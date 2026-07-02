Après plusieurs années sans véritable évolution esthétique, le MacBook Pro pourrait enfin changer de visage. Selon les informations publiées par Mark Gurman dans Bloomberg, Apple travaillerait sur un nouveau MacBook Pro de 14 pouces attendu au premier semestre 2027.

Au-delà d’une nouvelle puce, l’ordinateur inaugurerait un design inédit, marquant la plus importante refonte de la gamme depuis l’arrivée des premiers modèles équipés de la puce M1.

Un nouveau design pour le MacBook Pro

D’après Bloomberg, ce futur modèle, connu en interne sous le nom de code K104, adopterait une apparence entièrement revue. Il s’agirait du modèle d’entrée de gamme de la famille MacBook Pro, mais il reprendrait plusieurs éléments esthétiques des futurs modèles haut de gamme actuellement en développement.

Parmi les changements évoqués figure notamment l’abandon de l’encoche située en haut de l’écran.

Apple testerait à la place une caméra intégrée dans une simple découpe circulaire, une solution qui rappellerait davantage le design actuel des iPhone.

Une transition en deux étapes

Avant cette refonte, Apple préparerait déjà une autre mise à jour du MacBook Pro. Toujours selon Bloomberg, un modèle portant le nom de code J804 serait lancé d’ici la fin de l’année 2026. Celui-ci conserverait le design actuel tout en adoptant la future puce Apple M6.

Le véritable changement esthétique interviendrait donc seulement avec le modèle K104 prévu en 2027.

Un design qui n’a presque pas évolué depuis 2021

Apple utilise pratiquement le même châssis pour ses MacBook Pro depuis la génération M1 Pro et M1 Max, dévoilée à l’automne 2021. À l’époque, cette nouvelle génération avait apporté plusieurs évolutions majeures :

l’apparition de l’encoche à l’écran

une webcam de meilleure qualité

un système audio amélioré

le retour de plusieurs connecteurs comme le HDMI et le lecteur de cartes SD

un écran Mini-LED plus lumineux et plus fidèle

Depuis, Apple s’est principalement concentrée sur les performances de ses puces Apple Silicon sans modifier en profondeur le design de ses ordinateurs portables.

Un nouveau départ pour les MacBook

Le design introduit avec les MacBook Pro a ensuite été repris sur les MacBook Air à partir de la génération M2. Après plusieurs années d’évolution essentiellement interne, Apple semblerait désormais prête à renouveler l’apparence de toute sa gamme d’ordinateurs portables.

Cette refonte pourrait également accompagner les prochaines évolutions des écrans.

Plusieurs rumeurs évoquent déjà l’arrivée de dalles OLED sur les futurs MacBook Pro haut de gamme, avec une meilleure qualité d’image et une consommation énergétique réduite.

Une nouvelle génération pensée pour l’intelligence artificielle

Au-delà du design, les prochains MacBook devraient également mettre l’accent sur les traitements liés à l’intelligence artificielle. Les futures puces Apple Silicon devraient offrir des performances supérieures pour exécuter localement les fonctionnalités d’Apple Intelligence, sans dépendre systématiquement du cloud.

Cette orientation expliquerait en partie l’accélération de la feuille de route des processeurs Apple, qui préparerait déjà l’arrivée des puces M7 au cours de l’année 2027.

Rien d’officiel pour le moment

Comme toujours, Apple n’a confirmé aucune de ces informations. Selon Bloomberg, le MacBook Pro 14 pouces repensé serait attendu au premier semestre 2027, après une génération intermédiaire équipée de la puce M6.

Si ces informations se confirment, il s’agirait de la première véritable refonte esthétique des MacBook Pro depuis près de six ans, une évolution particulièrement attendue par les utilisateurs qui espéraient voir Apple moderniser enfin son ordinateur portable professionnel.