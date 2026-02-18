Accueil » IA, Photo et Durabilité : Les 10 secrets du nouveau Google Pixel 10a

IA, Photo et Durabilité : Les 10 secrets du nouveau Google Pixel 10a

IA, Photo et Durabilité : Les 10 secrets du nouveau Google Pixel 10a

Google renouvelle sa gamme A-Series avec le Pixel 10a, un smartphone qui mise sur l’intelligence artificielle, la durabilité et une expérience logicielle longue durée. Voici les 10 éléments clés à connaître.

1. La puce Google Tensor G4

Le Pixel 10a embarque la Google Tensor G4, la même architecture optimisée pour l’IA que sur les modèles supérieurs. Associée à 8 Go de RAM, elle promet une expérience fluide et des traitements photo et IA performants.

2. Un double module photo performant pour le Pixel 10a

Le smartphone intègre :

Un capteur principal 48 mégapixels

Un ultra grand-angle 13 mégapixels

Google continue de miser sur le traitement logiciel pour offrir des clichés détaillés, même en basse lumière.

3. L’arrivée de Coach photo sur la gamme A-Series

Pour la première fois, un modèle A-Series bénéficie de Coach photo, basé sur les modèles Gemini. L’IA analyse la scène et propose des conseils pour améliorer vos prises de vue.

4. Des fonctions IA avancées pour les photos de groupe

Le Pixel 10a propose :

Meilleure prise automatique, qui fusionne plusieurs clichés pour obtenir une photo parfaite

M’ajouter, qui permet d’intégrer le photographe dans la photo

Des outils pensés pour simplifier la vie au quotidien.

5. Gemini intégré au cœur du système

Gemini n’est pas un simple assistant : il peut interagir avec vos applications, proposer des restaurants via Google Maps, envoyer des informations dans une discussion ou ajouter des événements à votre agenda.

Avec Gemini Live, les échanges deviennent vocaux et interactifs, avec partage d’écran ou de caméra.

6. Sept ans de mises à jour

Google promet :

7 ans de mises à jour Android

7 ans de correctifs de sécurité

7 ans de Pixel Drops (nouvelles fonctionnalités)

Un engagement rare dans cette gamme de prix.

7. Un design plat et modernisé

Le Pixel 10a adopte un design entièrement plat avec un bloc photo intégré à l’arrière. Il est décliné en quatre coloris : Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir Volcanique.

8. Une conception plus durable et responsable

Google renforce son approche environnementale :

Aluminium 100 % recyclé pour le cadre

Utilisation accrue de matériaux recyclés (cobalt, cuivre, or, tungstène)

Emballage sans plastique

9. Une robustesse renforcée

Le Pixel 10a bénéficie :

D’un écran Corning Gorilla Glass 7i

D’une certification IP68

D’une conception facilitant les réparations

Il est présenté comme le modèle A-Series le plus durable à ce jour.

10. Sécurité avancée avec SOS par satellite

Pour la première fois sur un Pixel A-Series, le smartphone intègre le SOS par satellite. Il propose également :

Protection contre le vol

Détection d’accident de voiture

Alertes de crise

Autrement dit, le Pixel 10a combine une forte intégration de l’IA, une expérience photo améliorée, un suivi logiciel exceptionnel et une conception plus durable. Reste désormais à connaître si le prix de 549 euros sera suffisamment attractif pour les potentiels consommateurs.