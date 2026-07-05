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Android : Google teste une nouvelle option pour choisir quelles applications sauvegarder

Android : Google teste une nouvelle option pour choisir quelles applications sauvegarder

Sauvegarder un smartphone Android est aujourd’hui un processus largement automatisé. Pratique dans la plupart des cas, il laisse pourtant peu de place aux préférences des utilisateurs.

Google semble enfin vouloir corriger cette limite avec une nouvelle fonctionnalité permettant de choisir précisément quelles applications seront sauvegardées dans le cloud.

Une sauvegarde Android bientôt beaucoup plus flexible

Depuis plusieurs années, Android sauvegarde automatiquement les données des applications compatibles lorsqu’un utilisateur active les sauvegardes sur son compte Google.

Cette approche facilite grandement la restauration d’un smartphone après une réinitialisation ou lors du passage vers un nouvel appareil. En revanche, elle présente une contrainte importante : il est actuellement impossible de sélectionner les applications dont les données doivent — ou non — être envoyées dans le cloud.

Une fonctionnalité repérée pour la première fois par Android Authority à la fin de l’année 2025 semble désormais se rapprocher d’un déploiement.

Choisir précisément les applications à sauvegarder

Selon de nouveaux témoignages relayés par la communauté d’AssembleDebug, certains utilisateurs du programme bêta Android voient désormais apparaître cette nouvelle option dans les paramètres du système.

Si elle est déployée, elle permettra notamment de :

exclure certaines applications des sauvegardes Google

empêcher automatiquement l’envoi de leurs données vers le cloud

réduire l’espace occupé par les sauvegardes

choisir plus précisément quelles données restaurer sur un nouvel appareil

Cette granularité offrirait davantage de contrôle aux utilisateurs qui souhaitent conserver certaines informations uniquement en local ou éviter de synchroniser des applications qu’ils jugent peu importantes.

Une évolution logique pour Android

Cette fonctionnalité répond à une demande formulée depuis longtemps. Aujourd’hui, toutes les applications compatibles sont traitées de manière identique par Android. Pourtant, les besoins varient fortement selon les usages.

Certaines applications, comme les messageries ou les outils professionnels, méritent évidemment d’être sauvegardées afin de retrouver rapidement ses données en cas de changement de smartphone. À l’inverse, d’autres applications peuvent générer des sauvegardes volumineuses ou contenir des données facilement récupérables, rendant leur synchronisation moins pertinente.

Offrir un contrôle individuel permettrait ainsi d’adapter les sauvegardes aux habitudes de chacun.

Un déploiement encore très limité

Pour le moment, Google teste cette nouveauté auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs inscrits au programme bêta Android. Sa présence dans les versions d’essai laisse toutefois penser que le développement est désormais bien avancé, même si aucune date officielle de déploiement n’a encore été communiquée.

Comme souvent avec les fonctionnalités expérimentales d’Android, Google pourrait encore ajuster son fonctionnement avant une diffusion à grande échelle.

Android continue de miser sur la personnalisation

Cette évolution illustre une tendance de fond dans le développement d’Android. Au fil des versions, Google cherche à donner davantage de contrôle aux utilisateurs sur leurs données, leurs paramètres de confidentialité et leurs services cloud.

Après les autorisations plus détaillées, les tableaux de confidentialité et les nouveaux outils de gestion des données personnelles, la sauvegarde sélective des applications s’inscrirait naturellement dans cette stratégie.

Ce n’est sans doute pas la fonctionnalité la plus spectaculaire d’Android, mais elle pourrait rapidement devenir l’une des plus appréciées par les utilisateurs soucieux de mieux maîtriser leurs sauvegardes et leur espace de stockage Google.