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Sonos Ace Ultra : prix en baisse, ANC renforcée et batterie remplaçable pour relancer le casque premium

Sonos Ace Ultra : prix en baisse, ANC renforcée et batterie remplaçable pour relancer le casque premium

Sonos semble préparer une deuxième offensive sur le marché des casques haut de gamme. Une fuite attribuée à Dealabs dévoile presque intégralement le futur Sonos Ace Ultra, avec une réduction de bruit annoncée comme nettement plus efficace, 35 heures d’autonomie, plusieurs éléments remplaçables et surtout un prix européen inférieur à celui du premier Ace.

Le Sonos Ace Ultra se dévoile avant son annonce

Sonos n’a encore rien officialisé, mais son prochain casque premium commence à perdre une bonne partie de ses secrets. Selon les informations publiées par Dealabs, le Sonos Ace Ultra serait annoncé le 1er septembre 2026, avant une commercialisation prévue le 29 septembre.

Son tarif européen atteindrait 449 euros, soit 50 euros de moins que les 499 euros demandés au lancement du premier Sonos Ace. Ce positionnement est déjà révélateur. Habituellement, l’ajout du suffixe « Ultra » s’accompagne d’une hausse de prix. Sonos semble vouloir suivre la direction opposée : proposer davantage de fonctions tout en abaissant le ticket d’entrée.

Une stratégie qui pourrait permettre à la marque de corriger l’une des faiblesses du premier modèle, dont le tarif avait été difficile à défendre face aux références de Sony, Bose et Apple.

Un design familier, mais légèrement plus imposant

Le Sonos Ace Ultra ne devrait pas totalement réinventer l’esthétique introduite avec le premier casque. Les images ayant circulé montrent toujours une silhouette minimaliste, avec des écouteurs ovales et un arceau relativement discret. Néanmoins, la nouvelle génération semblerait légèrement plus imposante, avec des coussinets plus profonds et un châssis visuellement un peu plus massif.

Trois coloris seraient prévus : Black, White et Agave, ce dernier adoptant une teinte bleu-vert plus distinctive. Sonos resterait donc fidèle à une approche sobre, loin des designs particulièrement démonstratifs que l’on retrouve parfois dans l’audio premium.

La véritable évolution se cacherait surtout à l’intérieur.

Une réduction de bruit jusqu’à deux fois plus efficace

L’une des nouveautés les plus importantes concernerait l’ANC. Selon la fuite, Sonos annoncerait une réduction active du bruit jusqu’à deux fois plus performante que celle du premier Ace. C’est précisément l’un des domaines dans lesquels Sonos doit progresser pour rivaliser avec les acteurs historiques.

Bose et Sony disposent de plusieurs générations d’expérience dans le traitement du bruit ambiant, tandis qu’Apple bénéficie d’une intégration extrêmement poussée entre matériel, microphones et traitement logiciel sur les AirPods Max. Le premier Ace proposait déjà une ANC convaincante, mais il arrivait sur un marché où la barre était particulièrement haute.

Le Sonos Ace Ultra pourrait donc utiliser une architecture de microphones revue et des algorithmes plus avancés pour mieux isoler les bruits constants, les transports ou les conversations environnantes. Reste à voir ce que signifie concrètement une réduction de bruit « deux fois plus efficace » une fois le casque placé dans des conditions réelles.

35 heures d’autonomie avec ANC activée

L’autonomie serait elle aussi en hausse. Le Sonos Ace Ultra atteindrait 35 heures d’écoute avec la réduction active du bruit activée, contre environ 30 heures pour son prédécesseur. Le gain n’est pas spectaculaire, mais il devient intéressant pour les longs voyages ou les utilisateurs qui souhaitent limiter les recharges. La recharge rapide resterait également au programme : environ trois minutes de charge permettraient de récupérer trois heures d’écoute.

Dans un marché où certains concurrents dépassent désormais largement les 30 heures d’autonomie, cette progression paraît presque indispensable.

Une batterie remplaçable pourrait devenir l’une de ses meilleures idées

La nouveauté la plus intéressante ne concerne pourtant ni l’ANC ni la durée d’écoute. Le Sonos Ace Ultra pourrait disposer d’une batterie remplaçable. Si cette information se confirme, Sonos apporterait une réponse à l’un des problèmes les plus frustrants des casques Bluetooth premium : leur vieillissement. Après plusieurs années d’utilisation, la batterie perd progressivement sa capacité. Sur de nombreux modèles, son remplacement est compliqué, coûteux ou nécessite une intervention technique difficile.

Permettre de changer cette pièce prolongerait considérablement la durée de vie du produit. Les coussinets seraient également remplaçables, ce qui paraît logique pour une pièce directement exposée à l’usure quotidienne.

Cette réparabilité pourrait devenir un argument bien plus important à long terme qu’une amélioration marginale de la puissance sonore.

Des oreillettes pivotantes et un arceau plus adaptable

Sonos aurait également revu plusieurs éléments ergonomiques. Le casque disposerait d’un arceau réglable, d’écouteurs pivotants et de coussinets en mousse destinés à améliorer le confort lors des longues sessions. Cela peut sembler évident pour un casque premium, mais le confort devient rapidement déterminant lorsqu’un appareil dépasse les 300 ou 400 euros.

Le Ace original avait déjà été apprécié pour sa légèreté relative et sa conception plutôt agréable. Sonos semble vouloir conserver cette base tout en améliorant la possibilité d’adapter le casque à différentes morphologies.

Les microphones bénéficieraient également d’une technologie de formation de faisceaux afin de mieux isoler la voix pendant les appels.

Une interface tactile pourrait moderniser les commandes

La fuite évoque également de nouvelles commandes tactiles. Il faut néanmoins rester prudent sur ce point : rien ne permet d’affirmer avec certitude que Sonos intégrera un véritable écran tactile sur le casque. La solution la plus plausible serait une surface de contrôle tactile permettant de gérer la lecture, le volume ou certaines fonctions sans multiplier les boutons physiques.

Cela rapprocherait l’Ace Ultra de plusieurs concurrents qui privilégient déjà les gestes tactiles sur les écouteurs. L’enjeu sera surtout de préserver la précision des commandes. Les surfaces tactiles peuvent sembler plus modernes, mais elles deviennent rapidement frustrantes lorsqu’elles réagissent mal aux gestes ou lorsqu’un mouvement involontaire déclenche une action.

Sonos veut renforcer son avantage dans le home cinéma

Le principal facteur de différenciation de l’Ace reste cependant ailleurs : son intégration avec les équipements Sonos. Le premier modèle permet déjà de transférer directement le son d’une barre de son compatible vers le casque grâce à TV Audio Swap.

Le Sonos Ace Ultra devrait conserver cette philosophie avec un transfert audio simplifié en une seule action. La compatibilité Dolby Atmos serait également au programme, avec une expérience pensée pour les films et séries regardés depuis une installation Sonos. C’est probablement ici que la marque dispose de son meilleur argument face à Bose ou Sony.

Sonos possède déjà des millions d’utilisateurs équipés d’enceintes et de barres de son. Un casque capable de s’intégrer naturellement à cet environnement peut apporter quelque chose qu’un simple excellent casque Bluetooth ne propose pas.

Le premier Ace n’avait pas suffisamment exploité cet avantage

C’était justement l’une des critiques adressées à la première génération. Lorsque Sonos a lancé l’Ace en 2024, beaucoup imaginaient un casque fonctionnant comme une véritable extension nomade du système multiroom. Dans la pratique, l’intégration était plus limitée. Le casque reposait principalement sur Bluetooth lorsqu’il était utilisé comme appareil mobile, et sa fonction Sonos la plus distinctive concernait surtout le transfert du son depuis certaines barres de son.

La marque a depuis enrichi son expérience logicielle, mais le potentiel d’intégration reste considérable. Le Sonos Ace Ultra pourrait être l’occasion de mieux exploiter cette base.

Une détection automatique des ports est également évoquée

Parmi les fonctions plus inhabituelles citées par la fuite figure une forme de détection automatique des connexions filaires. Le principe exact reste encore peu détaillé. Sonos pourrait chercher à simplifier la transition entre différentes sources ou à reconnaître automatiquement le type de périphérique connecté. Ce genre de fonction n’aura probablement pas le même impact marketing que l’ANC ou l’autonomie, mais il pourrait participer à rendre le casque plus agréable à utiliser quotidiennement.

La réussite du produit dépendra justement de ce genre de détails. À 449 euros, un casque ne peut plus seulement être performant. Il doit donner l’impression que presque chaque interaction a été soigneusement pensée.

449 euros : Sonos devient plus agressif

Le prix supposé constitue probablement l’information la plus stratégique de toute la fuite. À 449 euros, le Sonos Ace Ultra serait moins cher au lancement que son prédécesseur. Cela pourrait traduire une volonté de corriger directement le positionnement initial.

Le premier Ace était arrivé dans une catégorie extrêmement encombrée, avec une marque qui devait encore prouver sa légitimité sur le marché des casques. Deux ans plus tard, Sonos connaît mieux ce marché et dispose de davantage de recul sur les attentes de ses utilisateurs.

Un prix plus agressif permettrait à l’Ace Ultra de ne plus devoir convaincre uniquement par le prestige de la marque.

Bose, Sony et Apple restent les véritables juges

Même avec cette baisse de prix, la concurrence sera redoutable. Sony continue de miser sur une combinaison entre ANC, autonomie et codecs avancés. Bose reste l’une des références historiques de la réduction active du bruit. Apple bénéficie d’une intégration presque impossible à reproduire avec l’iPhone, l’iPad et le Mac. Sonos doit donc créer sa propre raison d’exister.

Cette identité pourrait tenir en quatre éléments : home cinéma, qualité sonore, réparabilité et intégration Sonos. Si l’ANC progresse réellement comme annoncé et que la batterie devient remplaçable, l’Ace Ultra pourrait devenir beaucoup plus difficile à écarter lors d’un comparatif premium.

Sonos prépare aussi un mois de septembre stratégique

Le calendrier supposé du casque intervient dans un contexte plus large pour l’entreprise. Sonos cherche depuis plusieurs mois à relancer sa dynamique après une période particulièrement compliquée, notamment marquée par les difficultés rencontrées avec la refonte de son application.

Sous la direction de Tom Conrad, l’entreprise affirme vouloir revenir à une stratégie centrée sur de meilleurs produits, une expérience logicielle plus solide et une intégration plus cohérente de sa plateforme. Un lancement important en septembre aurait donc davantage de portée qu’un simple renouvellement de casque.

Le Ace Ultra pourrait devenir une démonstration de cette nouvelle phase : moins de promesses abstraites et davantage d’améliorations concrètes sur les points qui avaient limité la première génération.

Une seconde chance particulièrement bien préparée

Le Sonos Ace Ultra ressemble finalement moins à une révolution qu’à une correction méthodique de la première génération. Sur le papier, la formule paraît beaucoup plus équilibrée. Cependant, il reste une réserve importante : Sonos n’a encore confirmé ni le produit, ni son prix, ni les dates de lancement ni l’ensemble des caractéristiques évoquées.

Jusqu’à l’annonce officielle, toutes ces informations doivent donc rester considérées comme une fuite.

Mais si elles se confirment, le Sonos Ace Ultra pourrait réussir quelque chose que le premier modèle n’avait accompli qu’en partie : ne plus être simplement le casque de Sonos, mais devenir l’un des casques premium que l’on recommande même à ceux qui n’utilisent pas encore Sonos.