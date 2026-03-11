NVIDIA GeForce RTX 3060 : vers un retour en production surprise en 2026 ?

NVIDIA envisagerait de remettre en production l’une de ses cartes graphiques les plus populaires : la GeForce RTX 3060. D’après un rapport du média coréen Hankyung, relayé ensuite par plusieurs sites spécialisés, Samsung Foundry préparerait de nouvelles puces GeForce RTX 3060 gravées en 8 nm, soit le même procédé déjà utilisé à l’époque de la génération Ampere.

À ce stade, ni NVIDIA ni Samsung n’ont confirmé officiellement l’opération.

L’information peut surprendre, car la GeForce RTX 3060 a été lancée en février 2021. Pourtant, son retour aurait une certaine logique. Cette carte reste encore très appréciée pour le 1080p et le 1440p d’entrée de gamme, notamment grâce à son positionnement milieu de gamme et à sa longévité sur le marché.

NVIDIA avait cessé sa production en 2024, tandis que les derniers stocks ont continué à circuler jusqu’à la fin 2025.

GeForce RTX 3060 : Pourquoi NVIDIA regarderait en arrière ?

Le contexte actuel du marché des semi-conducteurs rend ce scénario crédible. Les capacités de production les plus avancées sont aujourd’hui massivement absorbées par les puces IA, les accélérateurs datacenter et les GPU les plus récents. Relancer une carte plus ancienne sur un nœud mature comme le 8 nm de Samsung permettrait à NVIDIA de continuer à alimenter le marché du gaming abordable sans empiéter sur les lignes de fabrication plus modernes dédiées à ses produits les plus rentables.

Autrement dit, la GeForce RTX 3060 pourrait servir de solution pragmatique pour maintenir une offre correcte chez les joueurs PC, pendant que NVIDIA concentre ses ressources de pointe sur l’IA et le haut de gamme.

Cette lecture est une inférence, mais elle colle avec les explications avancées par les rapports qui évoquent justement la tension sur les capacités de fabrication récentes.

Samsung retrouverait un rôle clé

Ce possible retour est aussi intéressant du point de vue industriel. Lors du lancement initial de la gamme Ampere, Samsung fabriquait déjà plusieurs GPU NVIDIA en 8 nm. Repartir sur ce même procédé éviterait à NVIDIA de déplacer cette ancienne puce sur un autre nœud, ce qui simplifierait une éventuelle reprise de production. Certaines sources soulignent aussi que le procédé 8 nm de Samsung est toujours exploité sur d’autres récentes puces, ce qui faciliterait un redémarrage.

Pour les joueurs qui utilisent encore un écran 1080p, ce retour pourrait finalement être une bonne nouvelle. La GeForce RTX 3060 reste une carte connue, éprouvée, et souvent jugée plus intéressante que certaines solutions récentes sur l’entrée de gamme, notamment grâce à sa mémoire vidéo. Dans un marché où les GPU abordables peuvent vite devenir rares ou trop chers, remettre un modèle populaire en circulation pourrait avoir du sens.

Cette conclusion relève d’une analyse, mais elle s’appuie sur la popularité durable de la RTX 3060 et sur les tensions actuelles du marché GPU.

Une arrivée possible dès mars, mais encore incertaine

Plusieurs relais de la rumeur évoquent un retour des cartes sur le marché dès mars 2026, mais cette fenêtre reste à prendre avec prudence. Pour l’instant, il s’agit d’informations issues de rapports et de relais spécialisés, pas d’une annonce officielle de NVIDIA.

En clair, NVIDIA ne relancerait pas la RTX 3060 par nostalgie. Si cette fuite se confirme, ce serait avant tout un choix industriel malin : utiliser un GPU ancien, encore pertinent et compatible avec un procédé mature de Samsung, afin de soutenir l’offre gaming pendant que l’industrie privilégie l’IA et les puces les plus rentables.