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iPhone 18 Pro : une vidéo fuitée montre le futur smartphone d’Apple lors d’un test de chute

iPhone 18 Pro : une vidéo fuitée montre le futur smartphone d’Apple lors d’un test de chute

Les fuites autour des futurs iPhone prennent une tournure inhabituelle. Après le piratage présumé d’un sous-traitant d’Apple en Inde, une vidéo montrant un prototype de l’iPhone 18 Pro en plein test de résistance circule désormais sur Internet.

Un aperçu inédit qui confirme plusieurs rumeurs… tout en laissant entrevoir une évolution plus discrète qu’attendu.

Une première apparition en conditions réelles

Contrairement aux années précédentes, où les fuites concernaient principalement des maquettes ou des coques de protection, cette fois-ci, il s’agirait d’un véritable prototype. Le célèbre leaker Evan Blass a partagé une courte séquence montrant un iPhone 18 Pro soumis à un test de chute dans ce qui semble être un laboratoire interne.

Les images montrent un appareil arborant une finition grise, très proche de celle attendue pour les futurs modèles Pro.

Les fichiers ayant fuité seraient issus du piratage de Tata Electronics, l’un des principaux partenaires industriels d’Apple en Inde.

Un design qui évolue… avec beaucoup de retenue

À première vue, l’iPhone 18 Pro ressemble énormément à son prédécesseur. Les lignes générales restent quasiment inchangées, confirmant les nombreuses indiscrétions évoquant une évolution esthétique relativement modeste cette année.

Quelques différences apparaissent néanmoins :

le module photo semble légèrement plus imposant

les capteurs occupent davantage d’espace sur le bloc photo

la protubérance des caméras paraît légèrement plus prononcée

l’intégration entre le dos en verre et le châssis en aluminium semble plus homogène

Ces ajustements restent toutefois extrêmement subtils et seraient difficiles à distinguer au premier regard.

Un prototype plus qu’un produit final

Un détail attire particulièrement l’attention : les métadonnées visibles sur les documents associés situeraient ces essais au début de l’année 2026. Autrement dit, l’appareil filmé serait très probablement un prototype destiné aux phases de validation technique plutôt que la version finale qui sera commercialisée.

Comme toujours chez Apple, certains éléments peuvent encore évoluer avant la présentation officielle prévue à la rentrée.

Une fuite exceptionnelle pour Apple

Voir un futur smartphone Android dans des vidéos de prise en main avant son lancement est devenu relativement courant. Chez Apple, la situation est tout autre. La firme de Cupertino est réputée pour le contrôle extrêmement strict de sa chaîne de développement et de fabrication. Les véritables prototypes apparaissent rarement sur Internet.

Cette fuite intervient dans un contexte particulier, quelques jours seulement après la publication de documents confidentiels liés au même incident de sécurité.

Outre cette vidéo, plusieurs éléments auraient également été exposés :

des schémas techniques internes

des informations sur la puce A20 Pro

des composants liés aux batteries

des éléments du futur système photo

Si leur authenticité n’a pas été officiellement confirmée, l’ensemble constitue l’une des plus importantes fuites matérielles concernant un iPhone avant son lancement.

Une présentation attendue sous pression

Cette indiscrétion intervient alors que l’iPhone 18 Pro fait déjà face à une autre polémique : son prix. Plusieurs analystes estiment qu’Apple pourrait augmenter le tarif de ses modèles Pro de 200 à 300 dollars, conséquence de la hausse des coûts liés aux composants mémoire et à la demande croissante des infrastructures d’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, découvrir un design très proche de celui de la génération précédente pourrait refroidir certains acheteurs, notamment ceux qui hésitent entre conserver leur iPhone actuel ou investir dans un modèle plus ancien devenu plus abordable.

Reste que les évolutions les plus importantes pourraient ne pas être visibles au premier coup d’œil. Les rumeurs évoquent notamment une puce gravée en 2 nm, un système photo plus avancé avec ouverture variable, un moteur neuronal renforcé pour Apple Intelligence et plusieurs optimisations internes destinées à améliorer les performances et l’autonomie.

Comme souvent avec Apple, la véritable nouveauté pourrait finalement se cacher sous le châssis plutôt que dans son apparence.