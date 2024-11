Apple acquiert Pixelmator : Vers une révolution de l’édition photo sur iOS et macOS ?

Apple a confirmé l’acquisition de Pixelmator, l’application de retouche photo et de design très populaire sur Mac et iOS. L’annonce a été faite par Pixelmator dans un post sur son blog, soulignant l’opportunité d’atteindre un public encore plus large et de continuer à soutenir les créatifs du monde entier.

Bien que Pixelmator ait confirmé que ses deux applications principales, Pixelmator Pro et Photomator, resteront inchangées pour le moment, cette acquisition pourrait ouvrir la voie à de nouvelles intégrations, notamment dans l’application Photos d’Apple.

Pixelmator a partagé la nouvelle avec cette déclaration officielle : « Pixelmator a signé un accord pour être acquis par Apple, sous réserve d’approbation réglementaire. Aucun changement important ne sera apporté aux applications Pixelmator Pro, Pixelmator pour iOS, et Photomator pour le moment. Restez à l’écoute pour des mises à jour passionnantes à venir ».

Aucun détail financier n’a été révélé concernant l’acquisition, mais l’approbation des régulateurs reste en suspens. L’achat de Pixelmator, société lituanienne, par Apple pourrait rencontrer certains défis réglementaires, bien que la taille modeste de Pixelmator joue en faveur de l’approbation. À titre d’exemple, Microsoft a réussi à acheter Activision Blizzard, mais d’autres acquisitions, comme celles de Nvidia avec Arm ou Adobe avec Figma ont été bloquées.

Apple a montré par le passé deux approches différentes avec ses acquisitions. Par exemple, Dark Sky, une application météo populaire achetée en 2020, a été fermée en 2022, et ses technologies ont été intégrées dans l’application météo d’Apple. Cependant, d’autres outils comme Final Cut Pro et Logic Pro sont restés disponibles pour le public bien des années après leur rachat, voire se sont enrichis au sein de l’écosystème Apple.

Ce que Pixelmator pourrait apporter à Apple

Pixelmator Pro est rapidement devenu une alternative sérieuse à Adobe Photoshop, offrant une gamme de fonctionnalités avancées pour seulement 59,99 euros en paiement unique. Son ensemble d’outils comprend des fonctionnalités de retouche photo, de création de designs, et même de dessin, et sa dernière mise à jour a intégré un processus de masquage amélioré et un outil de suppression de fond alimenté par l’IA.

L’intégration de Pixelmator pourrait ouvrir la porte à des outils de retouche photo encore plus avancés directement dans les appareils Apple, en particulier sur l’application Photos ou dans les macOS et iOS eux-mêmes. En plus, l’expérience de Pixelmator en intelligence artificielle et en design graphique pourrait être une plus-value significative pour les outils créatifs d’Apple, et potentiellement renforcer les fonctionnalités déjà disponibles dans l’écosystème Apple.

Une acquisition pleine de potentiel

Bien qu’aucun changement immédiat ne soit prévu pour Pixelmator, cette acquisition pourrait marquer un tournant pour Apple en termes d’édition d’images et de graphisme. Avec Pixelmator intégré, Apple pourrait potentiellement proposer des fonctionnalités de retouche photo avancées nativement sur iOS et macOS, et concurrencer directement des applications de référence comme Photoshop.