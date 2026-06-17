Le marché de l’intelligence artificielle grand public continue de croître à un rythme spectaculaire. Selon le rapport State of AI 2026 publié par Sensor Tower, ChatGPT a franchi le cap du milliard d’utilisateurs mensuels en mai 2026, devenant l’application à atteindre ce seuil plus rapidement que n’importe quel autre service numérique auparavant.

Mais, derrière cette domination impressionnante se cache une évolution plus discrète qui pourrait redéfinir l’équilibre du secteur : Anthropic parvient désormais à générer davantage de revenus par utilisateur avec Claude que ChatGPT ne le fait avec sa propre base d’utilisateurs.

Une situation qui illustre la différence croissante entre conquête du marché et rentabilité.

ChatGPT reste le géant de l’IA grand public

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels, ChatGPT conserve une avance considérable sur l’ensemble de ses concurrents. L’assistant d’OpenAI demeure la porte d’entrée privilégiée vers l’intelligence artificielle pour le grand public, bénéficiant d’une notoriété mondiale et d’un effet de réseau difficile à reproduire.

Cependant, cette domination s’érode progressivement.

Selon les données de Sensor Tower, la part de marché de ChatGPT est passée de 81 % il y a deux ans à 46,4 % à la fin du mois de mai 2026. Dans le même temps, Gemini de Google atteint désormais 27,7 % du marché tandis que Claude progresse à 10,3 %.

OpenAI reste leader, mais l’écart se réduit.

Claude monétise mieux ses utilisateurs

Le véritable enseignement du rapport concerne toutefois les revenus générés par utilisateur. Aux États-Unis, Claude aurait atteint un revenu moyen par utilisateur mobile de 2,76 dollars en mai 2026, contre environ 1,74 dollar pour ChatGPT. Cette différence s’explique notamment par le positionnement tarifaire adopté par Anthropic.

Contrairement à OpenAI ou Google, Claude ne propose pas de formule d’entrée de gamme particulièrement abordable. Les abonnements démarrent directement à 20 dollars par mois, ce qui attire davantage d’utilisateurs intensifs prêts à payer pour des fonctionnalités avancées.

Cette stratégie produit un effet mécanique : moins d’utilisateurs au total, mais davantage de revenus générés par personne.

Anthropic affiche également le meilleur taux de conversion du marché, avec environ 13 % des utilisateurs qui souscrivent à une offre payante.

Deux visions opposées du marché de l’IA

Cette situation reflète deux approches stratégiques très différentes. OpenAI privilégie aujourd’hui l’expansion massive de sa base d’utilisateurs. L’entreprise cherche à faire de ChatGPT une plateforme universelle accessible au plus grand nombre, quitte à réduire temporairement ses revenus moyens.

Anthropic adopte une approche plus sélective, davantage orientée vers les utilisateurs professionnels et les profils à forte valeur ajoutée.

Cette différence rappelle certains débats historiques de l’industrie technologique : faut-il privilégier la taille du marché ou la qualité de la monétisation ? Pour l’instant, les deux modèles semblent fonctionner.

Une concurrence qui devient de plus en plus intense

Le rapport met également en évidence l’intensification de la compétition. Alors que ChatGPT semblait quasiment seul sur le marché il y a encore deux ans, l’écosystème s’est considérablement diversifié.

Gemini bénéficie de la puissance de l’écosystème Google, tandis que Claude séduit de plus en plus les utilisateurs recherchant des capacités avancées de raisonnement et de rédaction.

Certains analystes soulignent également que des facteurs liés à l’image des entreprises pourraient influencer ces dynamiques. Plusieurs observateurs ont notamment noté une hausse des désinstallations de ChatGPT après certaines annonces stratégiques d’OpenAI, tandis que Claude aurait bénéficié d’une amélioration de sa perception auprès d’une partie du public américain.

Même si ces effets restent difficiles à quantifier précisément, ils montrent que la compétition ne se joue plus uniquement sur les performances des modèles.

Une guerre des prix se profile

Cette bataille intervient alors que les coûts d’exploitation des modèles d’IA restent extrêmement élevés. Selon plusieurs sources du secteur, OpenAI envisagerait de réduire certains tarifs afin de mieux concurrencer Anthropic. De son côté, Google a déjà abaissé le prix de son offre Gemini d’entrée de gamme à 5 dollars par mois.

La pression pourrait encore s’intensifier avec l’arrivée de nouvelles approches hybrides mêlant intelligence artificielle locale et cloud.

Apple, notamment, prépare une nouvelle génération de Siri capable d’exécuter certaines fonctions directement sur l’appareil, sans abonnement supplémentaire.

Cette évolution pourrait pousser l’ensemble du secteur à repenser ses modèles économiques.

Le marché de l’IA entre dans une nouvelle phase

Malgré cette concurrence accrue, les perspectives restent particulièrement favorables. Sensor Tower estime que les dépenses des consommateurs dans les applications d’intelligence artificielle dépasseront 4 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une progression de 36 % par rapport au semestre précédent.

Loin d’être un marché arrivé à maturité, l’IA grand public continue donc d’accélérer.

Mais, la prochaine bataille ne concernera probablement plus le nombre d’utilisateurs. Les chiffres montrent que la question centrale devient désormais celle de la rentabilité.

ChatGPT domine encore largement en termes d’audience. Claude démontre qu’il est possible de générer davantage de valeur par utilisateur. Et Gemini continue de gagner du terrain grâce à l’écosystème Google.

L’industrie de l’IA entre ainsi dans une nouvelle phase où la croissance seule ne suffira plus. Désormais, les entreprises devront aussi prouver qu’elles savent transformer leurs utilisateurs en activité durablement rentable.