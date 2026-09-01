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Huawei MatePad Pro 12 : une tablette de 4,7 mm avec écran PaperMatte OLED attendue à Munich

Huawei MatePad Pro 12 : une tablette de 4,7 mm avec écran PaperMatte OLED attendue à Munich

Huawei prépare une nouvelle offensive sur le marché des tablettes premium. À quelques heures de son événement européen du 2 septembre à Munich, la marque a confirmé la présence d’une nouvelle MatePad Pro 12 pouces, plus fine, plus légère et surtout équipée d’un écran PaperMatte OLED pensé pour réduire fortement les reflets.

Avec seulement 4,7 mm d’épaisseur et un poids annoncé de 454 grammes, cette nouvelle génération semble vouloir se positionner comme une alternative particulièrement mobile aux grandes tablettes professionnelles. Huawei mise moins sur la puissance brute que sur une combinaison de finesse, confort visuel et productivité.

Huawei confirme la MatePad Pro 12 pour son événement du 2 septembre

Le nouveau teaser publié par Huawei ne laisse plus vraiment de doute. La MatePad Pro 12 fera partie des produits dévoilés lors du lancement organisé à Munich le 2 septembre. L’événement doit déjà accueillir plusieurs nouveautés de la marque, notamment dans les wearables et les smartphones.

La tablette viendra donc compléter un lancement particulièrement chargé.

Pour Huawei, l’objectif est clair : montrer que son écosystème ne se limite plus aux smartphones et montres, mais repose également sur une gamme de tablettes premium très structurée.

Seulement 4,7 mm d’épaisseur

Le chiffre le plus impressionnant concerne le design. Huawei annonce une épaisseur de seulement 4,7 mm. C’est extrêmement fin pour une tablette de cette taille. La marque semble avoir travaillé sur un châssis plus compact que celui de la précédente MatePad Pro 12.2. Les bordures paraissent également plus étroites. Le résultat donne une impression plus moderne et plus minimaliste.

La tablette ne cherche pas seulement à être fine. Avec 454 grammes, elle devrait aussi rester particulièrement légère. Cette donnée est importante. Les grandes tablettes deviennent rapidement fatigantes lorsqu’elles sont utilisées à la main pendant longtemps. Lecture, prise de notes, dessin, consultation de documents. Réduire quelques dizaines de grammes peut réellement améliorer le confort.

Huawei semble donc vouloir rapprocher cette MatePad Pro d’un appareil que l’on transporte et manipule facilement toute la journée.

Un positionnement plus portable que le MatePad Pro Max

La nouvelle MatePad Pro 12 se place logiquement en dessous de la MatePad Pro Max. La Max conserve l’avantage d’un écran plus grand et d’une expérience davantage orientée vers le remplacement d’un ordinateur portable. La version de 12 pouces semble suivre une autre philosophie. Elle veut conserver une expérience premium tout en réduisant l’encombrement.

Ce compromis pourrait séduire les utilisateurs qui trouvent les tablettes de très grand format impressionnantes mais moins pratiques à transporter.

Le design évolue également

Le teaser montre plusieurs changements visuels. Le module photo arrière devient légèrement plus imposant et adopte une forme plus ronde. Les bordures autour de l’écran semblent affinées. Huawei montre également une nouvelle finition bleue.

L’ensemble conserve une identité assez sobre. La tablette ne cherche pas à transformer radicalement la formule MatePad Pro, mais à la rendre plus élégante et plus compacte.

L’écran PaperMatte OLED sera la grande attraction

Cependant, la caractéristique la plus importante reste l’écran. Huawei met en avant une dalle PaperMatte OLED. La technologie combine les qualités de contraste d’un écran OLED avec un traitement de surface destiné à réduire fortement les reflets. C’est précisément là que Huawei cherche à se différencier.

Une tablette peut disposer d’un excellent écran sur le papier, mais devenir difficile à utiliser dès qu’une fenêtre ou le soleil se reflète directement sur la dalle. PaperMatte tente de résoudre ce problème.

Huawei affirme que l’écran produit très peu de reflets, même dans des environnements fortement éclairés. Il faudra naturellement attendre des mesures indépendantes pour évaluer précisément les performances. Mais, la technologie PaperMatte de Huawei possède déjà une certaine expérience derrière elle. La marque utilise depuis plusieurs générations des traitements anti-reflets spécifiques sur certaines tablettes.

Le résultat donne généralement une surface plus mate que celle d’une dalle brillante traditionnelle.

Une sensation plus proche du papier

Le traitement ne modifie pas uniquement la réflexion de la lumière. Huawei cherche également à donner à la surface une texture plus proche du papier. Cette sensation peut être particulièrement intéressante avec un stylet. Sur un verre classique, la pointe glisse très facilement. Certains dessinateurs et étudiants préfèrent une légère résistance, plus proche de celle rencontrée lorsqu’on écrit sur une feuille.

Le traitement PaperMatte répond directement à cette préférence.

La réduction des reflets possède également un intérêt évident pour la lecture. Documents PDF, articles, livres numériques, présentations. Une dalle moins réfléchissante peut réduire la fatigue liée aux sources lumineuses environnantes. Huawei semble vouloir faire de cette MatePad Pro un appareil confortable pour des sessions prolongées.

La technologie ne transforme évidemment pas un OLED en écran e-ink, mais, elle peut réduire l’un des principaux défauts des écrans brillants traditionnels.

Le Huawei Glide Keyboard devrait être compatible

La MatePad Pro 12 devrait également fonctionner avec le Huawei Glide Keyboard. Cet étui-clavier intègre un trackpad multitouch. Il transforme donc la tablette en petit poste de travail. L’approche est similaire à celle du Magic Keyboard d’Apple ou de certaines couvertures clavier Samsung.

La différence se jouera surtout sur le poids total et l’ergonomie une fois les accessoires installés. Une tablette extrêmement fine peut perdre une partie de son avantage lorsqu’elle est associée à un clavier lourd.

Huawei continue de pousser le concept de PC-tablette

C’est un axe stratégique important pour la marque. Huawei présente depuis plusieurs années ses MatePad Pro comme des appareils capables de remplacer un ordinateur portable dans certains usages.

Traitement de texte, présentations, navigation, dessin, multitâche ou encore prise de notes. La nouvelle version semble poursuivre exactement cette direction. La finesse et le poids renforcent même cet argument en rendant l’appareil plus facile à transporter qu’un véritable notebook.

La version internationale devrait être proche du modèle chinois

Huawei n’a pas encore communiqué toutes les caractéristiques de la version globale. Mais, le modèle présenté en Europe devrait rester très proche de la MatePad Pro 12 déjà commercialisée en Chine. Cette dernière permet donc d’avoir une bonne idée de la fiche technique attendue.

Elle utilise déjà un écran OLED haut de gamme avec une variante PaperMatte. Huawei pourrait reprendre l’essentiel de cette configuration pour le marché international.

Un processeur Kirin T93 est attendu

La version chinoise utilise une puce de la famille Kirin T93. La déclinaison exacte du modèle européen n’a pas encore été confirmée. Mais, il serait logique que Huawei conserve une plateforme comparable. La marque continue de développer ses propres SoC dans un contexte de fortes contraintes technologiques et commerciales.

Sur une tablette de productivité, les performances devront surtout être suffisantes pour assurer un multitâche fluide et une bonne gestion des applications créatives.

Jusqu’à 12 Go de RAM

Le modèle chinois propose également jusqu’à 12 Go de mémoire vive. Cette quantité est devenue assez classique sur une tablette Android ou HarmonyOS haut de gamme. Elle permet surtout de conserver davantage d’applications ouvertes simultanément.

Sur une machine destinée à remplacer ponctuellement un ordinateur portable, le multitâche est essentiel. Passer rapidement d’un navigateur à un document puis à une application de notes doit rester fluide.

Un appareil photo principal de 50 mégapixels

La caméra arrière principale pourrait atteindre 50 mégapixels. Ce chiffre est assez inhabituel sur une tablette, où la photographie reste rarement une priorité. L’intérêt se trouve davantage dans des usages pratiques. Scanner un document, photographier un tableau, capturer une page ou encore participer à une visioconférence. La qualité de la caméra frontale sera probablement plus importante au quotidien que celle du module arrière.

Huawei soigne aussi l’expérience multimédia

La MatePad Pro devrait conserver un système audio composé de plusieurs haut-parleurs. C’est devenu l’un des points forts des grandes tablettes. Un châssis large permet d’intégrer plusieurs transducteurs et de produire un son plus ample que sur un smartphone.

Pour regarder un film ou écouter de la musique sans casque, cela fait une vraie différence. La MatePad Pro Max a déjà reçu des commentaires positifs sur ce point, et Huawei devrait donc naturellement conserver cette attention particulière.

L’OLED reste un argument fort

L’utilisation d’une dalle OLED permet de proposer des noirs parfaits et un contraste très élevé. C’est particulièrement intéressant pour les films et les contenus HDR. La combinaison OLED + traitement anti-reflets est également assez rare. Les écrans mats sont souvent associés aux dalles LCD professionnelles.

Huawei essaie ici de conserver la profondeur visuelle de l’OLED tout en améliorant son comportement sous une forte lumière ambiante.

Le vrai défi sera de préserver la qualité malgré le traitement mat

Toute technologie anti-reflets possède néanmoins un compromis. Un revêtement mat peut légèrement réduire la netteté perçue ou modifier la manière dont les couleurs apparaissent. Huawei devra donc réussir à limiter ces effets. Les premières générations PaperMatte avaient déjà montré que le constructeur prenait cette question au sérieux.

La nouvelle version devra aller encore plus loin si elle veut convaincre les professionnels de l’image.

Huawei veut concurrencer l’iPad Pro autrement

Le marché de la tablette premium reste largement dominé par Apple. Huawei sait qu’il sera difficile de rivaliser uniquement avec des benchmarks. La marque cherche donc d’autres arguments. Traitement PaperMatte, épaisseur extrême, stylet, clavier ou encore applications de productivité. Cette stratégie vise à proposer une expérience distincte plutôt qu’une simple copie de l’iPad Pro.

Samsung possède une forte présence dans le monde Android avec les Galaxy Tab S. Les tablettes coréennes bénéficient notamment de DeX et d’un excellent support du stylet.

Huawei doit donc proposer une expérience de productivité au moins aussi cohérente. Le design et l’écran peuvent attirer, mais le logiciel reste décisif. Une tablette professionnelle n’est réellement utile que si les applications exploitent correctement son format.

Le logiciel reste la grande question hors de Chine

C’est probablement le principal défi de Huawei sur les marchés internationaux. L’entreprise dispose d’un écosystème logiciel solide en Chine. La situation est plus complexe en Europe, notamment en raison de l’absence des services Google traditionnels sur les appareils Huawei.

La marque a développé ses propres solutions et alternatives, mais pour certains utilisateurs, cette contrainte reste importante. Une excellente tablette ne suffit pas si les applications professionnelles nécessaires ne sont pas facilement accessibles.

HarmonyOS continue néanmoins de gagner en maturité

Huawei travaille depuis plusieurs années à construire un environnement logiciel indépendant. HarmonyOS évolue progressivement vers une plateforme capable de fonctionner sur smartphones, tablettes et objets connectés.

La tablette est probablement l’un des formats où cette stratégie peut être la plus convaincante. Le grand écran permet à Huawei de développer ses propres interfaces multitâches et outils de continuité. L’intégration avec les smartphones et PC Huawei peut également devenir un argument majeur pour les utilisateurs déjà présents dans l’écosystème.

Le prix sera déterminant

La firme doit également annoncer le tarif européen. La finesse du châssis et l’OLED PaperMatte placent naturellement la tablette sur un segment premium. Mais, Huawei doit rester suffisamment agressif pour attirer des utilisateurs face à Apple et Samsung.

Le prix du clavier et du stylet comptera également. Une tablette peut sembler compétitive seule, puis devenir beaucoup plus chère une fois équipée de tous les accessoires nécessaires.

L’événement de Munich doit apporter les dernières réponses

Huawei devrait détailler la fiche technique complète le 2 septembre 2026. Prix, configurations mémoire, disponibilité européenne, accessoires, processeur, autonomie, écran. Toutes ces informations devraient être précisées pendant l’événement. Pour l’instant, le teaser insiste surtout sur trois éléments : finesse, légèreté et confort visuel.

La MatePad Pro 12 résume assez bien l’évolution actuelle du marché des tablettes. Les performances sont déjà suffisantes pour la majorité des usages, et la différenciation se déplace donc vers l’expérience physique. Huawei semble avoir compris que la meilleure tablette professionnelle n’est pas nécessairement celle qui possède le processeur le plus puissant.

C’est celle que l’on a réellement envie de transporter et d’utiliser toute la journée. Avec 4,7 mm d’épaisseur, 454 grammes et un écran PaperMatte OLED, cette MatePad Pro 12 semble précisément construite autour de cette idée.