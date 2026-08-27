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iPhone Ultra rouge : la fuite était fausse, et les rendus pourraient montrer le Xiaomi 18 Fold

iPhone Ultra rouge : la fuite était fausse, et les rendus pourraient montrer le Xiaomi 18 Fold

Le premier iPhone pliable d’Apple continue d’alimenter les rumeurs à quelques jours de la keynote du 9 septembre. Cette fois, c’est une prétendue version rouge de l’iPhone Ultra qui a fait le tour des réseaux sociaux, portée par des rendus particulièrement convaincants et relayés par Evan Blass.

Problème : ces images seraient fausses. Mark Gurman a réfuté l’existence d’un iPhone pliable rouge ou vert et a indiqué que les visuels ne provenaient pas d’Apple. Leur origine pourrait même être beaucoup plus exotique : ils semblent fortement rappeler le futur Xiaomi 18 Fold.

Un iPhone Ultra rouge qui semblait crédible

Jusqu’ici, la majorité des rumeurs autour du futur iPhone pliable évoquaient une palette extrêmement sobre. Les deux couleurs les plus souvent citées étaient le blanc et le noir, avec même certaines sources suggérant que Apple pourrait ne commercialiser qu’une seule finition blanche au lancement.

La surprise a donc été réelle lorsqu’Evan Blass, l’un des leakers les plus connus du secteur mobile, a publié des rendus montrant le supposé iPhone Ultra en trois couleurs : noir, blanc et rouge. La nouvelle finition attirait immédiatement l’attention.

Elle tranchait avec l’approche très conservatrice attendue sur le premier foldable d’Apple et rappelait les anciens iPhone PRODUCT(RED), longtemps appréciés pour leur couleur beaucoup plus expressive.

Plusieurs détails ont rapidement éveillé les soupçons

Toutefois, les images présentaient certaines incohérences. L’interface affichée sur le smartphone ne correspondait pas totalement aux évolutions attendues dans iOS 27. Le design de l’indicateur de batterie rappelait davantage les versions précédentes du système d’exploitation. Sur un rendu industriel provenant réellement d’Apple ou d’une source proche de la chaîne de production, ce genre de détail peut évidemment être approximatif.

Mais, dans un contexte où les images générées ou retouchées par IA deviennent extrêmement convaincantes, ces petites incohérences constituent désormais un signal d’alerte. Et surtout, aucune autre source crédible n’était venue confirmer l’existence de cette finition rouge.

Mark Gurman dément l’iPhone pliable rouge

Le démenti est finalement venu de Mark Gurman, journaliste de Bloomberg et l’une des sources les plus fiables concernant les futurs produits Apple. Selon lui, le premier iPhone pliable ne sera pas proposé en rouge ni en vert. Cette précision suffit à remettre sérieusement en cause les rendus diffusés précédemment. Gurman aurait également indiqué que les images utilisées ne provenaient pas réellement d’Apple.

La fuite ne constituerait donc pas une première apparition inattendue d’une nouvelle couleur, mais plutôt une mauvaise attribution.

Les images pourraient en réalité montrer le Xiaomi 18 Fold

L’explication la plus intéressante concerne justement l’origine probable du smartphone. Les rendus ressemblent fortement à ceux apparus récemment autour du Xiaomi 18 Fold. Le futur pliable chinois doit lui aussi adopter un format relativement large et compact, avec des proportions qui peuvent facilement rappeler celles prêtées au futur iPhone Ultra.

Plus important encore, Xiaomi prépare précisément une finition rouge pour son appareil. Des images récemment apparues du Xiaomi 18 Fold montrent un smartphone utilisant une teinte très proche de celle visible dans les prétendus rendus Apple.

La confusion devient donc beaucoup plus plausible.

Deux pliables aux silhouettes potentiellement proches

Le problème est que les deux appareils pourraient visuellement se ressembler davantage qu’on ne l’imagine. Apple préparerait un pliable au format livre relativement large lorsqu’il est fermé, contrairement aux premiers Galaxy Fold très étroits. Xiaomi semble suivre une logique comparable avec son Xiaomi 18 Fold.

Dans les deux cas, l’objectif serait de proposer un smartphone confortable lorsqu’il est fermé tout en offrant une grande surface interne une fois déployé. Cette convergence des formats rend l’identification à partir de simples rendus beaucoup plus difficile.

Un changement de logo, une retouche des caméras et une interface iOS ajoutée sur l’écran peuvent suffire à transformer un visuel Android en prétendu leak Apple.

Xiaomi lancera lui aussi son pliable en septembre

La coïncidence de calendrier complique encore davantage les choses. Xiaomi a déjà confirmé que le Xiaomi 18 Fold sera présenté en septembre 2026. Le smartphone doit également servir de vitrine au nouveau XRING O3, la prochaine génération de processeur maison du constructeur.

Apple, de son côté, organisera son keynote le 9 septembre.

Nous pourrions donc assister à deux lancements majeurs de smartphones pliables dans une fenêtre extrêmement rapprochée. Cette proximité explique en partie pourquoi les fuites autour des deux appareils peuvent facilement se mélanger.

Apple devrait rester beaucoup plus conservateur sur les couleurs

Pour son premier pliable, Apple semble privilégier une approche très sobre. Noir et blanc restent les deux coloris les plus régulièrement évoqués. Ce choix serait cohérent avec le positionnement attendu du produit. L’iPhone Ultra devrait être vendu bien au-dessus des iPhone traditionnels, probablement à plus de 2 000 dollars.

Apple pourrait donc chercher à donner au produit une image très premium et minimaliste, davantage proche d’un appareil professionnel que d’un smartphone grand public aux couleurs multiples.

À l’inverse, l’iPhone 18 Pro devrait bénéficier d’une gamme plus expressive.

L’iPhone 18 Pro pourrait récupérer les couleurs audacieuses

Plusieurs rumeurs attribuent aux futurs iPhone 18 Pro des finitions plus originales, notamment Dark Cherry, bleu clair, argent et gris sidéral. La séparation serait donc assez claire. Les traditionnels iPhone Pro conserveraient plusieurs choix esthétiques tandis que le premier foldable adopterait une palette beaucoup plus restreinte. Apple a déjà utilisé cette stratégie par le passé sur certains produits très haut de gamme.

Limiter les couleurs permet aussi de simplifier la production lors du lancement d’une catégorie entièrement nouvelle.

Les fans réclament pourtant le retour du rouge

L’histoire aurait pu s’arrêter à un simple faux leak. Mais, la réaction des utilisateurs révèle quelque chose d’intéressant. Sur Reddit et d’autres réseaux, de nombreux internautes ont accueilli très favorablement le prétendu iPhone Ultra rouge. Certains considèrent même cette finition comme l’une des plus réussies imaginées jusqu’ici pour le futur pliable.

Cela rappelle que le rouge possède une vraie histoire dans le catalogue Apple. Entre 2017 et 2022, plusieurs générations d’iPhone ont été commercialisées en PRODUCT(RED).

Cette histoire illustre surtout un problème grandissant dans l’univers des fuites technologiques. Les outils génératifs permettent désormais de créer en quelques minutes des visuels suffisamment crédibles pour être confondus avec de véritables rendus industriels. Même lorsqu’une image semble provenir d’un leaker reconnu, son origine réelle doit être vérifiée. Les interfaces incorrectes, les proportions légèrement incohérentes ou les détails matériels impossibles deviennent de plus en plus importants pour distinguer une fuite authentique d’un montage.

Et lorsque plusieurs produits concurrents adoptent des designs proches, la confusion devient encore plus facile.