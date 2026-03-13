AMD Ryzen 10000 : Le futur Zen 6 monterait jusqu’à 24 cœurs sur socket AM5

Une fuite attribuée au leaker HXL remet une couche au centre de la roadmap AMD : la prochaine génération Ryzen de bureau, souvent surnommée Ryzen 10000 et codée « Olympic Ridge » (Zen 6), pourrait monter jusqu’à 24 cœurs sur la plateforme « mainstream ».

Si cela se confirme, AMD casserait pour la première fois son plafond historique des 16 cœurs sur AM5 — une petite révolution… surtout parce qu’elle s’appuierait sur un nouveau « brique de base » côté chiplets.

AMD Ryzen 10000 : Sept configurations, du 6 cœurs au 24 cœurs

Selon ces fuites, AMD préparerait 7 SKU répartis entre designs 1 CCD et 2 CCD :

1 CCD : 6/8/10/12 cœurs

2 CCD : 16 (8+8)/20 (10+10)/24 (12+12) cœurs

C’est la partie la plus intéressante : jusqu’ici, de Zen 1 à Zen 5, AMD a essentiellement bâti sa gamme autour de CCD de 8 cœurs. Passer à 12 cœurs par CCD permet d’atteindre 24 cœurs sans empiler 3 ou 4 chiplets, donc avec une complexité (et des coûts) potentiellement mieux maîtrisés.

Un CCD 12 cœurs = plus de cache aussi

Autre détail qui revient souvent : 48 Mo de L3 par CCD. Sur un modèle double CCD non-X3D, on parlerait donc de 96 Mo de L3 au total. Ce n’est pas qu’un chiffre « pour la fiche technique » : plus de cache peut aider sur certains workloads (jeu CPU-bound, compilation, tâches créatives), surtout si Zen 6 s’accompagne aussi d’un gain d’IPC et de fréquences.

Les rumeurs indiquent que le Zen 6 sur bureau resterait compatible AM5 (donc upgrade possible sans changer de carte mère, selon les BIOS/support constructeurs).

À l’inverse, côté Intel, la plateforme Nova Lake est largement annoncée comme un reset (nouveau socket, nouveaux chipsets) — mais attention : là aussi, c’est encore du domaine des fuites.

Le match face à Intel : 24 cœurs « gros » vs 52 cœurs « hybrides »

Le contraste est saisissant : la rumeur place le haut de gamme Nova Lake autour de 52 cœurs (mix P/E/LP), ce qui rend le « 24 cœurs » d’AMD moins spectaculaire… sur le papier.

Mais, la comparaison brute de cœurs ne dit pas tout : performances mono-cœur, latence, cache, scheduling, consommation et perf/watt feront la différence, surtout entre architectures hybrides et non hybrides.