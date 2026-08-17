Samsung pourrait faire de 2027 l’année de la diversification massive de ses smartphones pliants. Une nouvelle fuite évoque jusqu’à cinq modèles Galaxy Z répartis entre formats larges, Fold plus conventionnel, Flip et TriFold.

Une stratégie particulièrement agressive alors que le constructeur vient déjà d’élargir sa gamme avec les Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8 — et que le premier iPhone pliable se rapproche.

Cinq Galaxy pliables pourraient arriver en 2027

Samsung semble vouloir transformer sa gamme de smartphones pliants en véritable famille de produits. Selon des informations rapportées par ETNews et relayées par Ice Universe, le constructeur coréen travaillerait sur cinq modèles différents pour son cycle 2027.

Le portefeuille pourrait comprendre un Galaxy Z Fold 9, un second modèle au format large, un Galaxy Z Fold 9 Ultra, un Galaxy Z Flip 9 et une seconde génération du Galaxy Z TriFold. Il faut immédiatement garder une réserve importante : Samsung n’a confirmé aucun de ces appareils.

La gamme 2027 peut encore évoluer considérablement avant sa commercialisation, notamment parce que certains de ces projets pourraient correspondre à des prototypes ou à différentes configurations testées en parallèle.

Mais la direction générale est crédible : Samsung multiplie déjà les formats en 2026.

Samsung possède désormais trois grandes familles de pliables

La situation a fortement évolué cette année. Samsung commercialise désormais le Galaxy Z Fold 8, le Galaxy Z Fold 8 Ultra et le Galaxy Z Flip 8, auxquels vient s’ajouter le Galaxy Z TriFold lancé précédemment.

Le Fold 8 représente surtout une rupture de format importante. Samsung le présente avec des proportions d’écran pensées pour davantage ressembler à un smartphone traditionnel une fois fermé, tout en conservant une grande surface lorsqu’il est déplié. Le Fold 8 Ultra choisit une approche différente, plus premium et davantage tournée vers la productivité, avec un écran intérieur de 8 pouces et un système photo de 200 mégapixels. Le TriFold pousse encore plus loin cette logique avec un écran de 10 pouces capable de se replier deux fois.

Samsung possède donc déjà les briques nécessaires pour multiplier les variantes.

Le Galaxy Z Fold 9 devrait logiquement remplacer le Fold 8

Le premier modèle évoqué est le plus évident. Le Galaxy Z Fold 9 devrait succéder directement au Fold 8 en conservant sa nouvelle philosophie plus large. Ce changement de proportions semble avoir été l’un des éléments les plus importants de la génération actuelle.

Pendant plusieurs années, les Galaxy Fold utilisaient un écran externe relativement étroit, parfois critiqué pour son ergonomie lors de la saisie ou de certaines applications. Samsung a progressivement corrigé ce problème jusqu’à proposer un format beaucoup plus naturel.

Si la réception commerciale du Fold 8 est aussi forte que le suggèrent les premières données rapportées, Samsung aurait peu de raisons de revenir en arrière.

Un deuxième Fold large pourrait apparaître

C’est là que la fuite devient beaucoup plus intéressante. Samsung envisagerait un second smartphone pliant utilisant lui aussi ce format large, mais avec un positionnement différent du Fold 9. Deux scénarios sont possibles.

Le constructeur pourrait créer une version encore plus premium, équipée de meilleurs appareils photo, davantage de mémoire ou d’un écran supérieur. Mais, il pourrait aussi faire exactement l’inverse : proposer une variante plus simple afin de faire baisser le prix d’entrée. Cette seconde hypothèse aurait beaucoup de sens. Le tarif reste l’un des principaux obstacles à l’adoption massive des smartphones pliants.

Une architecture Fold 8 réutilisée avec quelques compromis techniques pourrait permettre à Samsung de toucher une clientèle nettement plus large.

Le terme « Fold 9 Ultra » reste particulièrement ambigu

La fuite évoque également un Galaxy Z Fold 9 Ultra. Un tel modèle serait logiquement le successeur du Galaxy Z Fold 8 Ultra lancé cette année. Samsung a déjà donné au suffixe Ultra une signification claire dans son catalogue pliant : davantage de performances, un système photo plus avancé et une expérience pensée pour les utilisateurs recherchant le maximum.

Le Fold8 Ultra officiel possède notamment un écran intérieur de 8 pouces, un appareil photo principal de 200 mégapixels et un châssis de seulement 4,1 mm lorsqu’il est ouvert.

La génération 2027 pourrait donc poursuivre cette approche. Mais, la coexistence d’un Fold 9, d’un second Fold large et d’un Fold 9 Ultra créerait une gamme particulièrement dense. Samsung devra donner à chacun une raison d’exister.

Le Flip 9 ne serait finalement pas abandonné

La fuite apporte aussi une information intéressante concernant le format clapet. Des rumeurs précédentes avaient laissé entendre que Samsung pourrait réduire ses investissements autour du Galaxy Z Flip. Le nouveau rapport évoque au contraire explicitement un Galaxy Z Flip 9 pour 2027. Ce serait une décision assez logique.

Le Flip répond à une clientèle très différente de celle du Fold, il ne cherche pas à transformer un smartphone en mini-tablette. Son avantage tient plutôt à sa compacité, son esthétique et ses usages autour de l’écran externe. Abandonner complètement cette catégorie laisserait également un espace important à Motorola, Honor et aux autres constructeurs présents sur les pliants à clapet.

Samsung aurait donc davantage intérêt à continuer de l’améliorer.

Le Galaxy Z TriFold pourrait déjà avoir un successeur

Le cinquième appareil serait une deuxième génération du Galaxy Z TriFold. Samsung commercialise déjà son premier smartphone à double pliure. Une fois ouvert, celui-ci atteint 10 pouces et se rapproche davantage d’une petite tablette que d’un téléphone traditionnel. Il dispose de deux charnières et peut se replier pour retrouver un encombrement plus proche d’un smartphone. Le concept reste encore très haut de gamme et relativement expérimental.

Mais, une seconde génération permettrait à Samsung de corriger les problèmes les plus évidents : épaisseur, poids, durabilité et prix. Comme pour les premiers Galaxy Fold, le véritable intérêt du TriFold pourrait apparaître après plusieurs itérations.

Trois formats différents au lieu d’un seul

C’est probablement le cœur de la stratégie. Samsung ne chercherait plus à déterminer quel est le meilleur format pliable. Il accepterait plutôt l’idée qu’il en existe plusieurs. Le Flip privilégie la compacité, le Fold large vise l’équilibre entre smartphone classique et tablette, le Fold Ultra peut pousser davantage la productivité et la photographie et le TriFold transforme presque le téléphone en écran de travail de 10 pouces.

Cette segmentation ressemble beaucoup à celle que Samsung applique déjà sur ses smartphones traditionnels. La différence est qu’elle intervient désormais sur une catégorie encore relativement jeune.

Le succès du format large pourrait avoir changé la stratégie de Samsung

D’après les informations rapportées autour de la génération 2026, la réception du Galaxy Z Fold 8 aurait été particulièrement forte. Samsung aurait augmenté sa production après un volume élevé de précommandes pour ses nouveaux pliants. Le modèle large aurait notamment représenté une part particulièrement importante de la demande sur certains marchés comme la Corée du Sud.

Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence tant que Samsung ne publie pas une ventilation mondiale complète des ventes. Mais, ils pourraient expliquer pourquoi l’entreprise envisagerait déjà deux modèles partageant ce type de proportions en 2027. Après des années d’expérimentation, Samsung semble avoir trouvé un format de Fold qui parle davantage au grand public.

Apple pourrait bouleverser la catégorie dès cette année

La diversification de Samsung intervient évidemment dans un contexte particulier. Apple est largement attendu sur le marché du smartphone pliable. De nombreuses rumeurs situent la présentation de son premier modèle à l’automne 2026, potentiellement aux côtés des iPhone 18 Pro. Mais, Apple n’a encore annoncé aucun iPhone pliant ni événement fixé au 9 septembre 2026. La date du 9 septembre évoquée dans certaines fuites ne doit donc pas être présentée comme officielle.

Cela n’empêche pas l’industrie de se préparer. L’entrée d’Apple dans ce segment pourrait mécaniquement accroître sa visibilité auprès d’un public beaucoup plus large.

Samsung possède néanmoins une avance considérable

Si Apple lance effectivement son premier iPhone pliable cette année, Samsung disposera d’un avantage difficile à reproduire rapidement : l’expérience. Le constructeur coréen commercialise des smartphones pliables depuis plusieurs générations. Elle a déjà travaillé sur les charnières, les plis d’écran, la résistance à l’eau, les interfaces multitâches et la gestion logicielle des différents formats.

En 2027, Apple pourrait encore perfectionner sa première génération tandis que Samsung commercialiserait simultanément plusieurs familles matures. C’est probablement la véritable raison pour laquelle cinq modèles deviennent envisageables.

Samsung ne veut plus simplement conserver son avance technique. Elle veut occuper tous les segments avant que son plus grand rival n’ait le temps de s’y installer.

Le prix restera malgré tout le verrou principal

Même avec cinq modèles, Samsung devra résoudre le problème économique. Les écrans flexibles, les charnières et la conception mécanique complexe restent coûteux. Le Fold 8 Ultra et le TriFold montrent jusqu’où peut monter le tarif lorsque Samsung pousse la technologie. Une expansion du marché nécessitera donc probablement autre chose que davantage de modèles premium.

Le plus intéressant des cinq appareils pourrait finalement être celui dont nous savons le moins aujourd’hui : ce deuxième Fold large. S’il s’agit d’un modèle moins cher, il pourrait jouer un rôle beaucoup plus important dans l’adoption de la catégorie qu’un nouvel Ultra.

2027 pourrait être l’année où le pliable devient une gamme complète

Samsung a longtemps utilisé les Galaxy Z pour expérimenter. Chaque nouvelle génération servait à améliorer les charnières, réduire l’épaisseur ou rendre les écrans plus résistants. La génération 2027 pourrait marquer une nouvelle phase. Il ne s’agirait plus simplement d’améliorer la technologie, il s’agirait de choisir quel pliant convient à quel utilisateur. Un Flip pour la compacité. Un Fold large pour le quotidien. Une variante plus accessible pour le volume. Un Ultra pour le maximum. Un TriFold pour ceux qui veulent pousser le concept jusqu’à la tablette.

Cinq modèles semblent excessifs aujourd’hui.

Mais cette multiplication pourrait aussi être le signe le plus clair que Samsung considère désormais le smartphone pliant non plus comme une niche expérimentale, mais comme une catégorie suffisamment mature pour accueillir une véritable gamme.

Et si Apple entre effectivement dans l’arène dans les prochains mois, Samsung aura tout intérêt à occuper le terrain avant que la bataille ne change d’échelle.