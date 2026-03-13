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AMD Ryzen 10000 : Le futur Zen 6 monterait jusqu’à 24 cœurs sur socket AM5

Périphériques par Yohann Poiron le AMD Ryzen 10000
AMD Ryzen 10000 : Le futur Zen 6 monterait jusqu'à 24 cœurs sur socket AM5
AMD Ryzen 10000 : Le futur Zen 6 monterait jusqu'à 24 cœurs sur socket AM5

Une fuite attribuée au leaker HXL remet une couche au centre de la roadmap AMD : la prochaine génération Ryzen de bureau, souvent surnommée Ryzen 10000 et codée « Olympic Ridge » (Zen 6), pourrait monter jusqu’à 24 cœurs sur la plateforme « mainstream ».

Si cela se confirme, AMD casserait pour la première fois son plafond historique des 16 cœurs sur AM5 — une petite révolution… surtout parce qu’elle s’appuierait sur un nouveau « brique de base » côté chiplets.

AMD Ryzen 10000 : Sept configurations, du 6 cœurs au 24 cœurs

Selon ces fuites, AMD préparerait 7 SKU répartis entre designs 1 CCD et 2 CCD :

  • 1 CCD : 6/8/10/12 cœurs
  • 2 CCD : 16 (8+8)/20 (10+10)/24 (12+12) cœurs

C’est la partie la plus intéressante : jusqu’ici, de Zen 1 à Zen 5, AMD a essentiellement bâti sa gamme autour de CCD de 8 cœurs. Passer à 12 cœurs par CCD permet d’atteindre 24 cœurs sans empiler 3 ou 4 chiplets, donc avec une complexité (et des coûts) potentiellement mieux maîtrisés.

Un CCD 12 cœurs = plus de cache aussi

Autre détail qui revient souvent : 48 Mo de L3 par CCD. Sur un modèle double CCD non-X3D, on parlerait donc de 96 Mo de L3 au total. Ce n’est pas qu’un chiffre « pour la fiche technique » : plus de cache peut aider sur certains workloads (jeu CPU-bound, compilation, tâches créatives), surtout si Zen 6 s’accompagne aussi d’un gain d’IPC et de fréquences.

Les rumeurs indiquent que le Zen 6 sur bureau resterait compatible AM5 (donc upgrade possible sans changer de carte mère, selon les BIOS/support constructeurs).

À l’inverse, côté Intel, la plateforme Nova Lake est largement annoncée comme un reset (nouveau socket, nouveaux chipsets) — mais attention : là aussi, c’est encore du domaine des fuites.

Le match face à Intel : 24 cœurs « gros » vs 52 cœurs « hybrides »

Le contraste est saisissant : la rumeur place le haut de gamme Nova Lake autour de 52 cœurs (mix P/E/LP), ce qui rend le « 24 cœurs » d’AMD moins spectaculaire… sur le papier.

Mais, la comparaison brute de cœurs ne dit pas tout : performances mono-cœur, latence, cache, scheduling, consommation et perf/watt feront la différence, surtout entre architectures hybrides et non hybrides.

Tags : AMDRyzen 10000
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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