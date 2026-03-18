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Galaxy A57 : Samsung va offrir une fonction IA premium à son milieu de gamme

Galaxy A57 : Samsung va offrir une fonction IA premium à son milieu de gamme

Samsung semble prêt à franchir un cap dans sa stratégie IA. Alors que la gamme Galaxy A a longtemps été tenue à distance des fonctionnalités les plus avancées, une nouvelle fuite suggère que le Galaxy A57 pourrait accueillir pour la première fois une fonction issue directement du haut de gamme : Transcript Assist, un outil de transcription et de traduction vocale.

Si l’information se confirme, ce serait un signal clair : l’IA n’est plus réservée aux flagships.

Une fonction premium qui descend en gamme

Jusqu’ici, Transcript Assist était l’un des arguments différenciants de la série Galaxy S, notamment depuis les Galaxy S24. La fonction permet d’enregistrer une conversation, de la transcrire automatiquement et de la traduire dans plusieurs langues.

Selon une fuite relayée par le leaker Alfaturk, le Galaxy A57 pourrait intégrer une version de cette technologie. L’outil fonctionnerait également dans l’application téléphone, avec transcription et traduction des appels — une fonction particulièrement utile dans un contexte professionnel ou multilingue.

Si cela se confirme, Samsung opérerait ici un transfert stratégique : faire passer une fonction « waouh » du premium vers le milieu de gamme, pour renforcer la valeur perçue.

Une évolution logique de la stratégie Galaxy AI

Le Galaxy A56 avait déjà amorcé ce mouvement avec « Awesome Intelligence », une version allégée de Galaxy AI incluant des outils comme Entourer pour chercher, Gomme d’objet, Suggestions d’édition photo, Filtres personnalisés et Amélioration du visage.

Ces fonctions restaient utiles, mais relativement basiques. Avec Transcript Assist, Samsung irait un cran plus loin, en intégrant une fonctionnalité réellement transformative dans l’usage quotidien.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance claire : démocratiser progressivement l’IA sur toute la gamme, sans pour autant diluer totalement la valeur du haut de gamme.

Une montée en gamme… qui pourrait se payer

Reste une question centrale : à quel prix ? Les premières rumeurs évoquent une possible hausse tarifaire pour le Galaxy A57. Et, c’est là que l’équation devient plus complexe. Ajouter de l’IA premium sur un smartphone milieu de gamme peut améliorer l’expérience… mais seulement si cela ne déséquilibre pas le rapport qualité-prix. Car en face, la concurrence ne reste pas immobile.

Le futur OnePlus Nord 6, par exemple, est déjà évoqué avec une approche très différente avec une batterie massive (jusqu’à 9000 mAh selon les fuites), un écran très fluide (jusqu’à 165 Hz) et des performances proches du haut de gamme.

Autrement dit, là où Samsung miserait sur l’IA et l’expérience logicielle, certains concurrents continuent de pousser le matériel pur.

Deux visions du milieu de gamme s’opposent donc :

l’une centrée sur l’intelligence et les usages l’autre sur la puissance brute et l’endurance

L’IA devient-elle le nouveau critère d’achat ?

Au fond, cette fuite pose une question plus large : les fonctionnalités d’IA sont-elles en train de devenir un critère décisif dans le choix d’un smartphone ? Pour certains usages — traduction, résumé, assistance vocale —, la réponse est déjà oui. Mais pour beaucoup d’utilisateurs, l’autonomie, l’écran ou la performance restent prioritaires.

Le Galaxy A57 pourrait justement être un test à grande échelle pour Samsung : voir si l’IA peut justifier une montée en gamme… même hors flagship. Si Transcript Assist arrive réellement sur le Galaxy A57, ce ne sera pas une révolution visible au premier regard. Mais ce sera un signal fort : celui d’une IA qui quitte définitivement le territoire des produits premium pour s’installer dans le quotidien du plus grand nombre.

Et dans cette transition, Samsung ne cherche pas seulement à ajouter des fonctionnalités. La marque redéfinit progressivement ce que doit être un smartphone milieu de gamme en 2026 : moins une question de composants, davantage une question d’intelligence embarquée.