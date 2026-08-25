À peine installé sur le marché, le Galaxy Z Fold 8 pourrait déjà s’offrir une déclinaison beaucoup plus exclusive. Une nouvelle fuite affirme que Samsung envisage une collaboration avec une marque de luxe pour une édition spéciale attendue plus tard cette année, ravivant immédiatement le souvenir des Galaxy Z Fold Thom Browne.

Samsung réfléchirait à une édition spéciale du Galaxy Z Fold 8

La rumeur vient du leaker Lanzuk, qui affirme que Samsung envisagerait une édition spéciale du Galaxy Z Fold 8 développée avec une marque de luxe. Le nom du partenaire n’est pas précisé.

Mais, une partie des spéculations se concentre déjà sur Thom Browne, maison avec laquelle Samsung a collaboré à plusieurs reprises sur ses smartphones pliants. À ce stade, rien n’est officiel. Il faut donc parler d’un projet envisagé ou en préparation, et non d’un lancement confirmé.

L’idée n’aurait pourtant rien d’inattendu. Samsung a longtemps utilisé ses smartphones pliables comme vitrines technologiques, mais aussi comme objets de mode. Le partenariat avec Thom Browne a commencé en 2020 avec le Galaxy Z Flip avant de s’étendre aux Galaxy Z Fold.

La dernière collaboration de ce type remonte au Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition, lancé en 2023.

Depuis, Samsung avait laissé cette formule de côté.

Le Galaxy Z Fold 5 avait reçu un traitement complet

Cette édition n’était pas une simple nouvelle couleur. Samsung avait profondément retravaillé l’apparence du smartphone avec un dos noir texturé, les bandes rouge, blanc et bleu caractéristiques de Thom Browne, une charnière et des cerclages photo dorés, ainsi qu’une interface graphique dédiée.

Le coffret incluait également une Galaxy Watch 6 spéciale, plusieurs bracelets, deux étuis, un S Pen personnalisé et différents accessoires assortis.

Samsung vendait donc davantage un objet de collection qu’un simple téléphone recoloré.

Le Fold 8 se prête particulièrement bien à ce type de collaboration

Le contexte de 2026 pourrait être favorable au retour d’une édition luxe. Le Galaxy Z Fold 8 a adopté un format plus large, proche d’un petit carnet ou d’un passeport une fois fermé. Cette silhouette plus équilibrée donne au produit une identité visuelle beaucoup plus forte que certaines générations précédentes.

Pour une marque de mode, c’est également une surface intéressante à personnaliser. Matériaux, couleurs, étuis, interface ou encore accessoires. Le format pliable permet beaucoup plus de possibilités créatives qu’un smartphone monobloc classique.

Le succès commercial aurait pu encourager Samsung

La fuite arrive alors que les premiers indicateurs autour du Galaxy Z Fold 8 sont plutôt favorables. Le modèle semble avoir bénéficié d’une réception commerciale solide sur plusieurs marchés après son lancement. Cependant, il serait trop tôt pour relier directement cette performance à la décision de préparer une édition luxe.

Samsung planifie généralement ce type de partenariat bien en amont.

Mais un bon démarrage commercial rend évidemment plus facile la mise en avant d’une version encore plus chère et plus exclusive.

Thom Browne reste le candidat naturel

Même si Lanzuk ne cite aucune marque, Thom Browne est immédiatement évoqué pour une raison simple : l’histoire entre les deux entreprises est déjà très longue. Samsung explique elle-même avoir commencé cette collaboration en 2020.

Le Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition avait même suscité plus de 230 000 candidatures pour seulement 5 000 exemplaires attribués par tirage au sort. La génération Fold 3 avait ensuite attiré environ 460 000 participants au système de vente limité.

Autrement dit, Samsung sait déjà que ce type de produit peut attirer collectionneurs et amateurs de mode.

Mais, rien ne garantit que Thom Browne reviendra

Cependant, il faut éviter de transformer l’association logique en information. La fuite parle d’une marque de luxe, pas explicitement de Thom Browne. Samsung pourrait parfaitement choisir un nouveau partenaire. Le constructeur a déjà travaillé avec différentes marques de mode et de design au fil des années.

Une nouvelle collaboration pourrait même être plus intéressante commercialement qu’un simple retour de la formule précédente. Pour l’instant, le partenaire reste donc inconnu.

Un prix qui pourrait dépasser largement celui du Fold 8 classique

Les éditions précédentes donnent également une idée du positionnement. En Corée du Sud, le Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition avait été commercialisé autour de 4,29 millions de wons pour son coffret complet. La facture était donc très éloignée de celle du modèle standard.

Si Samsung reprend la même recette avec le Galaxy Z Fold 8, il faut s’attendre à un produit vendu nettement au-dessus du prix du smartphone seul. Un coffret intégrant montre, étuis et accessoires pourrait facilement dépasser l’équivalent de plusieurs milliers d’euros.

Toute estimation précise reste toutefois prématurée.

Une disponibilité probablement très limitée

La distribution devrait elle aussi être restreinte si Samsung suit son ancien modèle. Le Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition avait été vendu en quantité limitée sur certains marchés, dont la Corée.

Ces appareils ne sont historiquement pas distribués partout. Une éventuelle édition spéciale du Fold 8 pourrait donc privilégier la Corée du Sud et quelques marchés asiatiques ou premium. Il serait risqué d’attendre dès maintenant une commercialisation mondiale.

Trois générations se sont écoulées depuis le dernier Fold Thom Browne. Le retour aurait donc suffisamment de distance pour ne pas donner l’impression d’une collaboration annuelle répétitive. Et, le Galaxy Z Fold 8 possède précisément le type de nouveau design qui pourrait servir de toile à une édition spéciale.

Samsung n’a encore rien confirmé, mais si cette collaboration voit réellement le jour, elle marquerait le retour d’une tradition presque oubliée : transformer le Galaxy Z Fold en objet de collection autant qu’en vitrine de la technologie pliable.