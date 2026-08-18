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Galaxy S26 FE : une vidéo prise en main révèle déjà le prochain Fan Edition de Samsung

Galaxy S26 FE : une vidéo prise en main révèle déjà le prochain Fan Edition de Samsung

Samsung n’a pas encore présenté le Galaxy S26 FE, mais son prochain Fan Edition semble déjà circuler dans la nature. Une vidéo de prise en main montre un exemplaire bleu parfaitement fonctionnel, avec One UI 9, Galaxy AI et même Horizon Lock. De quoi confirmer plusieurs choix logiciels et esthétiques, tandis que le reste de la fiche technique continue de se préciser au fil des fuites.

Le Galaxy S26 FE apparaît déjà en vidéo

Le prochain Fan Edition de Samsung n’a visiblement plus grand-chose à cacher. Une vidéo publiée sur TikTok par le compte @SamsungCentralSquare montre ce qui est présenté comme un Galaxy S26 FE fonctionnel, plusieurs semaines avant son éventuelle commercialisation. L’appareil apparaît dans une finition bleue et permet surtout d’observer son design sous différents angles, son interface et certaines fonctions de l’appareil photo.

Ce type de fuite va beaucoup plus loin qu’un simple rendu industriel.

Nous ne sommes plus face à une image issue d’un fabricant de coques ou à une certification administrative : le smartphone est allumé, navigable et semble utiliser une version avancée de son logiciel.

Samsung n’a cependant toujours pas officialisé le Galaxy S26 FE.

Un module photo différent des Galaxy S26 classiques

La principale différence esthétique se trouve au dos. Le Galaxy S26 FE reprendrait un bloc photo vertical en forme de pilule, mais celui-ci semblerait davantage ressortir du châssis que sur les Galaxy S26 et S26+. Les trois ouvertures correspondant aux appareils photo viennent ainsi pratiquement affleurer la surface de ce bloc photo. Le résultat conserve l’identité visuelle de la génération S26 tout en donnant au FE une personnalité légèrement différente.

Ce choix pourrait être volontaire.

Samsung doit trouver un équilibre délicat avec ses Fan Edition : proposer un appareil immédiatement reconnaissable comme membre de la famille Galaxy S sans donner l’impression de vendre exactement le même téléphone moins cher.

Le module photo devient ici un moyen simple de différencier le modèle sans modifier profondément le reste du design.

Samsung semble toujours vouloir rapprocher le FE du haut de gamme

C’est d’ailleurs la philosophie historique des Fan Edition. Le Galaxy S26 FE ne devrait pas chercher à devenir un milieu de gamme traditionnel. Samsung récupère généralement une grande partie de l’expérience de ses Galaxy S premium — écran AMOLED rapide, puce puissante, téléobjectif, fonctions logicielles avancées — avant de réaliser quelques compromis sur les matériaux, les capteurs ou certaines caractéristiques secondaires.

Cette stratégie permet au FE d’occuper une zone de prix particulièrement importante : sous les flagships principaux, mais au-dessus des Galaxy A.

Si les dernières fuites se confirment, le S26 FE devrait encore davantage se rapprocher du modèle Plus que ne le laisse penser son positionnement.

One UI 9 est déjà visible sur l’appareil

La vidéo montre également le smartphone sous One UI 9, la nouvelle interface de Samsung basée sur Android 17. Ce point est particulièrement crédible puisque One UI 9 est désormais une plateforme officielle de Samsung et commence à être déployée sur plusieurs appareils Galaxy récents.

Le Galaxy S26 FE bénéficierait donc directement de la nouvelle génération logicielle sans devoir attendre une mise à jour majeure après son lancement. Cela lui donnerait également accès aux dernières évolutions de Galaxy AI, dont plusieurs outils de retouche, d’analyse et de productivité.

La vidéo montre notamment des fonctions liées à Photo Assist et à la numérisation de documents.

Pour Samsung, cette continuité logicielle est essentielle : le FE doit donner l’impression d’appartenir pleinement à la gamme Galaxy S, même lorsque son matériel est légèrement moins ambitieux.

Horizon Lock serait bien présent

La présence la plus intéressante reste Horizon Lock. Cette fonction de stabilisation vidéo permet de conserver l’horizon parfaitement droit lorsque le smartphone est incliné — voire fortement tourné pendant l’enregistrement. Le principe est proche d’un horizon lock utilisé sur certaines caméras d’action : le capteur et le traitement logiciel compensent la rotation de l’appareil pour maintenir l’image visuellement horizontale.

Samsung a mis en avant cette capacité sur sa génération Galaxy S26. La voir apparaître sur le Galaxy S26 FE serait donc significatif. Elle montre que le constructeur ne réserve pas nécessairement toutes ses fonctions vidéo les plus récentes aux modèles premium.

Un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz est attendu

Le reste des caractéristiques provient encore principalement de fuites récentes. Le Galaxy S26 FE serait équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette diagonale le rapprocherait beaucoup du Galaxy S26+ officiel, lui aussi doté d’un écran de 6,7 pouces. Samsung continuerait donc à positionner le Fan Edition comme un grand smartphone plutôt que comme une alternative compacte au Galaxy S26.

Ce choix possède une certaine logique commerciale.

Les grands écrans restent particulièrement populaires et permettent d’intégrer une batterie plus importante, tandis que Samsung peut laisser le modèle S26 classique répondre aux utilisateurs recherchant un format plus compact.

Le Exynos 2500 serait au cœur du téléphone

Le changement matériel le plus notable pourrait se trouver sous le capot. Les dernières fuites évoquent un Exynos 2500 gravé en 3 nm, accompagné de 8 Go de RAM. Ce processeur représenterait une évolution par rapport à la plateforme utilisée par la génération FE précédente et permettrait à Samsung de conserver un niveau de performances très élevé sans utiliser nécessairement la puce de dernière génération des Galaxy S26.

C’est une stratégie classique. Réutiliser une plateforme premium légèrement plus ancienne permet de réduire le coût du composant tout en offrant des performances largement suffisantes pour plusieurs années.

Le Galaxy S26 et le S26+ officiels utilisent pour leur part le Exynos 2600. Le Galaxy S26 FE serait donc clairement placé un cran en dessous sur ce point, sans basculer pour autant vers une plateforme milieu de gamme.

8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage

La configuration mémoire serait relativement classique. Les fuites évoquent 8 Go de RAM, accompagnés de 128 ou 256 Go de stockage. C’est moins généreux que les 12 Go proposés sur les Galaxy S26 et S26+ officiels dans certaines configurations, mais largement suffisant pour le positionnement Fan Edition. Samsung pourrait utiliser cette différence comme l’un des principaux leviers permettant de maintenir le prix du FE sous celui des flagships traditionnels.

Le choix du stockage sera particulièrement important. 128 Go commencent à devenir relativement limités pour les utilisateurs qui filment beaucoup en haute définition ou conservent plusieurs jeux volumineux. Une version 256 Go pourrait donc devenir la configuration la plus équilibrée.

Trois appareils photo au dos, avec un véritable téléobjectif

Le système photo devrait rester l’un des points forts. Les informations actuellement disponibles évoquent un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x. À l’avant, Samsung prévoirait un capteur selfie de 12 mégapixels.

Cette configuration reste intéressante car le constructeur conserverait un véritable téléobjectif. Beaucoup de smartphones vendus moins cher sacrifient cette optique pour réduire les coûts et se contentent d’un zoom numérique depuis le capteur principal. Le Galaxy S26 FE maintiendrait donc l’un des attributs caractéristiques des Galaxy S.

Le traitement logiciel restera probablement déterminant

La fiche technique brute ne raconte toutefois qu’une partie de l’histoire. Samsung mise de plus en plus sur son traitement computationnel pour améliorer les couleurs, les portraits, le zoom et les prises de vue nocturnes. Le Galaxy S26 FE pourrait ainsi récupérer une partie des algorithmes utilisés sur la famille S26 même si ses capteurs sont moins ambitieux.

Photo Assist et les différentes fonctions Galaxy AI ajoutent également une couche supplémentaire après la prise de vue.

Le résultat pourrait être un appareil photo très proche des modèles premium dans de nombreuses situations courantes, avec un écart plus visible uniquement dans les conditions difficiles ou à longue focale.

C’est précisément ce qui rend la gamme FE intéressante.

Une batterie de 4 900 mAh

Samsung prévoirait une batterie d’environ 4 900 mAh. Cette capacité correspond à celle du Galaxy S26+ officiel et devrait permettre au FE de proposer une autonomie confortable compte tenu de son écran de 6,7 pouces. La recharge filaire atteindrait 45 W. Ce niveau ne constitue plus une référence sur le marché Android — certains concurrents chinois proposent des puissances nettement supérieures — mais Samsung privilégie depuis longtemps une approche plus conservatrice dans ce domaine.

La certification FCC récemment repérée confirme d’ailleurs la présence de la recharge filaire 45 W ainsi que de la recharge sans fil, du NFC et du Wi-Fi 6.

L’existence commerciale du téléphone devient donc de moins en moins mystérieuse.

Début septembre reste le scénario le plus crédible

Plusieurs sources évoquent actuellement une présentation pendant la première semaine de septembre 2026. Ce calendrier correspondrait assez bien aux habitudes de Samsung avec ses modèles Fan Edition récents et permettrait à l’entreprise d’occuper l’actualité avant la vague de smartphones premium attendue à l’automne.

Mais, aucune date précise n’a encore été annoncée officiellement. Il faudra donc attendre l’invitation de Samsung ou une communication directe avant de considérer cette fenêtre comme acquise.

La multiplication des certifications et l’apparition d’un véritable appareil en vidéo rendent néanmoins un lancement imminent beaucoup plus plausible.

Le prix sera probablement la véritable question

La fiche technique du Galaxy S26 FE semble déjà relativement claire. Le principal mystère reste donc son prix. C’est lui qui déterminera si le téléphone possède réellement une raison d’exister. Le marché premium abordable est devenu particulièrement compétitif.

Google, OnePlus, Xiaomi, Honor et plusieurs autres constructeurs proposent des appareils très performants dans cette zone tarifaire. Samsung doit également éviter que son FE ne soit trop proche du prix d’un Galaxy S26 ou S26+ déjà en promotion. C’est le risque traditionnel de cette gamme.

Lorsqu’un flagship de quelques mois bénéficie d’une forte remise, le Fan Edition peut rapidement perdre une partie de son intérêt.

Samsung n’a presque plus que le prix à révéler

Les fuites autour du Galaxy S26 FE ont atteint un stade rarement favorable au suspense. Nous avons désormais une vidéo d’un appareil fonctionnel. Son design peut être observé, son interface est visible et plusieurs fonctions logicielles sont utilisables. Les certifications et les fuites techniques complètent pratiquement toute la fiche.

Samsung peut encore réserver quelques surprises, notamment autour de Galaxy AI, des coloris ou des offres de lancement. Mais, le véritable élément capable de changer la perception du produit reste désormais son prix.

Car si Samsung parvient à positionner le S26 FE suffisamment loin du Galaxy S26+ tout en conservant Horizon Lock, le téléobjectif et une expérience logicielle presque identique, le modèle Fan Edition pourrait une nouvelle fois devenir le Galaxy S le plus rationnel de la gamme plutôt que simplement le moins cher.