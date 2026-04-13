Accueil » Apple Baltra : La puce qui veut détrôner Nvidia dans les datacenters

Apple Baltra : La puce qui veut détrôner Nvidia dans les datacenters

Apple Baltra : La puce qui veut détrôner Nvidia dans les datacenters

Apple ne prépare pas seulement de nouvelles fonctions IA sur iPhone ou Mac. La firme construit aussi, en coulisses, une infrastructure serveur plus autonome avec une puce interne baptisée Baltra, développée avec Broadcom pour des usages IA côté cloud.

Reuters avait déjà rapporté en décembre 2024 que cette puce visait les serveurs IA d’Apple et une production de masse autour de 2026.

Ce que Baltra représenterait vraiment

Baltra serait une puce pensée pour les charges IA en centre de données, afin de réduire la dépendance d’Apple à des GPU externes coûteux et rares. Cette logique s’inscrit dans la stratégie plus large d’Apple de contrôler davantage sa pile technique, depuis le silicium jusqu’au cloud qui exécute certaines fonctions Apple Intelligence.

Reuters signalait déjà en mai 2024 qu’Apple utilisait ses propres puces dans des serveurs cloud pour des tâches IA avancées.

Gravure 3 nm et packaging avancé : l’angle le plus crédible

Les informations les plus récentes et les plus souvent reprises indiquent que Baltra pourrait être fabriquée par TSMC sur un procédé N3E, c’est-à-dire la deuxième génération 3 nm du fondeur taïwanais.

Plusieurs sources de marché évoquent aussi un intérêt marqué d’Apple pour le packaging avancé SoIC de TSMC, une technologie de type 3D qui permet d’empiler des composants pour améliorer densité, bande passante et efficacité énergétique. Ces détails viennent surtout de rapports d’analystes et de presse sectorielle, pas d’une annonce Apple.

Une architecture en chiplets semble plausible

Plusieurs reprises décrivent Baltra comme une puce à architecture chiplet, avec plusieurs blocs spécialisés réunis dans un même package. C’est cohérent avec l’usage de SoIC et avec la montée en puissance des designs modulaires dans les charges IA, mais ce point reste à ce stade non confirmé officiellement.

Ce qu’on peut dire avec prudence, c’est qu’Apple semble viser une solution plus scalable que de simples dérivés de ses puces grand public.

Apple réserve visiblement de la capacité chez TSMC

Des analyses récentes de marché affirment aussi qu’Apple réserve une part importante de capacité avancée chez TSMC, au-delà de ses seuls besoins Mac. Ces informations sont surtout relayées par des rapports d’analystes et des reprises financières, donc à manier avec précaution, mais elles renforcent l’idée d’un investissement de long terme dans des puces serveur IA internes.

Le point le plus important n’est pas seulement que Baltra existe. C’est ce qu’Apple essaie de devenir. Pendant longtemps, Apple a dominé l’informatique personnelle avec ses puces maison. Avec Baltra, elle semble vouloir étendre cette logique au backend IA : moins dépendre de fournisseurs extérieurs, mieux maîtriser la confidentialité, et optimiser ses coûts à grande échelle.

Si ce projet se confirme, Apple ne sera plus seulement un intégrateur d’IA côté produit, mais un acteur plus complet du matériel IA, y compris dans ses propres centres de données.