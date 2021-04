Voici le Surface Neo de Microsoft, et nous le verrons peut-être jamais

Le Surface Neo était un appareil à double écran qui était initialement censé faire partie de la percée de la grande vague de dispositifs à double écran de Microsoft. En effet, ce dernier a été annoncé au côté du Surface Duo en 2019.

Et tout comme le dispositif Android, le Surface Neo devait être lancé pour les fêtes de fin d’année 2020, bien que, comme nous le savons déjà, non seulement cela ne s’est pas produit, mais la rumeur veut que ce modèle ait été complètement abandonné.

Donc, en théorie, le Surface Neo est un appareil qui n’a été présenté en avant-première que dans le cadre d’un événement à la gamme Surface, mais personne n’a jamais eu la chance de l’emporter chez lui.

Et si vous aviez encore besoin de voir de plus près ce que nous n’aurons pas, voici une vidéo de prise en main du Surface Neo qui nous donne un aperçu du facteur de forme à double écran que Microsoft prévoyait à l’origine. Cette vidéo montre le Surface Neo, mais la source affirme également que Microsoft a abandonné l’appareil.

Pour commencer, les deux affirmations sont invérifiables — ni que l’appareil montré est un vrai Surface Neo ni que Microsoft ne développe pas davantage le Neo. Cependant, la courte vidéo de Hikari Calyx Tech est toujours très intéressante, car elle montre à nouveau un aperçu de l’excitant appareil hybride après des mois de silence. Dans la vidéo, on voit essentiellement la coque du Surface Neo, mais sans les écrans. On peut clairement voir le mécanisme de pliage, que Microsoft a également utilisé pour son Surface Duo. La vidéo montre un appareil qui n’est pas encore fonctionnel, avec la mention « Prototype — Non disponible à la vente » imprimée sur les différents composants matériels. La vidéo ne dit pas un mot sur ce qui est exposé, et il y a peu d’autres informations.

Windows 10X en 2022

Le Surface Neo devait être livré avec Windows 10X, un système d’exploitation également conçu pour les appareils à double écran. Mais étant donné que ce facteur de forme n’est pas encore prêt, Windows 10X a également été réinventé, de sorte que Microsoft prévoit maintenant de le lancer d’abord pour les appareils à écran unique.

« Avec Windows 10X, nous avons conçu la flexibilité, et cette flexibilité nous a permis de nous concentrer sur les appareils Windows 10X à écran unique qui exploitent la puissance du cloud pour aider nos clients à travailler, à apprendre et à jouer d’une nouvelle manière. Ces appareils à écran unique seront la première expression de Windows 10X que nous offrirons à nos clients, et nous continuerons à chercher le bon moment, en collaboration avec nos partenaires OEM, pour mettre sur le marché des appareils à double écran », a annoncé Microsoft en mai 2020.

À ce stade, Windows 10X devrait théoriquement être lancé en 2022, mais d’un autre côté, les chances pour le Surface Neo de voir le jour sont de plus en plus minces.