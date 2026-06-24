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Claude Tag : Anthropic veut transformer son IA en véritable collègue de travail dans Slack

Pendant plusieurs années, l’expérience des assistants IA est restée relativement inchangée. L’utilisateur ouvre une application, saisit une requête, obtient une réponse, puis retourne à son travail. Anthropic estime que ce modèle atteint aujourd’hui ses limites.

Avec Claude Tag, l’entreprise propose une approche différente : intégrer directement son intelligence artificielle dans les espaces collaboratifs où les équipes passent déjà une grande partie de leur journée.

Plutôt que d’obliger les employés à basculer entre plusieurs outils, Claude devient un participant actif des conversations Slack, capable d’interagir avec toute une équipe au sein d’un même canal. L’ambition est claire : faire évoluer l’assistant IA vers un véritable collaborateur numérique.

Claude Tag : Une IA partagée par toute l’équipe

La particularité de Claude Tag ne réside pas uniquement dans sa présence au sein de Slack. Ce qui distingue réellement cette approche, c’est le fait qu’un même assistant puisse être utilisé collectivement par plusieurs personnes. Dans la plupart des solutions actuelles, chaque utilisateur interagit individuellement avec son propre assistant.

Avec Claude Tag, toute l’équipe travaille avec une seule instance de Claude.

Cela permet notamment de partager le contexte entre collaborateurs, de reprendre des tâches initiées par un autre membre de l’équipe, d’éviter de répéter les mêmes informations ou encore de conserver une continuité dans les échanges.

L’intelligence artificielle devient ainsi une mémoire opérationnelle commune plutôt qu’un simple outil personnel.

Claude apprend progressivement les habitudes de travail

Anthropic affirme que Claude peut progressivement s’adapter aux projets et aux processus de chaque équipe. Lorsqu’il dispose des autorisations appropriées, l’assistant peut accéder à différentes sources d’information afin de mieux comprendre son environnement de travail.

Au fil du temps, il est capable d’acquérir une meilleure connaissance des projets en cours, des outils utilisés, des processus internes et des besoins spécifiques de l’équipe. L’objectif est de réduire la quantité d’explications nécessaires avant chaque demande.

Comment fonctionne Claude Tag ?

La mise en place repose sur plusieurs étapes relativement simples pour les organisations disposant d’un abonnement Claude Team ou Enterprise.

Connexion à Slack : Les administrateurs doivent d’abord connecter Claude à leur environnement Slack. Une fois cette étape réalisée, l’assistant peut être ajouté aux différents canaux souhaités. Définition des accès : Il s’agit probablement de l’étape la plus stratégique. Les responsables déterminent précisément quelles ressources Claude est autorisé à consulter : Outils CRM, dépôts de code, bases documentaires, systèmes internes et les plateformes métiers. Chaque équipe peut ainsi disposer d’un Claude spécialisé dans son domaine d’activité. Contrôle des coûts : Anthropic permet également de définir des plafonds de consommation mensuels, des limites par canal et des budgets spécifiques par équipe. Une manière de garder le contrôle sur les dépenses liées à l’utilisation de l’IA. Déploiement progressif : L’entreprise recommande enfin de tester Claude dans un canal privé avant de l’ouvrir à l’ensemble des collaborateurs. Cette phase permet de vérifier les autorisations, les flux de travail et les comportements de l’assistant.

Un simple @Claude pour lancer une mission

Une fois configuré, le fonctionnement devient particulièrement simple. Les collaborateurs peuvent solliciter l’assistant directement dans une conversation Slack via une mention. Par exemple : analyse de données, génération de rapports, relecture de code, investigation d’incidents ou encore recherche documentaire.

Claude décompose ensuite la tâche en plusieurs étapes, utilise les outils auxquels il a accès et publie ses résultats directement dans le fil de discussion.

Une IA capable d’être proactive

C’est probablement la fonctionnalité la plus ambitieuse de Claude Tag. Contrairement à la plupart des assistants actuels, Claude n’est pas nécessairement condamné à attendre une instruction.

Anthropic propose un mode optionnel dit « ambient ». Dans cette configuration, l’IA peut surveiller certains canaux, détecter des problèmes non résolus, identifier des tâches bloquées, signaler des informations pertinentes ou encore relancer certains sujets en attente. L’assistant commence alors à adopter un comportement beaucoup plus proche de celui d’un membre actif de l’équipe.

Une évolution qui pourrait séduire certains utilisateurs… et en inquiéter d’autres déjà saturés par les notifications Slack.

Vers une nouvelle génération d’outils collaboratifs

Avec Claude Tag, Anthropic participe à une transformation plus profonde du rôle de l’intelligence artificielle dans l’entreprise. Jusqu’à présent, les assistants IA fonctionnaient essentiellement comme des moteurs de recherche conversationnels. Ils répondaient aux demandes lorsqu’on les sollicitait.

La nouvelle génération cherche à aller plus loin. L’IA devient progressivement un collaborateur, un coordinateur, un assistant opérationnel et une mémoire collective. Cette évolution rapproche les modèles d’intelligence artificielle des outils collaboratifs plutôt que des simples interfaces conversationnelles.

Le futur de l’IA au travail se joue dans les flux existants

Claude Tag illustre parfaitement une tendance émergente du marché. Les entreprises ne cherchent plus seulement à ajouter une IA à leur environnement numérique. Elles souhaitent intégrer cette intelligence directement dans les outils déjà utilisés quotidiennement.

Slack devient ainsi un terrain d’expérimentation idéal.

Si cette vision s’impose, l’avenir de l’IA professionnelle ne passera peut-être plus par des applications distinctes, mais par des assistants intégrés au cœur même des espaces de travail. Et dans ce futur proche, le réflexe ne sera peut-être plus d’ouvrir une fenêtre ChatGPT ou Claude.

Il suffira simplement de taper : @Claude.