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Windows 11 : Microsoft teste l’arrêt et le redémarrage du PC à distance depuis Android

Microsoft continue de rapprocher Windows 11 et Android avec une nouveauté aussi simple qu’évidente : contrôler l’alimentation d’un PC depuis son téléphone. Des options repérées dans une récente version de Lien avec Windows permettraient bientôt d’éteindre, redémarrer ou mettre en veille un ordinateur à distance, voire d’installer les mises à jour en attente avant son arrêt.

La fonction n’est pas encore disponible publiquement et Microsoft n’a confirmé aucun calendrier. Mais, elle illustre parfaitement l’évolution de Mobile connecté : moins une simple passerelle pour consulter ses notifications, davantage une véritable télécommande pour son PC.

Le smartphone pourrait bientôt éteindre un PC Windows 11 à distance

La nouveauté a été découverte dans une version datée du 25 août de l’application Lien avec Windows sur Android. Les commandes sont encore désactivées, mais leur présence montre que Microsoft travaille sur plusieurs actions à distance.

L’utilisateur pourrait notamment éteindre son PC, le redémarrer, le mettre en veille ou encore installer les mises à jour Windows en attente avant un redémarrage ou un arrêt.

La logique est simple : toutes les commandes actuellement accessibles depuis le menu d’alimentation de Windows pourraient progressivement devenir disponibles depuis le smartphone associé.

Une fonction particulièrement utile lorsqu’on a déjà quitté son domicile

Le cas d’usage le plus évident est presque trivial. Vous quittez votre domicile ou votre bureau et réalisez plusieurs heures plus tard que votre ordinateur est toujours allumé. Aujourd’hui, à moins d’avoir configuré un logiciel de prise en main à distance ou une solution spécialisée, il n’existe pas de moyen particulièrement simple de l’éteindre.

Avec Lien avec Windows, quelques secondes pourraient suffire.

Le téléphone devient alors une véritable extension du PC, capable d’agir sur son état même lorsque l’utilisateur n’est plus devant l’écran.

Mobile connecté fonctionne habituellement dans l’autre sens

Jusqu’ici, Microsoft s’est principalement concentré sur l’intégration du smartphone dans Windows. Mobile connecté permet déjà de retrouver sur le PC les appels, SMS, notifications, photos et certains fichiers d’un téléphone Android. Sur certains appareils compatibles, il est même possible de lancer des applications mobiles ou d’interagir beaucoup plus profondément avec le contenu du smartphone.

Les nouvelles commandes d’alimentation inversent cette logique. Ce n’est plus uniquement le PC qui contrôle ou consulte le téléphone, ce dernier commence également à piloter Windows.

Le redémarrage à distance pourrait être très pratique

La possibilité de redémarrer l’ordinateur semble simple, mais elle pourrait être particulièrement utile pour les utilisateurs qui administrent leur propre machine à distance. tUn PC peut parfois avoir besoin d’un redémarrage après une mise à jour, une modification système ou simplement plusieurs jours de fonctionnement.

Depuis un téléphone, l’utilisateur pourrait lancer cette opération sans devoir ouvrir une session distante complète. Cela réduit énormément la friction pour une action qui ne nécessite normalement aucune interaction complexe.

Les mises à jour Windows pourraient être installées au passage

Microsoft teste aussi des variantes permettant d’installer les mises à jour en attente avant d’éteindre ou de redémarrer. C’est peut-être l’un des ajouts les plus intelligents. Un utilisateur qui constate que son ordinateur est resté allumé pourrait décider de profiter de ce moment pour appliquer une mise à jour.

Plutôt que de retrouver le lendemain une machine demandant encore un redémarrage, Windows pourrait terminer son cycle de maintenance pendant que personne ne l’utilise. La fonction transforme donc une simple commande d’arrêt en petit outil d’administration.

Microsoft prévoit des confirmations avant les commandes sensibles

Contrôler l’alimentation d’un PC à distance introduit évidemment quelques risques. Un arrêt ou un redémarrage peut faire perdre du travail non enregistré. Microsoft semble donc avoir prévu des messages de confirmation avant certaines actions.

C’est essentiel. Un smartphone est manipulé rapidement, parfois dans une poche ou d’une seule main. Une commande accidentelle ne doit pas suffire à interrompre une session de travail.

La confirmation ajoute une étape, mais elle paraît indispensable pour ce type de fonction.

La mise en veille comporte sa propre limitation

La commande de veille est également intéressante, mais elle possède une conséquence évidente. Une fois l’ordinateur endormi, sa connexion avec Lien avec Windows peut être interrompue. Cela signifie que le téléphone ne pourra pas nécessairement réveiller la machine ensuite, sauf si Microsoft ajoute une fonction spécifique reposant sur Wake-on-LAN ou une technologie similaire.

Pour l’instant, rien n’indique qu’un réveil à distance fasse partie du même développement. La mise en veille doit donc être utilisée en sachant qu’elle peut couper temporairement le lien avec le smartphone.

La sécurité sera un élément critique

Permettre à un téléphone d’éteindre un ordinateur implique également de sécuriser soigneusement la relation entre les deux appareils. Mobile connecté utilise déjà une association authentifiée entre le smartphone et Windows. Les commandes d’alimentation devront probablement exploiter ce même niveau de confiance.

Microsoft devra surtout éviter qu’une machine puisse recevoir des ordres depuis un appareil mal associé ou depuis une session compromise. Arrêter un PC n’est pas aussi sensible que transférer des mots de passe, mais cela reste une action système importante.

Windows et Android deviennent progressivement un seul environnement

La fonction s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Microsoft cherche depuis plusieurs années à réduire la frontière entre Windows et Android. Le téléphone apparaît désormais davantage dans le menu Démarrer.

Certaines informations sur sa batterie et sa connexion peuvent être visibles directement depuis Windows, les fichiers deviennent plus faciles à transférer, et le presse-papiers et d’autres fonctions inter-appareils sont également progressivement renforcés. L’objectif est de faire disparaître l’impression que le smartphone et le PC sont deux environnements totalement séparés.

Cette stratégie répond aussi à un avantage historique de l’écosystème Apple. Un iPhone, un Mac, une Apple Watch et un iPad communiquent de manière particulièrement fluide grâce au contrôle exercé par Apple sur l’ensemble du hardware et du logiciel.

Microsoft ne possède pas la même maîtrise sur Android. Le marché est fragmenté entre Samsung, Google, Xiaomi, Motorola et de nombreux autres constructeurs. Mobile connecté joue donc le rôle de couche commune permettant à Windows de créer une expérience cross-device relativement homogène.

Android devient presque la seconde interface de Windows

À mesure que les fonctions s’accumulent, le smartphone prend une place différente. Il n’est plus simplement un appareil dont Windows affiche les notifications. Il devient une interface distante pour consulter l’état du PC, accéder à certains fichiers, partager du contenu, et bientôt, peut-être, gérer son alimentation. À long terme, Microsoft pourrait aller encore plus loin en donnant accès à davantage de commandes système depuis Link to Windows.

Microsoft ajoute aujourd’hui énormément d’intelligence artificielle à Windows. Mais, une option aussi simple que « éteindre mon PC depuis mon téléphone » peut parfois avoir davantage d’impact dans la vie quotidienne. C’est un rappel utile : toutes les améliorations importantes d’un système d’exploitation n’ont pas besoin d’être révolutionnaires.

Certaines suppriment simplement une irritation que les utilisateurs connaissent depuis des années.

Microsoft n’a encore rien annoncé officiellement

Il faut garder une nuance importante. Les commandes ont été découvertes dans le code d’une version récente de Lien avec Windows, mais elles restent désactivées. Microsoft n’a pas annoncé publiquement leur lancement. Elles pourraient apparaître dans une future bêta, être modifiées ou simplement disparaître avant un déploiement général.

Comme souvent avec les fonctions repérées dans des builds en développement, leur existence ne constitue pas une garantie de commercialisation.

Le déploiement pourrait dépendre des tests de sécurité et de fiabilité

Ce type de fonction demande probablement davantage de validation qu’un simple changement d’interface. Microsoft doit s’assurer que les commandes fonctionnent correctement dans différents scénarios réseau. Le PC peut être sur un Wi-Fi différent, le smartphone peut utiliser la 5G, Windows peut avoir des mises à jour en attente, des documents peuvent être ouverts. Tous ces cas doivent être gérés proprement.

La simplicité visible côté utilisateur cache donc une infrastructure assez complexe.

Microsoft ne révolutionnera pas Windows 11 avec cette fonction. Mais, elle résume parfaitement la direction prise par l’écosystème. Le meilleur ordinateur n’est plus nécessairement celui que l’on contrôle uniquement avec un clavier et une souris lorsqu’on est assis devant. Il doit pouvoir rester accessible depuis les autres appareils que l’on transporte déjà. Et aucun objet n’est plus disponible qu’un smartphone.