrait exploiter cette collaboration pour améliorer la couleur, les profils vidéo et le traitement des images. Cependant, il faudra attendre la présentation officielle pour savoir jusqu’où va réellement l’intégration.

Un partenariat de marque peut aller d’un simple réglage colorimétrique à un travail beaucoup plus profond sur l’ensemble du pipeline.

Honor cherche visiblement à monter en gamme sur la vidéo

Pendant longtemps, les smartphones Android chinois ont surtout cherché à battre l’iPhone en photographie. La vidéo était plus difficile. Apple conserve encore une excellente réputation sur la cohérence des couleurs, la stabilisation et la gestion des transitions entre objectifs.

Des partenariats comme celui entre Honor et ARRI montrent que les constructeurs veulent désormais réduire cet écart. Le Magic 9 Pro pourrait donc être pensé autant pour la vidéo que pour la photo. La caméra selfie carrée s’inscrit parfaitement dans cette logique orientée créateurs.

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 serait au cœur du téléphone

Le Magic 9 Pro devrait aussi utiliser le futur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, identifié sous la référence SM8975 selon les fuites. Qualcomm n’a pas encore officiellement détaillé cette plateforme. Le nom, les fréquences et les performances doivent donc encore être considérés avec prudence. Mais, le positionnement est évident.

Honor veut utiliser le meilleur SoC disponible afin d’alimenter ses traitements photo, vidéo et IA. Avec trois capteurs très haute définition, la puissance de calcul devient cruciale.

Le processeur photo sera presque aussi important que les capteurs

Capturer une image avec un capteur de 200 mégapixels génère énormément de données. En utiliser deux dans le même système demande encore davantage de puissance. Le processeur d’image doit gérer réduction du bruit, HDR, fusion multi-images, autofocus, stabilisation et reconstruction numérique presque instantanément. Ajoutez à cela la vidéo haute résolution et les traitements IA, et le SoC devient un composant central de l’appareil photo.

Honor ne peut donc pas se contenter d’installer de grands capteurs. Il doit aussi disposer d’une plateforme capable de les exploiter sans ralentissement ni surchauffe.

La caméra selfie carrée pourrait devenir un véritable argument créateur

C’est probablement là que le Magic 9 Pro pourrait se distinguer le plus facilement. Les smartphones haut de gamme disposent presque tous d’excellents capteurs arrière. Mais, les créateurs utilisent de plus en plus la caméra frontale : Stories, Reels, TikTok, livestreams, appels vidéo. Un capteur capable de produire facilement plusieurs formats sans modifier la position du téléphone peut devenir un avantage très concret.

C’est moins spectaculaire qu’un zoom 100x, mais potentiellement beaucoup plus utile au quotidien.

Le logiciel décidera de l’intérêt réel du format 1:1

La réussite dépendra toutefois entièrement de l’intégration logicielle. Si Honor se contente d’utiliser le capteur carré comme une caméra normale, le bénéfice sera limité. Le système doit permettre de choisir facilement les différents cadrages.

Il doit conserver le sujet correctement centré, il peut aussi utiliser l’IA pour suivre automatiquement un visage et produire plusieurs formats à partir du même flux. C’est là que le concept devient réellement intéressant.

Le capteur fournit de la flexibilité, le logiciel doit la transformer en simplicité.

Une caméra carrée pourrait aussi améliorer la stabilisation numérique

Le format 1:1 offre un autre avantage potentiel. Le logiciel dispose de davantage de marge autour du sujet pour recadrer l’image pendant la stabilisation. Sur une vidéo traditionnelle, stabiliser fortement signifie souvent perdre une partie importante du champ. Avec une surface carrée plus généreuse, Honor pourrait déplacer le cadre dans plusieurs directions sans rogner aussi agressivement l’image finale.

Pour le vlogging en marchant, cela pourrait être particulièrement utile.

Le Magic 9 Pro montre où se déplace l’innovation mobile

La course aux performances brutes commence à atteindre un niveau où les gains deviennent moins visibles pour l’utilisateur. Tous les grands flagships sont rapides, tous disposent d’écrans excellents, tous proposent beaucoup de mémoire. Les constructeurs cherchent donc de nouvelles façons de se distinguer. Honor semble miser sur la géométrie même du capteur photo.

C’est une approche intéressante parce qu’elle ne repose pas uniquement sur un chiffre supérieur. Elle change réellement la manière dont l’appareil peut être utilisé.

Le lancement chinois serait prévu autour d’octobre

La gamme Honor Magic 9 est attendue en Chine autour du mois d’octobre. Le calendrier exact n’a pas encore été confirmé officiellement. De nombreuses caractéristiques peuvent donc encore changer avant la présentation.

Honor n’a pas validé le capteur carré, les deux modules de 200 mégapixels ni le SoC mentionné dans les fuites. Ces informations doivent rester considérées comme provisoires.

Honor pourrait néanmoins lancer une tendance

Si le Magic 9 Pro arrive réellement avec cette configuration, le smartphone pourrait devenir l’un des appareils les plus intéressants de l’année sur le plan photo. Pas simplement parce qu’il accumulerait les mégapixels. Mais, parce qu’Honor chercherait à résoudre deux problèmes très différents. À l’arrière, obtenir davantage de qualité et de polyvalence grâce à de grands capteurs. À l’avant, rendre le cadrage beaucoup plus flexible grâce à un format carré. Cette seconde idée est peut-être la plus importante.

Les smartphones passent leur temps à améliorer leurs caméras, mais utilisent depuis des années presque exactement la même logique de capteur frontal. Honor pourrait être sur le point de montrer qu’une petite modification de forme suffit parfois à ouvrir beaucoup plus de possibilités qu’un simple capteur encore plus défini.