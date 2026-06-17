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Apple préparerait déjà un deuxième iPhone pliable pour 2027 : un signal fort pour l’avenir de la gamme

Apple préparerait déjà un deuxième iPhone pliable pour 2027 : un signal fort pour l’avenir de la gamme

Alors que le premier iPhone pliable n’a pas encore été officiellement présenté, Apple regarderait déjà vers la génération suivante. Selon les informations de Mark Gurman, la firme de Cupertino travaillerait actuellement sur un second modèle pliable dont le lancement serait prévu en 2027, à peine un an après l’arrivée du premier appareil.

Connu en interne sous le nom de code V78, ce futur smartphone accompagnerait l’iPhone anniversaire des 20 ans et témoignerait d’une ambition claire : faire du pliable une catégorie durable au sein de l’écosystème iPhone.

Une stratégie qui suggère qu’Apple ne considère pas son premier modèle comme une simple expérimentation, mais comme le début d’une nouvelle famille de produits.

Apple mise sur une vision à long terme du pliable

Contrairement à plusieurs constructeurs Android qui ont multiplié les essais et les changements de format au fil des générations, Apple semble avoir choisi une approche plus prudente. Pendant plusieurs années, la marque a observé l’évolution du marché des smartphones pliables pendant que Samsung, Google, Honor ou encore OPPO amélioraient progressivement leurs technologies.

Cette patience pourrait aujourd’hui devenir un avantage.

En arrivant plus tard sur le segment, Apple bénéficie d’un marché plus mature, d’écrans plus robustes et d’un écosystème logiciel déjà mieux adapté aux appareils à formats multiples. L’existence d’une deuxième génération déjà en développement laisse également penser que la société prévoit un renouvellement régulier de sa future gamme pliable.

Un format inspiré de l’iPad plutôt que des premiers Galaxy Fold

Les différentes fuites apparues ces derniers mois dessinent un portrait relativement précis du premier iPhone pliable. Apple aurait choisi un design plus large et plus compact que les premiers smartphones pliables de Samsung. L’appareil intégrerait un écran externe de 5,5 pouces ainsi qu’une dalle interne de 7,8 pouces au format 4:3 une fois dépliée.

Ce choix n’a rien d’anodin.

Le ratio 4:3 est historiquement associé à l’iPad et offre un excellent compromis pour la lecture, le multitâche et la consultation de contenus. Avec une diagonale proche de celle de l’iPad mini, le futur iPhone pliable pourrait se transformer en véritable mini-tablette lorsqu’il est ouvert.

Apple semble ainsi privilégier l’expérience utilisateur plutôt que la simple prouesse technologique.

Une intégration logicielle au cœur du projet

Comme souvent chez Apple, le matériel n’est qu’une partie de l’équation. La société travaillerait déjà avec les développeurs afin d’optimiser les applications pour différentes tailles d’écran et garantir une transition fluide entre les modes fermé et ouvert. Cette approche rappelle la stratégie utilisée lors du lancement de l’iPad, puis de l’Apple Vision Pro : préparer l’écosystème logiciel en amont afin que les usages soient immédiatement pertinents dès la commercialisation du produit.

L’objectif est clair : éviter les problèmes de compatibilité qui ont parfois ralenti l’adoption des premiers smartphones pliables Android.

Samsung semble suivre une direction similaire

Fait intéressant, les rumeurs récentes suggèrent que Samsung pourrait lui aussi revoir sa stratégie de conception. Plusieurs fuites évoquent l’arrivée d’un Galaxy Z Fold plus large dès la prochaine génération, se rapprochant davantage du format attendu sur le futur iPhone pliable. Le constructeur coréen envisagerait même de segmenter davantage sa gamme avec un modèle Ultra destiné aux utilisateurs recherchant un écran encore plus imposant.

Cette convergence montre que l’industrie semble progressivement abandonner les formats très étroits des premiers appareils pliables au profit d’expériences plus proches de la tablette.

L’iPhone Ultra pourrait devenir une nouvelle catégorie permanente

Au-delà des caractéristiques techniques, cette rumeur révèle surtout les intentions d’Apple. Le groupe ne semble pas préparer un produit de niche destiné à tester le marché. En développant déjà une seconde génération avant même le lancement du premier modèle, la firme indique qu’elle anticipe une demande suffisante pour justifier des mises à jour annuelles.

L’iPhone pliable pourrait ainsi rejoindre durablement les modèles standard, Pro et Pro Max au sein de la gamme.

Cette évolution ouvrirait également de nouvelles perspectives pour Apple Intelligence, le multitâche avancé et les expériences productives jusqu’ici réservées aux tablettes.

Plus qu’un nouveau format, une nouvelle étape pour l’iPhone

L’arrivée d’un deuxième iPhone pliable dès 2027 pourrait marquer un tournant important dans l’histoire du smartphone Apple. Après avoir transformé l’industrie avec l’iPhone, popularisé les grands écrans avec les modèles Plus et imposé Face ID avec l’iPhone X, la marque semble désormais prête à explorer une nouvelle catégorie d’appareils capable de fusionner les usages du téléphone et de la tablette.

La véritable question n’est donc plus de savoir si Apple va lancer un iPhone pliable, mais si cette nouvelle génération d’appareils parviendra à convaincre un public suffisamment large pour devenir le prochain pilier de l’écosystème Apple.

Et visiblement, à Cupertino, cette réponse semble déjà être anticipée.