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Galaxy Glasses : une fuite dévoile l’application qui accompagnerait les lunettes connectées de Samsung

Galaxy Glasses : une fuite dévoile l’application qui accompagnerait les lunettes connectées de Samsung

Les Galaxy Glasses continuent de se dévoiler avant leur présentation officielle. Cette fois, ce n’est pas le matériel qui fait parler de lui, mais l’application compagnon qui accompagnerait les futures lunettes connectées de Samsung.

Repérée par SammyGuru, cette application baptisée Galaxy Glasses Manager donne un aperçu des principales fonctions prévues et laisse entrevoir une intégration poussée avec l’écosystème Galaxy.

Même si Samsung n’a encore rien officialisé, cette fuite renforce l’idée que les Galaxy Glasses approchent de leur lancement.

Une application dédiée pour gérer les lunettes

Selon les captures d’écran publiées, Galaxy Glasses Manager permettra d’effectuer l’ensemble des réglages des lunettes connectées Galaxy Glasses. L’application proposerait notamment l’appairage avec le smartphone, la gestion des autorisations, l’affichage du niveau de batterie, les mises à jour logicielles, les paramètres de l’appareil photo, la configuration de l’assistant IA, les notifications vocales, les options d’accessibilité et une fonction de localisation en cas de perte des lunettes.

L’interface rappelle celle déjà utilisée pour les Galaxy Buds ou les Galaxy Watch.

Les photos automatiquement synchronisées avec le smartphone

La fuite révèle également une fonction particulièrement pratique. Les photos et vidéos capturées par les Galaxy Glasses pourraient être automatiquement transférées vers un smartphone Galaxy.

Cette synchronisation éviterait aux utilisateurs de devoir récupérer manuellement leurs contenus après chaque prise de vue.

Une approche similaire a largement contribué au succès des Ray-Ban Meta, qui misent elles aussi sur un transfert instantané des médias vers le téléphone.

Une intégration avec la Galaxy Watch et la Galaxy Ring

L’un des aspects les plus intéressants de cette fuite concerne l’écosystème Samsung. SammyGuru affirme avoir découvert des références à une future application Galaxy Glasses Controller destinée aux Galaxy Watch. Cette application pourrait transformer la montre connectée en télécommande pour contrôler certaines fonctions des lunettes.

La fuite évoque également une compatibilité avec la Galaxy Ring. Samsung travaillerait sur des commandes gestuelles permettant d’interagir avec les lunettes simplement grâce à certains mouvements de la bague connectée.

Si cette fonctionnalité se confirme, l’utilisateur pourrait par exemple déclencher une action sur ses lunettes sans avoir à les toucher.

Des lunettes pensées pour Android XR

Les Galaxy Glasses devraient s’appuyer sur Android XR, la plateforme développée conjointement par Samsung et Google pour les appareils de réalité étendue. Lors des précédentes démonstrations, les deux entreprises avaient déjà présenté plusieurs prototypes intégrant Gemini, l’intelligence artificielle de Google.

Les lunettes seraient conçues comme un prolongement du smartphone plutôt qu’un appareil autonome.

Parmi les fonctionnalités attendues figurent la navigation GPS, la traduction en temps réel, les notifications, la gestion du calendrier, les commandes vocales et la prise de photos mains libres.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’accéder rapidement aux principales informations sans sortir leur téléphone de leur poche.

Samsung veut concurrencer les Ray-Ban Meta

Avec ce projet, Samsung semble clairement vouloir s’imposer sur le marché naissant des lunettes connectées. Les Ray-Ban Meta dominent actuellement ce segment grâce à leur intégration avec l’intelligence artificielle de Meta et leurs fonctions photo.

Samsung pourrait toutefois miser sur un autre atout : la force de son écosystème.

En associant les Galaxy Glasses à un smartphone Galaxy, une Galaxy Watch et une Galaxy Ring, le constructeur pourrait proposer une expérience particulièrement fluide entre ses différents appareils.

Encore de nombreuses inconnues

Cette fuite ne révèle toutefois pas tous les détails. Le prix, l’autonomie, les caractéristiques techniques complètes ainsi que la date de lancement restent inconnus à ce stade. Samsung n’a toujours pas officialisé les Galaxy Glasses, mais l’apparition d’une application quasiment finalisée laisse penser que le développement du produit approche de son terme.

Avec Android XR et l’intégration de Gemini, ces lunettes pourraient devenir l’un des projets les plus ambitieux de Samsung dans le domaine de l’intelligence artificielle et des objets connectés.