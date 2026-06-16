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WhatsApp Web rattrape enfin son retard : les appels de groupe arrivent dans le navigateur

WhatsApp Web rattrape enfin son retard : les appels de groupe arrivent dans le navigateur

Après avoir introduit les appels audio et vidéo individuels sur sa version web plus tôt cette année, WhatsApp franchit une nouvelle étape. La plateforme de messagerie prépare désormais la prise en charge complète des appels de groupe directement depuis un navigateur, une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les utilisateurs les plus actifs.

L’information, repérée par WABetaInfo⁠, indique que la nouveauté est actuellement en cours de déploiement auprès des testeurs de la version bêta de WhatsApp Web.

Jusqu’à 32 participants directement depuis le navigateur

Avec cette mise à jour, les utilisateurs pourront lancer des appels vocaux ou vidéo de groupe sans passer par l’application mobile ou le client de bureau. La limite est fixée à 32 participants, soit le même plafond déjà proposé sur les versions mobiles et de bureau de WhatsApp⁠.

L’objectif est simple : rendre l’expérience web aussi complète que possible et réduire les différences fonctionnelles entre les différentes plateformes.

Cette évolution répond notamment aux usages professionnels et collaboratifs, où les appels de groupe occupent une place de plus en plus importante.

Des liens d’invitation et une salle d’attente

WhatsApp ajoute également plusieurs outils destinés à simplifier l’organisation des réunions et des discussions de groupe. Parmi les nouveautés figure la création de liens d’appel partageables. Comme sur certaines plateformes de visioconférence professionnelles, il suffit désormais d’envoyer une URL unique pour inviter de nouveaux participants à rejoindre une conversation.

Une salle d’attente est également intégrée afin de permettre aux organisateurs de contrôler les accès avant qu’un participant n’entre dans l’appel.

Cette approche rapproche progressivement WhatsApp de solutions comme Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet, même si la plateforme conserve une orientation davantage centrée sur la messagerie grand public.

Le partage d’écran est aussi au rendez-vous

Autre ajout notable : le partage d’écran pendant les appels vidéo de groupe. Cette fonctionnalité est devenue incontournable depuis l’essor du travail hybride et de l’enseignement à distance. Elle permet aussi bien de présenter un document professionnel que de partager une démonstration ou un contenu multimédia avec plusieurs personnes simultanément.

Avec cette intégration, WhatsApp continue d’élargir son champ d’action au-delà de la simple messagerie instantanée.

Une excellente nouvelle pour les utilisateurs Linux

Le déploiement revêt une importance particulière pour la communauté Linux. Contrairement à Windows et macOS, WhatsApp ne propose toujours pas d’application native pour les distributions Linux. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient souvent basculer vers leur smartphone lorsqu’un appel de groupe arrivait.

L’arrivée des appels de groupe dans le navigateur élimine cette contrainte. Les utilisateurs Linux pourront désormais participer aux conversations directement depuis leur navigateur web, sans logiciel supplémentaire.

Sécurité et chiffrement toujours au cœur de l’expérience

Comme les appels individuels déjà disponibles sur WhatsApp Web, les appels de groupe bénéficient du chiffrement de bout en bout reposant sur le protocole Signal. Cette protection est activée par défaut et ne nécessite aucune configuration particulière. Les conversations restent ainsi accessibles uniquement aux participants autorisés.

Dans un contexte où la confidentialité des communications est devenue un argument majeur pour les plateformes de messagerie, WhatsApp continue de faire de ce point un élément central de son offre.

WhatsApp poursuit sa transformation en plateforme universelle

Cette nouveauté peut sembler modeste au premier abord, mais elle s’inscrit dans une évolution plus large de l’écosystème WhatsApp. Depuis plusieurs années, la filiale de Meta⁠ cherche à faire de WhatsApp une plateforme capable de répondre aussi bien aux usages personnels qu’aux besoins professionnels. Entre les communautés, les chaînes, les appels vidéo enrichis et désormais les appels de groupe directement dans le navigateur, la frontière entre application de messagerie et outil collaboratif devient de plus en plus floue.

L’arrivée de cette fonctionnalité sur WhatsApp Web constitue donc moins un simple ajout qu’une étape supplémentaire vers une expérience véritablement multiplateforme.