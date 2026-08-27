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Meta prépare Hatch, un agent IA grand public qui pourrait coûter jusqu’à 199,99 dollars par mois

Meta prépare Hatch, un agent IA grand public qui pourrait coûter jusqu’à 199,99 dollars par mois

Meta ne veut plus seulement proposer un chatbot. Le groupe prépare désormais Hatch, un agent IA grand public capable d’agir à la place de l’utilisateur dans différents services, avec un lancement qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Le projet marque un changement de modèle économique tout aussi important que technologique. Après avoir commencé à vendre un accès premium à Meta AI pour quelques dollars par mois, Meta envisagerait cette fois une formule haut de gamme pouvant atteindre 199,99 dollars mensuels.

Un tarif qui paraît exorbitant pour un assistant personnel, mais qui devient plus compréhensible lorsqu’on le lit comme le prix du calcul nécessaire pour faire fonctionner des agents en continu.

Hatch veut faire plus que répondre à des questions

Le principe de Hatch est de dépasser le simple dialogue. Meta entraîne son agent à interagir avec des services déjà utilisés au quotidien, comme DoorDash, Etsy, Reddit, Yelp ou Microsoft Outlook. L’objectif est de permettre à l’utilisateur de rester dans une seule interface pendant que l’agent enchaîne les actions.

Commander un repas, acheter un produit, consulter des avis, traiter des e-mails ou préparer un itinéraire pourraient ainsi devenir des tâches exécutées directement par l’agent.

Cette approche correspond à la nouvelle génération de produits IA qui cherchent moins à converser qu’à accomplir des objectifs complets.

Un tableau de bord pour les outils créés par l’agent

Les prototypes de Hatch incluraient également une interface permettant de retrouver différents outils conçus ou configurés pour l’utilisateur. Cela pourrait prendre la forme d’un suivi sportif, d’un plan de voyage ou d’autres mini-applications adaptées à des besoins spécifiques.

L’idée est intéressante : l’agent ne serait plus seulement un interlocuteur ponctuel, mais un environnement dans lequel des outils personnels apparaissent progressivement.

Cette logique rapproche Hatch d’un système d’exploitation pour agents davantage que d’un simple chatbot.

Meta transforme une idée open source en produit grand public

Hatch est largement présenté comme la réponse de Meta à OpenClaw, un agent personnel open source capable de gérer e-mails, calendriers et différents services depuis une machine locale.

La différence est essentiellement l’accessibilité. OpenClaw peut être utilisé gratuitement, mais son installation demande davantage de compétences techniques : configuration des modèles, gestion des clés API, permissions et utilisation de la ligne de commande.

Meta cherche à supprimer cette complexité.

Avec Hatch, le groupe prend en charge l’infrastructure, les modèles et l’intégration des services, puis vend le résultat sous forme d’abonnement. Autrement dit, Meta ne commercialise pas seulement l’intelligence de l’agent. Il commercialise surtout sa simplicité.

Jusqu’à 199,99 dollars par mois

C’est évidemment le chiffre qui attire le plus l’attention. Meta aurait étudié un abonnement premium à 199,99 dollars par mois, baptisé en interne Hatch Plus.

Cependant, le tarif définitif n’est pas arrêté. Cette formule offrirait plusieurs fois la capacité quotidienne du produit gratuit, avec des quotas d’utilisation renouvelés à chaque cycle de facturation.

Le différentiel serait considérable : environ cinq à dix fois plus de capacité selon les documents internes rapportés. Vu sous cet angle, le prix ne correspond pas vraiment à un accès logiciel classique. Il reflète surtout le coût d’un agent effectuant de nombreuses opérations, générant plusieurs appels de modèles et consommant potentiellement d’importantes quantités de tokens.

Le vrai produit vendu est peut-être le calcul

Un agent peut coûter beaucoup plus cher à exploiter qu’un chatbot traditionnel. Une simple réponse peut demander une seule inférence.

Une tâche agentique, elle, peut nécessiter des dizaines de requêtes successives : comprendre la demande, rechercher des informations, ouvrir un service, vérifier un résultat, corriger une erreur puis poursuivre.

Chaque étape consomme du calcul.

À grande échelle, la facture peut devenir considérable. C’est précisément ce qui rend le tarif de 199,99 dollars moins absurde techniquement qu’il ne le paraît commercialement. Meta pourrait surtout chercher à faire payer directement les utilisateurs qui consomment le plus de ressources.

Un prix qui risque malgré tout de choquer

La réaction du marché pourrait être beaucoup moins indulgente..Un abonnement de près de 200 dollars par mois place Hatch dans une catégorie tarifaire totalement différente des assistants grand public actuels.

À ce niveau, Meta ne vendrait plus un service occasionnel, mais un outil destiné à devenir central dans l’organisation quotidienne de l’utilisateur.

Il faudrait donc démontrer un niveau de valeur très élevé : gagner suffisamment de temps, automatiser suffisamment de tâches et remplacer plusieurs services existants.

Sans cela, la taille du marché pourrait rester très limitée. Le tarif final constituera donc l’un des principaux éléments à surveiller au lancement.

WhatsApp pourrait devenir la véritable plateforme

Hatch n’est qu’une partie de la stratégie. Meta prépare également une fonction permettant aux utilisateurs de WhatsApp d’interagir avec des agents créés par d’autres entreprises.

Un déploiement limité pourrait intervenir rapidement. Cette évolution est potentiellement plus importante que Hatch lui-même. Si Meta parvient à transformer WhatsApp en couche de distribution pour les agents IA, il n’aura plus besoin de gagner uniquement avec son propre assistant.

Il pourra également devenir l’endroit où les assistants concurrents viennent chercher leurs utilisateurs.

Dans cette logique, WhatsApp jouerait un rôle comparable à celui d’une plateforme ou d’un store.

Meta peut gagner même si son agent n’est pas le meilleur

Cette stratégie est particulièrement puissante. Le meilleur modèle change régulièrement, le meilleur agent aussi, mais la plateforme qui possède déjà des milliards d’utilisateurs conserve un avantage beaucoup plus durable.

Meta peut donc poursuivre deux objectifs simultanément : vendre Hatch comme agent maison et ouvrir WhatsApp aux agents tiers.

Le premier génère du revenu direct. Le second renforce le contrôle de Meta sur la distribution. À long terme, cette deuxième position pourrait être la plus précieuse.

Hatch a été développé avec Claude

Le projet aurait d’abord été construit en utilisant les modèles d’Anthropic. Pendant son développement, Hatch aurait notamment fonctionné avec Claude Opus 4.6 et Claude Sonnet 4.6.

Cependant, Meta prévoit de migrer le produit vers ses propres modèles Muse Spark avant le lancement.

Cette transition est stratégique.

Utiliser Claude permet de développer rapidement le produit, mais laisse Meta dépendant d’un concurrent pour une partie de ses capacités. Passer à ses propres modèles réduit cette dépendance et permet surtout de mieux contrôler les coûts. À l’échelle d’un agent facturé selon la consommation, cette différence peut devenir déterminante.

Watermelon doit arriver en octobre

Meta préparerait également un nouveau modèle baptisé Watermelon, actuellement prévu pour octobre..Son positionnement exact reste encore flou. Il pourrait rejoindre la famille Muse ou conserver une identité distincte.

Ce qui est clair, c’est que Meta accélère fortement la cadence de ses sorties IA.

Muse Spark, Muse Code et Muse Glimmer ont déjà été lancés récemment, et Watermelon viendrait renforcer cette offensive quelques semaines plus tard.

L’objectif semble évident : disposer rapidement d’une gamme de modèles capables d’alimenter les nouveaux agents maison sans dépendre durablement de fournisseurs externes.

Meta doit trouver un nouveau modèle économique pour son IA

Le contexte financier explique aussi cette accélération. Meta reste extrêmement dépendant de la publicité. Le groupe a généré plus de 60 milliards de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre, dont l’immense majorité provenait encore des annonces publicitaires.

Dans le même temps, ses dépenses d’infrastructure liées à l’intelligence artificielle explosent.

Meta prévoit des investissements annuels de plus de 130 milliards de dollars en intégrant certaines dépenses de financement et d’infrastructure.

Le problème est simple : les coûts de l’IA augmentent beaucoup plus vite que les revenus directement attribuables aux produits IA.

Hatch peut aider à changer cette équation.

Faire payer la consommation plutôt que subventionner l’usage

Le modèle économique envisagé par Meta semble donc particulièrement logique.

Un utilisateur gratuit reçoit un quota limité. Un utilisateur professionnel ou intensif paie davantage pour accéder à beaucoup plus de calcul. Cette approche rapproche le produit grand public du modèle économique du cloud. Plus l’utilisateur consomme, plus il paie.

Mark Zuckerberg avait d’ailleurs récemment expliqué que Meta souhaitait proposer des agents personnels à très grande échelle, avec une version gratuite et des offres payantes pour ceux ayant besoin de davantage de puissance de calcul.

Hatch semble être la concrétisation commerciale de cette idée.

L’Europe pourrait compliquer le lancement

Cependant, la stratégie devient plus délicate en Europe. Un agent capable d’accéder aux achats, aux e-mails, aux messages et à différents services manipule par définition une quantité considérable de données personnelles.

Si WhatsApp devient l’interface centrale de cette expérience, Meta devra répondre à des questions que les régulateurs européens posent déjà depuis plusieurs années : quelles données peuvent être combinées entre services, dans quel but et avec quel consentement ?

Rien n’indique encore que Hatch sera disponible immédiatement dans l’Union européenne. Meta a déjà retardé certaines fonctions IA en Europe lorsque le cadre réglementaire devenait trop incertain.

Le lancement européen pourrait donc être plus progressif que celui prévu aux États-Unis.

Le véritable test sera la valeur créée par l’agent

Le prix final retiendra certainement l’attention, mais ce n’est pas le seul enjeu. La vraie question sera de savoir ce que Hatch peut accomplir de manière suffisamment fiable pour justifier un abonnement.

Un agent qui commande correctement un repas ou prépare un voyage est pratique.

Un agent qui gère réellement une partie de l’organisation quotidienne sans nécessiter de vérification constante devient beaucoup plus précieux.

C’est cette différence qui déterminera si Hatch reste une démonstration technologique coûteuse ou devient un nouveau pilier du modèle économique de Meta.

À près de 200 dollars par mois, le groupe ne pourra pas simplement vendre de l’intelligence artificielle.

Il devra vendre du temps réellement économisé.