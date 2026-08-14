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iPhone 18 : Apple pourrait finalement passer à 12 Go de RAM pour libérer tout le potentiel d’iOS 27

iPhone 18 : Apple pourrait finalement passer à 12 Go de RAM pour libérer tout le potentiel d’iOS 27

Le futur iPhone 18 pourrait recevoir une mise à niveau bien plus importante que prévu. Alors que de précédentes estimations évoquaient 9 Go de mémoire vive, une nouvelle analyse table désormais sur 12 Go de RAM — un changement stratégique qui permettrait surtout au modèle standard d’exécuter localement certaines des fonctions IA les plus avancées d’iOS 27.

Apple pourrait faire un bond de 8 à 12 Go de RAM

Le prochain iPhone 18 standard pourrait se rapprocher davantage des modèles Pro sur un composant devenu essentiel avec l’essor de l’intelligence artificielle : la mémoire. Selon une note de l’analyste Jeff Pu consultée par 9to5Mac, Apple envisagerait d’intégrer 12 Go de RAM dans l’iPhone 18, contre 8 Go sur l’iPhone 17.

L’estimation est notable puisqu’elle dépasse également une précédente prévision de Ming-Chi Kuo, qui évoquait 9 Go.

Aucune de ces configurations n’est pour l’instant confirmée par Apple. La prudence reste donc nécessaire, d’autant que l’iPhone 18 standard ne serait désormais attendu qu’au printemps 2027, dans le cadre du nouveau calendrier de lancement échelonné que préparerait la marque.

Mais le passage à 12 Go aurait une justification beaucoup plus importante qu’une simple amélioration du multitâche.

Les nouvelles fonctions IA d’iOS 27 auraient besoin de 12 Go

Avec l’arrivée progressive de modèles d’IA exécutés directement sur l’iPhone, la quantité de RAM commence à déterminer quelles fonctionnalités un appareil peut réellement prendre en charge. C’est notamment le cas du modèle AFM Core Advanced utilisé par Apple pour certaines fonctions d’iOS 27. Celui-ci serait notamment associé à Advanced Dictation Preview ainsi qu’aux nouvelles voix plus expressives de Siri.

Le problème ? Son exécution locale nécessiterait au moins 12 Go de RAM.

Une configuration limitée à 9 Go aurait donc créé une situation assez étrange : l’iPhone 18 aurait bénéficié de la nouvelle puce A20, tout en restant incapable d’exécuter localement certaines fonctions avancées proposées par son propre système d’exploitation. Avec 12 Go, cette barrière matérielle disparaîtrait.

L’augmentation de mémoire pourrait ainsi être considérée comme une conséquence directe de la nouvelle génération d’Apple Intelligence : la RAM ne sert plus seulement aux applications, elle devient également l’espace de travail des modèles d’IA embarqués.

L’iPhone 18e pourrait conserver une différence importante

Apple pourrait néanmoins utiliser cette exigence matérielle pour mieux segmenter sa gamme. Jeff Pu estime que l’iPhone 18e resterait à 9 Go de RAM, malgré l’utilisation attendue de la puce A20. Si cette prévision se vérifie et si les exigences d’AFM Core Advanced restent inchangées, certaines fonctions IA locales pourraient donc être disponibles sur l’iPhone 18 tout en étant absentes de l’iPhone 18e.

Ce serait une évolution intéressante dans la stratégie d’Apple.

Historiquement, les différences entre iPhone standard et modèles plus abordables reposaient surtout sur les écrans, les appareils photo, les matériaux ou certaines caractéristiques du processeur. Avec l’IA générative, la quantité de mémoire pourrait devenir un nouveau mécanisme de segmentation fonctionnelle.

Deux iPhone équipés d’une puce de même génération pourraient ainsi proposer des expériences logicielles différentes simplement parce que l’un possède davantage de RAM.

L’IA change profondément l’équation matérielle de l’iPhone

Cette évolution illustre surtout un changement plus large dans l’industrie. Pendant longtemps, Apple pouvait se permettre d’intégrer moins de RAM que de nombreux smartphones Android grâce à l’intégration étroite entre ses puces, iOS et ses applications.

L’intelligence artificielle locale modifie cette logique. Un modèle doit conserver en mémoire ses poids, le contexte de la requête et différentes données nécessaires à son inférence, tout en laissant suffisamment de ressources disponibles au système et aux applications. Plus les modèles deviennent sophistiqués, plus cette pression augmente.

Le potentiel passage de 8 à 12 Go représenterait ainsi une hausse de 50 % de la mémoire en une génération. Pour un iPhone standard, ce serait loin d’être anecdotique. Et l’enjeu dépasse Siri : disposer d’une réserve de mémoire supérieure pourrait permettre à Apple de faire évoluer ses modèles locaux pendant plusieurs années sans se retrouver trop rapidement limitée par le matériel.

Mais, Apple doit trouver suffisamment de DRAM

Le timing est pourtant loin d’être idéal. Apple évoluerait actuellement dans un marché de la mémoire sous tension, avec une hausse du coût de la DRAM et des difficultés d’approvisionnement affectant plusieurs catégories de produits électroniques.

L’entreprise chercherait notamment à diversifier davantage ses fournisseurs et testerait de la mémoire provenant du fabricant chinois CXMT. Ces tensions seraient également susceptibles d’affecter la production des puces A20 Pro destinées aux futurs iPhone 18 Pro.

L’iPhone 18 standard possède néanmoins un avantage : son lancement plus tardif laisserait plusieurs mois supplémentaires à Apple pour sécuriser ses volumes de mémoire et éventuellement profiter d’une évolution des prix du marché.

Ce calendrier décalé pourrait donc avoir une utilité industrielle autant que commerciale.

12 Go de RAM pourraient aussi peser sur le prix

Reste l’inévitable question du tarif. Passer de 8 à 12 Go augmente mécaniquement le coût des composants, précisément au moment où la mémoire devient plus chère. Apple devra donc choisir entre absorber une partie de cette hausse dans ses marges ou la répercuter sur le consommateur.

Cette problématique touche déjà les futurs modèles Pro, dont certaines configurations sont annoncées par les rumeurs avec des augmentations de prix significatives. L’iPhone 18 pourrait difficilement y échapper complètement si Apple améliore simultanément sa puce, sa mémoire et ses capacités d’IA.

Mais, réduire la RAM à 9 Go poserait un autre problème : vendre en 2027 un nouvel iPhone incapable d’exploiter certaines des fonctions phares d’iOS 27 serait difficile à défendre, particulièrement à l’heure où Google et Samsung font de l’IA un argument central de leurs smartphones haut de gamme.

C’est pourquoi les 12 Go paraissent crédibles, même si la rumeur reste à confirmer.

L’intelligence artificielle est progressivement en train de réécrire la fiche technique de l’iPhone : après les Neural Engines et les puces spécialisées, la prochaine bataille pourrait tout simplement se jouer sur la quantité de mémoire disponible.