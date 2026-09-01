Accueil » vivo X500 Pro : le futur Dimensity 9600 Pro en 2 nm veut surtout révolutionner la vidéo mobile

vivo X500 Pro : le futur Dimensity 9600 Pro en 2 nm veut surtout révolutionner la vidéo mobile

vivo X500 Pro : le futur Dimensity 9600 Pro en 2 nm veut surtout révolutionner la vidéo mobile

vivo continue de dévoiler progressivement les secrets de sa future série vivo X500 Pro. Après avoir détaillé ses nouveaux téléobjectifs périscopiques, le constructeur confirme désormais que ses prochains flagships seront les premiers smartphones à exploiter une puce Blue Crystal × Dimensity gravée en 2 nm, co-développée avec MediaTek.

Le nom commercial n’est pas encore officiel, MediaTek n’ayant pas présenté sa prochaine génération de SoC. Tout indique cependant qu’il s’agit du futur Dimensity 9600 Pro. Et Vivo ne le présente pas simplement comme une puce plus puissante : l’entreprise veut en faire le moteur d’une nouvelle génération de vidéo mobile.

Vivo confirme un SoC Dimensity 2 nm pour les X500 Pro

Han Boxiao, responsable produit chez vivo, a confirmé que les vivo X500 Pro et vivo X500 Pro Max inaugureront mondialement cette nouvelle plateforme Blue Crystal × Dimensity. La référence exacte de la puce reste volontairement absente de la communication officielle. MediaTek doit encore dévoiler son prochain chipset flagship, mais les informations disponibles convergent vers le Dimensity 9600 Pro.

Le SoC serait fabriqué avec le procédé N2P de TSMC, une évolution du nœud 2 nm qui doit améliorer simultanément les performances et l’efficacité énergétique. Pour vivo, cette efficacité sera particulièrement importante compte tenu de l’ambition photographique et vidéo des X500 Pro.

Une architecture CPU 2+3+3 attendue

Les caractéristiques précises du processeur restent pour l’instant issues de fuites et ne doivent donc pas être considérées comme officielles. Le Dimensity 9600 Pro adopterait une nouvelle configuration 2+3+3. Elle comprendrait deux cœurs ARM C2-Ultra destinés aux charges les plus lourdes, trois cœurs C2-Premium et trois C2-Pro.

MediaTek poursuivrait ainsi sa stratégie consistant à privilégier des cœurs hautes performances plutôt qu’une séparation classique entre gros et petits cœurs. Une nouvelle architecture GPU serait également prévue.

Certaines fuites évoquent même une fréquence proche de 5 GHz pour les cœurs les plus puissants, mais ce point reste à confirmer lors de la présentation officielle de MediaTek.

Vivo ne veut pas parler uniquement de benchmarks

L’élément le plus intéressant de l’annonce est ailleurs. vivo présente cette puce comme une plateforme d’imagerie autant que comme un moteur de performances. La marque explique avoir développé avec MediaTek cinq technologies spécifiques destinées à la vidéo. Cette approche reflète une évolution plus large du smartphone premium.

Les performances CPU brutes commencent à devenir suffisamment élevées pour que la différenciation se joue ailleurs : traitement photo, vidéo, IA locale et efficacité énergétique. vivo veut précisément utiliser le silicium pour renforcer son principal argument historique, la caméra.

Un circuit dédié à la vidéo Log 4K 120 i/s

Première nouveauté : vivo annonce une zone matérielle dédiée à l’enregistrement 4K 120 images par seconde en Log 10 bits. Le Log conserve davantage d’informations dans les hautes lumières et les ombres afin d’offrir plus de latitude lors de l’étalonnage.

Cette fonction est particulièrement appréciée des vidéastes qui souhaitent appliquer leur propre colorimétrie après la prise de vue.

Le fait de disposer d’un bloc matériel spécifiquement optimisé pour ce traitement doit également réduire la consommation énergétique par rapport à une approche davantage logicielle. vivo cherche clairement à rapprocher son smartphone d’un véritable outil de production vidéo.

Un autofocus à 60 fps sur toutes les focales 4K

Le nouveau NPU dédié à l’image doit également améliorer le suivi autofocus. vivo annonce une capacité de suivi à 60 images par seconde sur l’ensemble des focales en 4K. Sur un smartphone multipliant les caméras et les niveaux de zoom, assurer une mise au point homogène devient particulièrement difficile. Le traitement doit suivre le sujet tout en changeant éventuellement de capteur et en maintenant une transition suffisamment naturelle entre les différentes focales.

Cette fonction pourrait être particulièrement utile pour les scènes sportives, les animaux ou les sujets en mouvement rapide.

vivo revendique une première avec la vidéo portrait 4K Dolby

La série vivo X500 Pro utilisera également une puce d’imagerie développée en interne par vivo. Celle-ci permettra ce que le constructeur présente comme la première vidéo portrait 4K Dolby du secteur. L’objectif est de traiter simultanément les tons de peau, la plage dynamique et l’ambiance lumineuse afin de produire une image directement exploitable sans travail de post-production important.

Comme souvent avec les revendications de « première mondiale », il faudra attendre la présentation complète et les tests indépendants pour évaluer précisément la portée de cette fonction.

Mais, l’orientation est claire : vivo cherche à appliquer aux portraits vidéo le niveau de traitement computationnel déjà courant en photographie.

L’IA pourra automatiquement créer les meilleurs moments

Une nouvelle unité de traitement IA doit également prendre en charge la création automatique de video highlights. Le principe consiste à analyser les séquences enregistrées pour identifier les passages jugés les plus intéressants. L’utilisateur pourrait ainsi obtenir un montage ou une sélection de moments importants sans devoir parcourir manuellement plusieurs minutes de vidéo.

Ce type de fonction existe déjà sous différentes formes dans les galeries photo modernes.

La différence tient ici à l’intégration beaucoup plus profonde du traitement directement dans la plateforme matérielle.

Le moteur XDZ veut améliorer les vidéos zoomées

vivo et MediaTek ont également développé conjointement un moteur baptisé XDZ. Il apporte une forme de super-résolution matérielle aux vidéos enregistrées avec un fort niveau de zoom. Le zoom numérique reste l’un des domaines les plus difficiles pour les smartphones.

Même avec un excellent téléobjectif, dépasser la focale optique implique rapidement de reconstruire des détails à partir d’informations limitées. Le moteur XDZ doit combiner traitement matériel et algorithmes de reconstruction pour préserver davantage de netteté.

Son efficacité réelle dépendra évidemment beaucoup des capteurs et des conditions de prise de vue.

Une plage dynamique annoncée jusqu’à 17 EV

Ces fonctions s’ajoutent aux caractéristiques photographiques déjà révélées par vivo. La série vivo X500 doit proposer une plage dynamique pouvant atteindre 17 EV selon les mesures du constructeur. Un chiffre extrêmement élevé pour un smartphone. Dans la pratique, cette capacité doit permettre de conserver davantage de détails lorsque la scène contient simultanément des zones très lumineuses et très sombres.

C’est typiquement le cas d’un portrait devant une fenêtre, d’un coucher de soleil ou d’une scène nocturne comportant de fortes sources lumineuses. Comme toujours, les mesures exactes de plage dynamique devront être confrontées aux tests réels.

Une stabilisation annoncée à trois degrés

vivo met également en avant une stabilisation pouvant compenser jusqu’à trois degrés de mouvement, présentée comme proche d’un comportement de gimbal. La marque travaille depuis plusieurs générations sur des systèmes de stabilisation particulièrement avancés. Dans le contexte de la vidéo 4K à 120 fps et des longues focales, cette technologie devient cruciale.

Plus on zoome, plus le moindre mouvement de la main devient visible.

La combinaison entre stabilisation optique, traitement électronique et analyse IA pourrait donc jouer un rôle majeur dans le rendu final.

Les téléobjectifs resteront au cœur du X500 Pro

vivo avait déjà consacré sa précédente annonce aux téléobjectifs des vivo X500 Pro et X500 Pro Max. La marque confirme ainsi que le zoom restera l’une des signatures de la génération. Cette stratégie est cohérente avec l’intégration du moteur XDZ. Un téléobjectif performant ne sert plus uniquement à prendre une photo à longue distance. Il doit désormais fonctionner en vidéo, en portrait, en basse lumière et pendant des changements rapides de focale.

Le processeur d’image devient donc presque aussi important que l’optique elle-même.

Le 2 nm doit aussi résoudre le problème de la consommation

Toutes ces fonctions ont un coût énergétique important. Filmer en 4K à haute fréquence, suivre un sujet en permanence et effectuer de la super-résolution en temps réel sollicitent fortement le CPU, le GPU, le NPU et l’ISP. C’est précisément là que le passage au 2 nm N2P pourrait faire la différence.

Une meilleure efficacité permet théoriquement de maintenir des charges élevées plus longtemps sans provoquer autant de chauffe ou de baisse de fréquence.

Pour un smartphone orienté vidéo, cette endurance sous charge est souvent plus importante qu’un pic de performance observé pendant quelques secondes dans un benchmark.

vivo approfondit sa relation avec MediaTek

Le terme Blue Crystal illustre aussi la stratégie de vivo. Le constructeur ne souhaite plus simplement acheter un processeur MediaTek standard puis l’intégrer dans son téléphone. Il participe directement à l’optimisation de certaines briques matérielles et logicielles. Cette co-conception rappelle progressivement le fonctionnement des écosystèmes les plus intégrés du marché.

Apple contrôle entièrement ses puces, Samsung développe Exynos, Google personnalise Tensor, et vivo n’a pas encore son propre SoC flagship complet, mais il cherche à obtenir une partie des mêmes avantages grâce à un partenariat beaucoup plus étroit avec MediaTek.

Le Dimensity 9600 Pro devra affronter Qualcomm en 2 nm

Cette nouvelle génération arrivera face à un concurrent particulièrement ambitieux. Qualcomm prépare lui aussi sa prochaine plateforme flagship en 2 nm, avec le Snapdragon 8 Elite Gen 6. Les premières informations autour de cette puce évoquent une nouvelle génération de cœurs Oryon pouvant atteindre des fréquences très élevées ainsi que de nouvelles optimisations de cache.

La bataille entre MediaTek et Qualcomm ne portera donc plus uniquement sur les benchmarks CPU. Le traitement de l’image, l’IA locale, la consommation et les performances soutenues seront probablement tout aussi importants.

vivo semble déjà avoir choisi son terrain : la vidéo.

Une présentation prévue en septembre

vivo a confirmé que la série vivo X500 sera lancée en septembre 2026 en Chine. Le constructeur procède actuellement à une série d’annonces quotidiennes présentant progressivement ses principales innovations. Après la photographie et le chipset, Han Boxiao a indiqué que le prochain volet concernera l’écran.

Nous devrions donc connaître rapidement davantage de détails sur les vivo X500 Pro et Pro Max avant leur présentation complète.

Vivo veut devenir la référence Android pour la vidéo

La stratégie derrière cette avalanche de caractéristiques est finalement assez lisible. Pendant plusieurs années, Vivo s’est essentiellement construit une réputation autour de la photographie mobile, notamment grâce à son partenariat avec Zeiss. Avec la série vivo X500 Pro, l’entreprise veut élargir cette légitimité à la vidéo. Log 10 bits, Dolby Portrait, autofocus 60 fps, super-résolution hardware et stabilisation avancée : toutes les nouveautés annoncées convergent vers le même objectif.

Le futur Dimensity 9600 Pro ne sera donc intéressant pour vivo que s’il permet de maintenir ces traitements complexes en temps réel sans transformer le smartphone en radiateur. Le passage au 2 nm pourrait précisément rendre ce scénario possible.

Et si les promesses se confirment lors des tests, la prochaine bataille des flagships Android ne se jouera peut-être plus sur celui qui obtient le meilleur score AnTuTu, mais sur celui capable de filmer le plus longtemps avec la qualité la plus proche d’une véritable caméra.