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Commodore ressuscite avec un téléphone à clapet qui bloque les réseaux sociaux

Commodore ressuscite avec un téléphone à clapet qui bloque les réseaux sociaux

À une époque où les smartphones rivalisent d’intelligence artificielle et de fonctionnalités toujours plus envahissantes, Commodore fait un pari radicalement différent. La marque emblématique de l’informatique des années 1980 revient sur le devant de la scène avec le Callback 8020, un téléphone à clapet moderne dont la principale innovation consiste précisément à limiter ce que l’utilisateur peut faire.

L’appareil promet l’accès aux services essentiels comme WhatsApp, Spotify ou Uber, tout en bloquant les navigateurs web et les réseaux sociaux. Une approche atypique qui s’inscrit dans une tendance croissante : celle de la déconnexion numérique volontaire.

Un téléphone conçu pour résister au « doomscrolling »

Le Callback 8020 ne se présente pas comme un simple téléphone basique. Sous son design rétro se cache Sailfish OS, un système d’exploitation Linux développé par Jolla et capable de prendre en charge la grande majorité des applications Android. Les utilisateurs pourront ainsi continuer à utiliser des services populaires tels que Spotify, WhatsApp, Signal, Uber, les applications de cartographie ou encore diverses plateformes de podcasts.

La différence se situe ailleurs.

Commodore a volontairement bloqué les navigateurs web et les réseaux sociaux au niveau du système. Les applications concernées ne sont pas proposées dans la boutique officielle de la marque, tandis qu’un système de protection supplémentaire empêcherait leur installation via des méthodes alternatives. Même dans le cas où une application comme TikTok serait installée manuellement, le téléphone serait capable d’empêcher sa connexion aux serveurs du service concerné.

L’objectif affiché est clair : supprimer les principales sources de distraction numérique sans sacrifier les outils devenus indispensables au quotidien.

Une expérience volontairement rétro

Le Callback 8020 assume pleinement son héritage. Le téléphone adopte un format à clapet traditionnel accompagné d’un clavier physique compatible avec la saisie T9, une technologie qui a marqué toute une génération d’utilisateurs mobiles.

L’appareil intègre également un écran externe minimaliste affichant l’heure et les notifications essentielles, une radio FM, une prise casque 3,5 mm, des coques interchangeables et un lecteur musical inspiré de la célèbre puce audio SID qui a contribué au succès du Commodore 64. Même l’écran tactile adopte une approche particulière. Celui-ci reste désactivé par défaut et ne s’active que lorsque certaines applications le nécessitent réellement.

Cette décision vise à recréer une relation plus intentionnelle avec l’appareil et à limiter les interactions impulsives.

Un produit né du retour en grâce de Commodore

Le lancement du Callback 8020 s’inscrit dans une stratégie de renaissance plus large de la marque. Depuis le rachat de Commodore en 2025 par le créateur de contenu rétro Christian « Peri Fractic » Simpson, l’entreprise multiplie les projets inspirés de son héritage historique.

Le succès commercial du Commodore 64 modernisé, vendu à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, a démontré qu’il existait encore un fort attachement à la marque auprès des passionnés de technologie.

Cette fois, Commodore cherche toutefois à dépasser la simple nostalgie. Le Callback 8020 tente de répondre à une problématique contemporaine : la fatigue numérique provoquée par des plateformes conçues pour capter l’attention en permanence.

Un téléphone pensé pour la confidentialité

La protection de la vie privée constitue l’autre pilier du projet. Commodore affirme que le téléphone ne nécessite aucun compte utilisateur propriétaire, ne revend pas les données personnelles et n’intègre aucun système de suivi publicitaire.

La marque présente ainsi le Callback 8020 comme un appareil où l’utilisateur reste le client, et non le produit. Cette promesse résonne particulièrement dans un contexte où les préoccupations liées à la collecte des données et à l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale occupent une place croissante dans le débat public.

Un pari audacieux face à un marché de niche

Le principal obstacle pourrait toutefois être son prix. Le Callback 8020 sera proposé à partir de 430 euros, tandis qu’une édition spéciale Founders Edition dotée de touches dorées atteindra environ 550 euros. Des tarifs élevés pour un appareil qui ne cherche pas à concurrencer directement les smartphones traditionnels sur le terrain des fonctionnalités.

Commodore mise donc sur une clientèle spécifique : utilisateurs souhaitant réduire leur temps d’écran, parents cherchant une alternative aux smartphones classiques pour leurs enfants ou encore amateurs de technologies minimalistes.

Plus qu’un téléphone, une réaction à l’économie de l’attention

Le Callback 8020 illustre parfaitement une évolution discrète mais significative du marché technologique. Pendant des années, les fabricants ont cherché à rendre les appareils toujours plus captivants. Aujourd’hui, une partie croissante des consommateurs recherche exactement l’inverse : des produits capables de les aider à reprendre le contrôle de leur attention.

Commodore n’essaie pas de construire le smartphone le plus puissant du marché. La marque tente plutôt de créer un appareil qui limite volontairement certaines possibilités afin de favoriser une utilisation plus consciente de la technologie.

Reste à savoir si suffisamment d’utilisateurs sont prêts à payer près de 500 dollars pour un téléphone qui leur promet moins de fonctionnalités. Mais à mesure que la lassitude face aux réseaux sociaux progresse, le Callback 8020 pourrait arriver au moment idéal.