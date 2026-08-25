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GTA 6 : la carte complète de Leonida aurait fuité, mais son authenticité est contestée

GTA 6 : la carte complète de Leonida aurait fuité, mais son authenticité est contestée

Après les premières vidéos de gameplay apparues en ligne, GTA 6 ferait désormais face à une autre fuite majeure : une carte présentée comme celle de l’intégralité de Leonida. Le document montre cinq comtés, plusieurs aéroports et de vastes zones rurales, mais son authenticité est déjà sérieusement remise en question par la communauté qui cartographie le jeu depuis plusieurs années.

Une carte complète de Leonida circule en ligne

La nouvelle fuite est attribuée au groupe Cyberleek, déjà associé aux récentes séquences montrant Jason jouer au basket et conduire dans une version supposée de GTA 6. Cette fois, il ne s’agit plus d’une courte vidéo, mais d’une image présentée comme la carte complète de Leonida, l’État fictif dans lequel se déroulera Grand Theft Auto VI.

Le document a rapidement circulé sur Reddit et différents réseaux sociaux avant que plusieurs publications soient supprimées.

Ces retraits ont naturellement alimenté les spéculations autour de son authenticité, mais ils ne suffisent pas à prouver que la carte provient réellement de Rockstar.

Cinq comtés apparaissent sur la supposée carte

Selon les versions qui circulent, Leonida serait découpé en cinq grands comtés : Kelly, Lummox, Leonard, Vice Dale et Mariana. Chaque région présenterait un environnement assez différent.

Leonard County serait organisé autour d’une importante étendue d’eau avec plusieurs zones résidentielles, Lummox County serait beaucoup plus sauvage, avec des forêts et peu d’infrastructures visibles, Kelly County proposerait lui aussi de vastes espaces ouverts, avec une zone côtière plus développée sur sa partie occidentale, tandis que Mariana serait principalement constitué de marécages et de bayous et Vice Dale formerait enfin la principale région urbaine.

Vice Dale serait le cœur de la carte

Sur la supposée fuite, Vice Dale County concentre largement le plus grand nombre de routes et de bâtiments. Ce serait logiquement la région accueillant Vice City. La zone semble divisée entre une grande masse terrestre principale et une autre portion séparée par une baie à l’est.

Deux longues pistes sont également visibles et pourraient correspondre à un aéroport. La présence d’aérodromes n’aurait évidemment rien d’inhabituel dans un Grand Theft Auto, mais elle suggérerait une nouvelle fois que les avions devraient occuper une place importante dans les déplacements.

Plusieurs icônes sont également présentes sur la carte, sans qu’il soit possible de déterminer précisément leur fonction.

Une piste isolée intrigue au sud

La région de Mariana contient l’un des détails les plus remarqués. Une longue route descendrait vers une zone isolée au large, où se trouverait une piste d’atterrissage. L’accès semblerait particulièrement limité.

Dans un monde ouvert Rockstar, ce genre d’emplacement pourrait naturellement servir à des missions, du trafic aérien ou certaines activités annexes. Mais, il serait prématuré d’essayer de reconstruire le gameplay à partir de quelques traits sur une carte dont l’authenticité n’est même pas établie.

Rockstar a déjà confirmé plusieurs régions de Leonida

Ce qui complique l’analyse est que nous connaissons déjà une partie du monde de GTA 6 grâce aux informations officielles publiées par Rockstar. Le studio a notamment présenté Vice City, évidemment au centre de l’expérience, Leonida Keys, l’équivalent des Keys de Floride, Grassrivers, une région de marécages inspirée des Everglades, Port Gellhorn, davantage tournée vers les motels, commerces et zones côtières, Ambrosia, une zone rurale et industrielle, et Mount Kalaga National Park, située plus au nord.

Ces noms sont importants, car ils permettent de comparer la fuite aux informations déjà vérifiées.

Et c’est précisément là que commencent les problèmes.

Le GTA 6 Mapping Project pense que la carte est fausse

Les personnes qui travaillent depuis plusieurs années sur la reconstruction communautaire de Leonida se montrent beaucoup plus sceptiques. Le GTA 6 Mapping Project analyse depuis longtemps chaque bande-annonce, capture officielle, bâtiment, route et paysage visible dans les documents publiés par Rockstar. Ses membres triangulent les positions à partir de l’orientation des rues, des points de repère et même de la topographie inspirée de la Floride.

Selon des membres impliqués dans ce projet, la nouvelle carte attribuée à Cyberleek ne correspond pas suffisamment aux emplacements déjà identifiés avec un niveau de confiance élevé.

Autrement dit, plusieurs éléments ne semblent pas tomber là où ils devraient.

Une carte très convaincante peut toujours être fabriquée

Ce point est particulièrement important dans le cas de GTA 6. La communauté dispose désormais d’une quantité énorme d’informations permettant de créer une fausse carte extrêmement crédible. Nous connaissons déjà la forme approximative de certaines régions. Nous avons des dizaines de captures officielles, des fans reconstruisent Leonida depuis plusieurs années. Un faussaire peut donc reprendre ces travaux, ajouter quelques régions, modifier les noms et produire quelque chose qui semble immédiatement plausible.

La qualité graphique d’une fuite ne constitue plus réellement une preuve.

La précédente fuite de gameplay semble plus crédible

Les deux courtes séquences de gameplay diffusées au même moment paraissent, elles, plus difficiles à reproduire. On y voit notamment Jason interagir avec l’environnement, une interface de développement, différents comportements de PNJ et plusieurs systèmes qui semblent cohérents avec les documents déjà connus du jeu. La carte pourrait théoriquement provenir de la même source.

Mais, le fait que plusieurs éléments aient été publiés ensemble ne garantit pas qu’ils possèdent tous la même origine. Les campagnes de faux leaks mélangent régulièrement du véritable contenu et des documents fabriqués afin de rendre ces derniers plus crédibles.

La vraie carte officielle reste inconnue

Rockstar n’a pour l’instant jamais publié de carte complète de Leonida. Le studio confirme seulement que GTA 6 proposera un retour à Vice City au sein d’un État beaucoup plus vaste. Les nombreuses captures publiées depuis le deuxième trailer montrent clairement que l’environnement dépassera largement la métropole. Plages, marécages, zones rurales, ports, petites villes et espaces naturels feront partie du monde ouvert.

Mais, sa géographie exacte reste inconnue. Même les cartes communautaires les plus détaillées restent des reconstructions.

Une chose apparaît déjà clairement dans la communication officielle : Rockstar veut proposer bien plus qu’une simple reproduction moderne de Vice City. Le studio décrit Leonida comme un État entier et présente plusieurs régions très éloignées visuellement les unes des autres. L’univers semble conçu pour reproduire une grande partie de la diversité de la Floride : grandes métropoles côtières, Keys, Everglades, villes secondaires, industries et espaces naturels.

Il serait donc logique que GTA 6 propose l’une des cartes les plus variées jamais créées par Rockstar. Reste à savoir si sa taille réelle correspondra aux gigantesques estimations qui circulent depuis plusieurs années.