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Google Home Speaker : Gemini arrive dans une nouvelle enceinte connectée à 119 €

Google Home Speaker : Gemini arrive dans une nouvelle enceinte connectée à 119 €

Après six années sans véritable nouveauté sur ce segment, Google signe enfin le retour de son enceinte connectée. Baptisée simplement Google Home Speaker, cette nouvelle génération est proposée à 119 euros et marque surtout l’arrivée de Gemini comme assistant principal de l’écosystème domestique de la firme.

Plus qu’une simple enceinte connectée, ce produit symbolise la nouvelle stratégie de Google : transformer l’intelligence artificielle conversationnelle en interface centrale de la maison connectée.

Une ambition qui pourrait redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils au quotidien.

Gemini remplace les commandes vocales traditionnelles

Le principal changement apporté par le Google Home Speaker ne concerne pas le matériel, mais l’expérience utilisateur. Grâce à Gemini, les interactions deviennent beaucoup plus naturelles. Là où les précédentes générations d’enceintes nécessitaient souvent des commandes précises et rigides, le nouvel assistant comprend désormais les conversations contextuelles et les requêtes à plusieurs étapes.

Les utilisateurs peuvent ainsi formuler leurs demandes comme ils le feraient avec une autre personne.

Gemini est capable de suivre le fil d’une discussion, de comprendre des références implicites et d’exécuter plusieurs actions dans une même conversation. Cette évolution rapproche davantage l’enceinte d’un véritable assistant personnel que d’un simple système de commande vocale.

Une qualité audio revue à la hausse

Google ne s’est toutefois pas contenté d’ajouter de l’intelligence artificielle. La Google Home Speaker embarque un haut-parleur large bande de 58 mm capable de diffuser un son à 360 degrés. Selon Google, ce transducteur est deux fois plus imposant que celui de la Nest Mini, permettant d’améliorer significativement la restitution sonore, notamment dans les basses fréquences.

L’enceinte peut également être associée à un second exemplaire afin de créer une configuration stéréo ou être intégrée à un système home cinéma avec le Google TV Streamer pour profiter d’un son spatial plus immersif.

Une approche qui rapproche davantage l’appareil d’une enceinte audio polyvalente que d’un simple assistant vocal.

Une maison connectée plus autonome

La Google Home Speaker joue également un rôle important dans l’écosystème domotique de la marque. L’appareil intègre directement le protocole Matter et agit comme contrôleur pour les objets connectés compatibles. Cette compatibilité permet de gérer un nombre croissant d’appareils sans nécessiter de passerelles ou de hubs supplémentaires.

Google cherche ainsi à simplifier l’installation et la gestion de la maison connectée, un domaine où la fragmentation des standards reste encore un frein pour de nombreux utilisateurs.

La présence d’un interrupteur physique permettant de désactiver les microphones confirme également l’importance accordée aux questions de confidentialité.

L’IA la plus avancée reste réservée aux abonnés

Si Gemini est bien intégré à tous les modèles, certaines fonctionnalités les plus avancées ne sont pas incluses gratuitement. Google réserve plusieurs outils premium aux abonnés du service Google Home Premium.

Parmi les fonctionnalités concernées figurent :

Gemini Live pour des conversations plus naturelles et continues.

Recherche dans l’hsitorique vidéo permettant d’interroger l’historique des caméras Nest.

Résumés quotidiens, un résumé quotidien des activités détectées dans la maison.

L’abonnement est proposé à partir de 10 euros par mois pour la formule Standard et 18 euros par mois pour la formule Premium. Google inclut toutefois six mois d’abonnement Home Premium Standard avec chaque enceinte achetée.

Une nouvelle stratégie économique pour la maison connectée

Cette approche illustre une transformation importante du marché des assistants vocaux. Pendant plusieurs années, les fabricants ont vendu des enceintes connectées à faible marge afin de développer rapidement leur écosystème. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle générative modifie profondément cette logique économique.

Les fonctionnalités les plus avancées nécessitent davantage de puissance de calcul et génèrent des coûts d’exploitation permanents. Les abonnements deviennent ainsi un élément central du modèle économique.

Google suit ici une trajectoire analogue à celle d’OpenAI, Microsoft ou Anthropic, où l’IA de base reste accessible gratuitement tandis que les fonctions les plus sophistiquées sont monétisées.

Le retour de Google dans un marché transformé par l’IA

L’absence de nouvelle enceinte Google pendant six ans n’est pas anodine. Depuis le lancement des premiers modèles Google Home, le marché a profondément évolué. Les assistants vocaux traditionnels ont atteint leurs limites, tandis que l’intelligence artificielle conversationnelle a ouvert de nouvelles perspectives.

La Google Home Speaker apparaît ainsi comme le premier produit véritablement conçu pour l’ère Gemini. Plus qu’une enceinte connectée, elle représente une tentative de repositionner Google au centre de la maison connectée grâce à une IA capable de comprendre, raisonner et interagir de manière beaucoup plus naturelle.

Reste à savoir si les consommateurs accepteront le principe d’un assistant domestique dont certaines fonctions les plus avancées nécessitent un abonnement mensuel. Mais une chose est certaine : avec Gemini, Google ne vend plus seulement une enceinte. La firme commercialise désormais un point d’accès permanent à son intelligence artificielle.