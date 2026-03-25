Modem Apple C1X : L’ iPhone Air rattrape enfin Qualcomm selon Ookla

Dans l’univers smartphone, on parle volontiers de puces, de batteries géantes, d’écrans aveuglants ou de capteurs photo toujours plus ambitieux. Mais, une vérité plus élémentaire demeure : un téléphone sert d’abord à rester connecté. Et sur ce terrain, Apple semble enfin franchir un cap.

Selon de récents résultats relayant une étude d’Ookla, le modem maison Apple C1X de l’iPhone Air (et sur l’iPhone 17e) se rapproche sérieusement du niveau du Snapdragon X80 de Qualcomm, au point de transformer un projet encore hésitant en véritable argument stratégique.

Du Apple C1 encore imparfait au Apple C1X bien plus crédible

Le premier modem Apple, le Apple C1, avait fait ses débuts avec l’iPhone 16e en février 2025. Apple le présentait alors comme son premier modem cellulaire maison et insistait surtout sur son efficacité énergétique. Mais la transition loin de Qualcomm restait incomplète, tant les premières générations de composants réseau exigent du temps pour gagner en maturité.

La deuxième étape est arrivée avec l’iPhone Air, dévoilé en septembre 2025. Apple y a introduit le Apple C1X, annoncé comme jusqu’à deux fois plus rapide que le Apple C1 et 30 % plus efficient que le modem de l’iPhone 16 Pro, tout en le qualifiant de modem le plus sobre jamais intégré à un iPhone.

Sur le papier, le message était déjà ambitieux. Dans les usages réels, il commence désormais à devenir crédible.

Le vrai signal fort vient d’Ookla : Apple a presque comblé l’écart

Les données relayées cette semaine montrent que le Apple C1X atteint une quasi-parité de téléchargement avec le Qualcomm X80 utilisé dans l’iPhone 17 Pro Max, tout en progressant nettement face au C1 de l’iPhone 16e. L’amélioration est particulièrement visible dans les conditions de réseau « médianes », c’est-à-dire celles que rencontrent la plupart des utilisateurs au quotidien, entre congestion ordinaire et couverture imparfaite.

Le point le plus marquant concerne la latence. D’après ces résultats, l’iPhone Air équipé du C1X ferait mieux que l’iPhone 17 Pro Max dans 19 des 22 marchés étudiés. En revanche, Qualcomm conserve un avantage sur l’upload, parfois sensible selon les régions, un écart que plusieurs reprises de l’étude attribuent à une plus grande maturité de ses technologies d’agrégation montante.

Apple ne gagne pas partout, mais la trajectoire devient évidente

Les progrès ne sont pas uniformes selon les marchés. Les gains seraient particulièrement visibles dans des pays comme les États-Unis, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Chine, la Suède, Singapour ou le Japon, où le modem semble mieux exploiter certaines bandes 5G intermédiaires dans des conditions chargées. À l’inverse, l’écart serait plus limité au Brésil, en Inde ou en Malaisie, où d’autres contraintes réseau pèsent davantage sur l’expérience.

Autrement dit, le Apple C1X ne gomme pas toutes les disparités structurelles des réseaux mobiles, mais il montre qu’Apple a enfin construit une base compétitive.

C’est là que la stratégie prend tout son sens. Apple ne cherche plus seulement à remplacer Qualcomm pour des raisons d’intégration verticale ou de marge. L’entreprise semble parvenir à faire de ce modem un composant cohérent avec sa logique maison : davantage d’efficacité, un contrôle plus serré entre matériel et logiciel, et une expérience perçue plus fluide, même sans dominer chaque ligne de benchmark. Cette interprétation reste une inférence, mais elle est fortement appuyée par les résultats de latence et par le discours d’Apple autour du C1X.

Qualcomm reste là, mais plus pour très longtemps

Apple n’a pas encore totalement tourné la page Qualcomm. Les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max utilisent toujours des modems Qualcomm, avec le Snapdragon X80 identifié dans l’iPhone 17 Pro Max et largement associé à la gamme 17 hors modèle Air. Mais, le rapport de force change : là où le premier modem Apple apparaissait comme un compromis, le Apple C1X ressemble désormais à une alternative sérieuse.

La suite se dessine déjà dans les rumeurs autour du Apple C2. Plusieurs sources spécialisées avancent qu’Apple préparerait ce modem de nouvelle génération pour les iPhone 18 Pro. À ce stade, rien n’a été officialisé par Apple, et il faut donc parler au conditionnel. Mais si cette feuille de route se confirme, le mouvement est clair : Cupertino veut réduire encore sa dépendance à Qualcomm, et beaucoup plus vite que certains l’imaginaient il y a un an.

La connectivité redevient un terrain de différenciation

Ce dossier raconte finalement quelque chose de plus large sur le smartphone premium. Pendant longtemps, le modem est resté un composant invisible dans le récit marketing, alors qu’il conditionne une part essentielle de l’expérience réelle. Apple semble aujourd’hui redonner à cette couche technique une place centrale, non pas en la mettant en scène comme un gadget, mais en l’intégrant à son ambition de maîtrise totale du produit.

En somme, le Apple C1X ne signe pas encore une victoire totale sur Qualcomm. Mais, il marque quelque chose de plus important : la fin de l’idée selon laquelle un modem Apple serait nécessairement en retrait. Et dans une industrie où la connexion reste la promesse la plus fondamentale d’un smartphone, ce n’est pas un détail.