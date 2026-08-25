La Galaxy Tab S12 Ultra commence à se dévoiler, et les premières images ne suggèrent aucune révolution esthétique. Samsung conserverait le gigantesque écran de 14,6 pouces, les bordures très fines et même l’encoche frontale de la génération précédente, tandis que le principal changement se trouverait une nouvelle fois à l’intérieur.

Un design presque identique à la Galaxy Tab S11 Ultra

Une nouvelle image présentée comme un visuel officiel de la Galaxy Tab S12 Ultra vient renforcer les précédentes fuites autour de la prochaine tablette haut de gamme de Samsung. Le rendu montre la face avant ainsi qu’une partie du dos de l’appareil, accompagnées du S Pen.

Et à première vue, il faut chercher les différences.

Samsung conserverait pratiquement à l’identique le design de la Galaxy Tab S11 Ultra, avec ses bordures extrêmement fines, son châssis anguleux et son double module photo placé verticalement au dos. Même le coloris gris semble très proche.

L’encoche serait toujours présente

Le détail le plus visible reste l’encoche située sur le bord supérieur de l’écran lorsque la tablette est utilisée en mode paysage. Les premiers rendus CAD publiés en juillet suggéraient déjà que Samsung n’avait pas l’intention de la supprimer, et cette nouvelle image renforce cette hypothèse.

C’est un choix qui peut surprendre sur une tablette de 14,6 pouces.

Avec une surface d’affichage aussi importante, Samsung pourrait théoriquement intégrer la caméra frontale dans une bordure légèrement plus épaisse, comme le font certains concurrents. Le constructeur semble pourtant préférer conserver des bordures extrêmement fines quitte à maintenir cette découpe dans l’écran.

Un écran de 14,6 pouces toujours au programme

La Galaxy Tab S12 Ultra devrait conserver une dalle Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces à 120 Hz. Ce serait exactement la même diagonale que sur la Galaxy Tab S11 Ultra. Samsung n’a de toute façon pas beaucoup de raisons de modifier cette partie. L’écran du modèle actuel constitue déjà l’un de ses principaux arguments avec sa grande surface de travail, son taux de rafraîchissement élevé et son traitement antireflet.

Pour les usages DeX, le multitâche ou la création graphique au S Pen, ce format reste particulièrement adapté.

Le S Pen ne semble pas évoluer non plus

Le stylet visible sur le nouveau rendu paraît également très proche de celui fourni avec la génération actuelle. Sa forme générale semble inchangée et un bouton latéral reste visible. Il faudra attendre la présentation officielle pour savoir si Samsung ajoute de nouvelles fonctions logicielles ou modifie la technologie utilisée.

Mais sur le plan esthétique, le constructeur ne semble pas chercher à réinventer son accessoire. Après plusieurs générations d’ajustements, Samsung paraît avoir atteint une formule qu’il considère suffisamment mature.

Le Dimensity 9500 serait la véritable nouveauté

Le principal changement de la Galaxy Tab S12 Ultra se trouverait donc à l’intérieur. Plusieurs fuites et passages dans des bases de benchmarks évoquent l’utilisation du MediaTek Dimensity 9500. Samsung poursuivrait ainsi sa collaboration avec MediaTek sur ses tablettes premium. Le nouveau SoC devrait apporter une hausse sensible des performances CPU, GPU et IA par rapport à la génération précédente.

Sur une tablette de cette taille, l’intérêt sera surtout de maintenir ces performances dans la durée grâce à un châssis offrant beaucoup plus de surface pour dissiper la chaleur qu’un smartphone.

Jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage

Les configurations les plus haut de gamme pourraient proposer jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne. Un positionnement logique pour une tablette que Samsung présente de plus en plus comme un véritable outil de productivité.

Avec Samsung DeX, le multitâche avancé et les fonctions Galaxy AI, la gamme Ultra cherche depuis plusieurs années à se rapprocher davantage d’un ordinateur portable que d’une simple tablette destinée à la consommation de contenus.

L’augmentation de puissance du processeur serait donc probablement plus importante que les changements esthétiques.

La batterie resterait à 11 600 mAh

Les rumeurs évoquent également une batterie de 11 600 mAh, soit la même capacité que sur la Galaxy Tab S11 Ultra. La recharge filaire resterait elle aussi limitée à 45 W. Là encore, Samsung semble privilégier la stabilité.

Une batterie plus grande aurait probablement nécessité davantage d’épaisseur ou de poids, alors que la Tab S11 Ultra affiche déjà seulement 5,1 mm d’épaisseur malgré son immense diagonale. L’autonomie pourrait néanmoins progresser si le Dimensity 9500 se montre plus efficace à usage équivalent.

La recharge à 45 W commence tout de même à dater

Le maintien de la recharge 45 W risque en revanche d’être plus difficile à défendre. Une batterie de 11 600 mAh demande naturellement beaucoup plus de temps à recharger que celle d’un smartphone. Or plusieurs fabricants Android proposent désormais des puissances bien supérieures sur leurs tablettes premium. Samsung reste historiquement prudent sur ce terrain, aussi bien pour ses smartphones que pour ses tablettes.

Ce choix permet probablement de limiter la chauffe et de préserver la batterie sur plusieurs années, mais il donne aussi une impression de stagnation sur un produit très haut de gamme.

Une génération qui miserait surtout sur le logiciel

En l’absence de refonte matérielle majeure, Samsung pourrait concentrer sa communication sur One UI, Galaxy AI et DeX. La Galaxy Tab S11 Ultra avait déjà introduit plusieurs améliorations de DeX pour faciliter le travail avec plusieurs fenêtres et écrans externes.

La génération S12 devrait poursuivre cette logique.

Les tablettes sont particulièrement adaptées aux nouvelles fonctions d’intelligence artificielle : résumé de documents, prise de notes, transcription, génération d’images ou assistance à l’écriture prennent davantage de sens sur un écran de près de 15 pouces. Samsung pourrait donc considérer que le hardware actuel est suffisamment mature et déplacer l’innovation vers l’expérience logicielle.

Faut-il vraiment modifier un design qui fonctionne ?

Le manque de changement peut sembler décevant sur un produit aussi cher, mais le marché des tablettes ne fonctionne pas exactement comme celui des smartphones. Les utilisateurs renouvellent généralement leur tablette beaucoup moins souvent. Peu de propriétaires d’une Galaxy Tab S11 Ultra envisageront de passer à la S12 Ultra un an seulement après son achat.

Le véritable public de cette nouvelle génération sera plutôt composé d’utilisateurs possédant une Tab S8, S9 ou un modèle encore plus ancien. Pour eux, l’évolution cumulée sera naturellement beaucoup plus importante.

Apple suit également une stratégie très conservatrice

Samsung n’est d’ailleurs pas le seul constructeur à conserver plusieurs années une même base esthétique. Les iPad Pro évoluent eux aussi principalement par leur processeur, leur écran et quelques ajustements internes entre deux refontes importantes.

Sur une tablette, la forme idéale est assez difficile à réinventer. Une grande dalle rectangulaire, des bordures fines, quatre haut-parleurs et un stylet constituent déjà une formule difficile à améliorer sans modifier complètement l’usage du produit.

La question est donc moins de savoir si le design change que de déterminer si les performances, l’autonomie et le logiciel progressent suffisamment.

Un lancement attendu en septembre

Samsung a déjà indiqué que sa prochaine génération de tablettes premium arriverait au second semestre 2026. Les différentes fuites convergent désormais vers une présentation en septembre, dans une période qui coïncide avec l’IFA de Berlin.

La gamme pourrait cette année se concentrer sur deux modèles : une Galaxy Tab S12+ et la Galaxy Tab S12 Ultra. L’absence éventuelle d’un modèle standard montrerait également que Samsung cherche à repositionner sa série S davantage vers le très haut de gamme.

Toutefois, le constructeur n’a encore communiqué aucune date précise.

La Galaxy Tab S12 Ultra ne semble pas vouloir réinventer la tablette Android premium : Samsung paraît surtout convaincu que sa formule actuelle n’a pas encore besoin de l’être.