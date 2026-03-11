Accueil » Redmi K90 Ultra : le futur monstre de Xiaomi avec une batterie de 8 500 mAh

Redmi K90 Ultra : le futur monstre de Xiaomi avec une batterie de 8 500 mAh

Xiaomi pourrait bientôt enrichir sa gamme de smartphones orientés performance. Selon une nouvelle fuite, la marque travaillerait sur un modèle baptisé Redmi K90 Ultra, un appareil qui viserait clairement les joueurs mobiles grâce à une fiche technique musclée et plusieurs éléments typiques des téléphones gaming.

Les informations proviennent du leaker chinois Digital Chat Station, qui a partagé plusieurs détails sur Weibo. Si ces éléments se confirment, le Redmi K90 Ultra pourrait venir concurrencer certains modèles spécialisés dans le gaming, comme le RedMagic 11 Pro, tout en conservant un positionnement tarifaire plus proche des flagships classiques.

Redmi K90 Ultra : Un ventilateur intégré pour maintenir les performances

L’un des éléments les plus surprenants évoqués dans la fuite est la présence d’un ventilateur de refroidissement actif directement intégré au smartphone. Cette solution est généralement réservée aux téléphones gaming les plus extrêmes. L’objectif est simple : améliorer la dissipation thermique afin d’éviter la baisse de performances lors de longues sessions de jeu. En maintenant la température du processeur plus basse, le smartphone peut conserver des fréquences élevées plus longtemps.

Si Xiaomi adopte réellement cette approche, le Redmi K90 Ultra pourrait se rapprocher de la philosophie des smartphones gaming dédiés, tout en restant dans la famille Redmi.

Une puce Dimensity 9500 et un GPU supplémentaire

Sous le capot, l’appareil devrait être équipé du Dimensity 9500 de MediaTek, l’une des prochaines puces haut de gamme de MediaTek. Même si les processeurs Snapdragon dominent souvent les benchmarks gaming, la série Dimensity s’est beaucoup améliorée ces dernières années et offre désormais des performances très compétitives.

La fuite évoque également la présence d’un processeur graphique dédié. Ce type de puce secondaire est parfois utilisé pour stabiliser le rendu graphique, améliorer le traitement visuel ou maintenir des fréquences d’images plus constantes. Selon les informations partagées, le smartphone pourrait atteindre jusqu’à 165 images par seconde dans certains jeux, ce qui viserait clairement les écrans à très haut taux de rafraîchissement.

Une batterie qui pourrait dépasser 8 000 mAh

Autre caractéristique impressionnante : l’autonomie. Le Redmi K90 Ultra pourrait embarquer une batterie dépassant 8 000 mAh, certaines estimations évoquant même près de 8 500 mAh. Ce serait une capacité très inhabituelle pour un smartphone, même dans la catégorie gaming. Une batterie de cette taille permettrait non seulement de prolonger les sessions de jeu, mais aussi d’alimenter des composants gourmands comme le ventilateur, l’écran rapide ou le GPU dédié.

La fuite mentionne également plusieurs détails qui confirment l’orientation gaming du smartphone : haut-parleurs stéréo symétriques optimisés, moteur de vibration plus puissant pour un retour haptique amélioré, lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran et certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Ces éléments visent à améliorer l’expérience globale, que ce soit dans les jeux compétitifs ou dans l’usage quotidien.

Un lancement possible au printemps 2026

Pour l’instant, Xiaomi n’a rien confirmé officiellement concernant le Redmi K90 Ultra. Mais si l’on se fie au calendrier habituel de la série K et au rythme des fuites, l’appareil pourrait être présenté en Chine vers avril 2026. Si Xiaomi réussit à combiner un ventilateur actif, une batterie massive et un processeur haut de gamme tout en conservant un prix agressif, le Redmi K90 Ultra pourrait devenir une alternative intéressante aux smartphones gaming plus coûteux.

Reste maintenant à voir si la marque confirmera ces caractéristiques dans les semaines à venir — ou si certaines de ces fonctionnalités resteront au stade de prototype.