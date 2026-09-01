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GTA 6 : les précommandes explosent de 436 % après sa présentation étendue sur Netflix

GTA 6 : les précommandes explosent de 436 % après sa présentation étendue sur Netflix

Rockstar n’avait probablement pas besoin de relancer la machine à hype autour de Grand Theft Auto VI, alias GTA 6. Pourtant, la longue présentation diffusée le 27 août sur Netflix semble avoir produit exactement cet effet : selon les estimations de Sensor Tower, les précommandes auraient bondi de 436 % en une seule journée après la diffusion.

La dynamique aurait même continué le lendemain, confirmant que cette présentation de près de 27 minutes n’a pas seulement rassasié les fans. Elle aurait aussi convaincu une partie des joueurs qui attendaient encore avant de réserver leur copie, à moins de trois mois de la sortie prévue le 19 novembre 2026.

Les précommandes auraient bondi de 436 % le 27 août

Selon les données attribuées à Sensor Tower, les ventes quotidiennes en précommande de GTA 6 ont augmenté de 436 % le 27 août par rapport à la veille. La date n’a évidemment rien d’un hasard.

C’est précisément ce jour-là que Rockstar a diffusé Grand Theft Auto VI : An Extended Look, d’abord sur Netflix avant une publication plus large sur YouTube et le site officiel du studio.

La présentation a offert près de 27 minutes d’images capturées intégralement sur PlayStation 5. Il s’agissait du regard le plus détaillé jamais proposé sur le jeu.

L’effet s’est poursuivi le lendemain

Le pic ne se serait pas arrêté aux premières heures suivant la diffusion. Sensor Tower estime que, sur les 27 et 28 août, les précommandes ont progressé de 572 % par rapport à la moyenne quotidienne des 30 jours précédents. Cette seconde mesure donne probablement une meilleure idée de l’effet réel de la campagne. Un pic immédiat après une bande-annonce peut simplement traduire l’enthousiasme des fans les plus engagés.

Une hausse qui se maintient pendant plusieurs jours suggère davantage de conversions chez des joueurs jusque-là indécis.

Attention : les 4,55 millions de précommandes datent d’avant la présentation

Un point mérite cependant d’être clarifié. Les chiffres d’environ 4,55 millions de précommandes et 446 millions de dollars de revenus estimés circulant actuellement correspondent aux évaluations de Sensor Tower réalisées avant l’Extended Look de Netflix.

Ils ne doivent donc pas être présentés comme le total définitif après le bond de 436 %.

Une estimation réalisée à partir des données quotidiennes publiées depuis placerait potentiellement le cumul autour de 4,7 à 4,8 millions de copies, mais Sensor Tower n’a pas encore fourni de total officiel actualisé correspondant exactement à cette période.

Dans tous les cas, il s’agit de projections provenant d’une société d’analyse, pas de chiffres communiqués par Rockstar ou Take-Two.

GTA 6 avait déjà généré près d’un demi-milliard de dollars avant le showcase

Même avant la diffusion Netflix, les estimations étaient déjà impressionnantes. Sensor Tower situait les précommandes autour de 4,55 millions d’exemplaires, pour environ 446 millions de dollars de revenus bruts estimés. Ce niveau de ventes plusieurs mois avant la sortie place déjà GTA 6 dans une catégorie exceptionnelle.

Take-Two n’a pas publié de chiffre équivalent, même si sa direction a déjà qualifié les précommandes de particulièrement fortes. Il faudra donc attendre les résultats financiers ou une communication officielle de Rockstar pour connaître les volumes exacts.

PlayStation domine très largement les précommandes

La répartition entre consoles est tout aussi intéressante. Selon Sensor Tower, environ 77 % des précommandes estimées concernent PlayStation 5, contre 23 % pour Xbox Series X|S. Sur une base de 4,55 millions d’unités, cela représentait approximativement 3,5 millions de copies sur PlayStation et un peu plus d’un million sur Xbox.

L’écart s’est encore accentué autour de la diffusion de l’Extended Look. Le 27 août, Sensor Tower estime que les précommandes PlayStation auraient progressé de 606 %, contre environ 127 % sur Xbox.

La PS5 était également la plateforme utilisée pour la démonstration

Cette domination possède une explication potentielle. Rockstar a confirmé que l’ensemble de la présentation avait été capturé sur PlayStation 5. Sony bénéficie ainsi indirectement d’une exposition particulièrement favorable. Pendant près de 27 minutes, tous les joueurs ont observé GTA 6 fonctionner sur une machine PlayStation.

Ce n’est pas une exclusivité — le jeu sortira également sur Xbox Series X|S — mais l’association visuelle peut renforcer la perception de la PS5 comme plateforme de référence pour le lancement.

Netflix a transformé une bande-annonce de jeu vidéo en événement culturel

Le choix de Netflix était lui aussi inhabituel. Rockstar a accordé à la plateforme une fenêtre d’exclusivité de plusieurs heures avant la publication officielle sur YouTube. Pour un jeu vidéo, c’est une stratégie marketing relativement rare.

Mais, GTA dépasse depuis longtemps le cadre du gaming traditionnel. Rockstar peut aujourd’hui traiter une révélation de GTA 6 presque comme la sortie d’un film ou d’une série majeure.

Netflix avait d’ailleurs présenté l’événement comme un moment culturel à part entière.

Le partenariat semble avoir profité aux deux entreprises

Les effets ne se seraient pas limités aux précommandes du jeu. Netflix aurait également bénéficié d’une hausse de visibilité dans les classements d’applications au moment de la diffusion. La plateforme obtenait surtout quelque chose de particulièrement précieux : pendant quelques heures, le seul moyen officiel de regarder la nouvelle présentation de GTA 6 était de posséder un accès Netflix.

Pour Rockstar, la stratégie permettait de toucher une audience beaucoup plus large que les seuls abonnés aux chaînes gaming traditionnelles. C’est une nouvelle preuve de la puissance marketing exceptionnelle de la franchise.

Les joueurs ont enfin vu davantage que des bandes-annonces cinématiques

L’effet sur les ventes s’explique probablement surtout par le contenu de la présentation. Jusqu’ici, Rockstar avait énormément montré l’univers de GTA 6, mais relativement peu détaillé son fonctionnement.

L’Extended Look a rendu le produit beaucoup plus concret. Jason et Lucia apparaissent dans plusieurs situations de jeu. On découvre des fusillades, des déplacements, des braquages, des poursuites policières, des activités secondaires, et surtout un monde qui semble beaucoup plus systémique que celui de GTA V.

GTA 6 était déjà un phénomène avant même que Rockstar montre vraiment son gameplay

C’est probablement le plus impressionnant. Le jeu avait déjà accumulé plusieurs millions de précommandes avant sa grande présentation. Rockstar pouvait pratiquement se permettre de ne rien montrer de plus jusqu’au lancement. Au lieu de cela, le studio a dévoilé presque une demi-heure d’images à moins de trois mois de la sortie.

Et le public a immédiatement répondu.

Peu de franchises peuvent encore provoquer une réaction commerciale de cette ampleur avec une simple présentation vidéo.

La vraie question devient celle des ventes du premier week-end

Avec plusieurs millions de précommandes déjà estimées, GTA 6 pourrait produire des chiffres historiques dès ses premières heures. GTA V avait généré environ un milliard de dollars en seulement trois jours lors de son lancement en 2013. Treize ans plus tard, la base de joueurs est beaucoup plus grande, le prix moyen est supérieur et l’attente autour de la suite est sans commune mesure.

Tout indique donc que Rockstar et Take-Two se préparent à un lancement hors norme. Le véritable plafond reste difficile à imaginer.

Le lancement du 19 novembre s’annonce comme un événement de divertissement mondial

GTA 6 arrivera le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec un tarif de départ annoncé à 79,99 dollars aux États-Unis. Il reste encore suffisamment de temps pour que Rockstar dévoile d’autres éléments et provoque de nouvelles vagues de précommandes. Mais, l’Extended Look a déjà accompli quelque chose d’important.

Il a transformé GTA 6 d’un jeu entouré de fantasmes en produit beaucoup plus tangible. Les joueurs ont désormais vu Leonida vivre, Jason et Lucia coopérer et les systèmes de Rockstar fonctionner pendant suffisamment longtemps pour commencer à comprendre la proposition.

Et si les estimations de Sensor Tower sont proches de la réalité, près de 27 minutes sur Netflix auront suffi à rappeler une évidence : pour GTA 6, la campagne marketing n’a même pas besoin de créer la demande.

Elle doit simplement lui donner une date à laquelle exploser.