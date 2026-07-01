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Apple Creator Studio évolue avec de nouvelles fonctions IA et une meilleure intégration de Pixelmator Pro

Apple Creator Studio évolue avec de nouvelles fonctions IA et une meilleure intégration de Pixelmator Pro

Apple poursuit le développement de Creator Studio, sa suite d’outils destinée aux créateurs de contenu, avec une mise à jour majeure qui apporte de nombreuses fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

Au programme : génération automatique de sous-titres dans Final Cut Pro, nouveaux outils de retouche assistés par IA, intégration renforcée de Pixelmator Pro et plusieurs améliorations pour Logic Pro, Keynote, Pages, Numbers ou encore Freeform.

Cette mise à jour est disponible sur Mac, iPad et iPhone, avec l’ambition de simplifier le travail des monteurs vidéo, graphistes, musiciens et créateurs de contenus.

Final Cut Pro mise davantage sur l’intelligence artificielle

C’est sans doute Final Cut Pro qui bénéficie des évolutions les plus importantes. Apple introduit une nouvelle fonction baptisée Generate Captions, capable de retranscrire automatiquement les dialogues grâce à l’intelligence artificielle exécutée directement sur l’appareil. Les sous-titres sont ensuite ajoutés automatiquement dans la timeline du projet, sans passer par un service en ligne.

Autre nouveauté intéressante : Edit Detection.

Cette fonction analyse une vidéo déjà exportée afin d’identifier les différents plans qui la composent. Final Cut Pro recrée alors une timeline découpée automatiquement, permettant de modifier plus facilement une ancienne vidéo ou d’en produire de nouveaux formats, notamment pour les réseaux sociaux.

Sur Mac, Apple ajoute également Auto Mask, un outil capable de reconnaître automatiquement certains éléments d’une image comme les personnes, les cheveux, le ciel, la végétation ou les vêtements afin de simplifier les opérations de détourage.

Le logiciel bénéficie aussi d’une amélioration de Match Color, qui promet un étalonnage plus naturel, ainsi que de nouveaux outils de découpage image par image pour un montage encore plus précis.

Final Cut Camera gagne des fonctions destinées aux professionnels

L’application Final Cut Camera profite elle aussi de plusieurs nouveautés. Apple ajoute notamment la prise en charge du Clean HDMI Out, permettant d’envoyer un signal vidéo sans interface vers un moniteur externe ou un enregistreur.

Les utilisateurs disposent également de nouveaux réglages d’enregistrement en ProRes, tandis qu’une option permet désormais de désactiver le zoom numérique afin de conserver uniquement la qualité offerte par les optiques du smartphone.

Ces améliorations visent principalement les créateurs qui utilisent un iPhone comme caméra principale ou secondaire lors de leurs productions.

Pixelmator Pro devient un élément central de Creator Studio

Depuis le rachat de Pixelmator par Apple, l’intégration du célèbre logiciel de retouche photo continue de s’accélérer. Il est désormais possible d’envoyer directement une image depuis Final Cut Pro vers Pixelmator Pro, d’effectuer les modifications nécessaires puis de retrouver automatiquement la version mise à jour dans le projet vidéo.“

Le même fonctionnement est désormais disponible dans Keynote, Pages et Numbers, où les images peuvent être ouvertes, modifiées puis enregistrées sans quitter le flux de travail.

Cette intégration plus poussée devrait permettre aux utilisateurs de gagner un temps précieux lors de la création de présentations, de documents ou de contenus multimédias.

L’IA générative s’étend à plusieurs applications

Apple poursuit également le déploiement de ses outils d’intelligence artificielle dans l’ensemble de Creator Studio. Plusieurs applications, dont Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers et Freeform, sont désormais capables de générer automatiquement des formes vectorielles grâce à l’IA.

Pixelmator Pro va encore plus loin en proposant la création d’images à partir d’une simple description textuelle, une fonctionnalité qui vient concurrencer les outils déjà proposés par Adobe ou Canva.

Comme pour les autres nouveautés IA annoncées par Apple ces derniers mois, une grande partie du traitement est réalisée directement sur l’appareil lorsque cela est possible, afin de préserver la confidentialité des utilisateurs.

Logic Pro profite aussi de plusieurs nouveautés

Les musiciens ne sont pas oubliés. Apple met à jour Logic Pro avec un nouveau système Chord ID, capable d’identifier plus précisément les accords présents dans une composition.

L’application accueille également un nouveau projet d’apprentissage conçu par le producteur récompensé aux Grammy Awards Khris Riddick-Tynes, ainsi que plusieurs améliorations des instruments virtuels Alchemy et Beat Breaker.

Ces nouveautés viennent compléter les nombreuses évolutions récemment apportées à Logic Pro autour de la production assistée par intelligence artificielle.

Une mise à jour gratuite pour les abonnés

L’ensemble de ces nouveautés est disponible sans coût supplémentaire pour les abonnés actuels à Apple Creator Studio.

Pour les nouveaux utilisateurs, l’abonnement est proposé à 12,99 euros par mois ou 129 euros par an. Apple prévoit également une formule destinée au secteur de l’éducation, accessible à partir de 2,99 euros par mois.

Avec cette importante mise à jour, Apple renforce encore son écosystème destiné aux créateurs de contenu. L’intégration toujours plus poussée de Pixelmator Pro et l’arrivée de nouvelles fonctions basées sur l’intelligence artificielle témoignent de la volonté de l’entreprise de proposer une alternative crédible aux solutions concurrentes comme Adobe Creative Cloud, tout en misant sur une expérience parfaitement intégrée entre le Mac, l’iPad et l’iPhone.