Accueil » Claude sur iPhone : Anthropic teste « Tasks », un hub pour automatiser des routines façon Cowork

Claude sur iPhone : Anthropic teste « Tasks », un hub pour automatiser des routines façon Cowork

Claude sur iPhone : Anthropic teste « Tasks », un hub pour automatiser des routines façon Cowork

Jusqu’ici, Claude sur mobile restait surtout un excellent interlocuteur : on demande, il répond. Mais, des indices repérés dans la dernière version de l’app iOS suggèrent un glissement plus ambitieux : faire de Claude un exécutant, capable de relancer des routines répétables depuis un hub Tasks dédié.

Une évolution repérée par TestingCatalog, et reprise par plusieurs médias, qui rapprocherait l’iPhone de l’approche « Cowork » déjà amorcée par Anthropic sur ordinateur.

Claude sur iPhone : Un onglet « Tasks » et un hub pour créer des jobs réutilisables

Dans la build observée, « Tasks » apparaît dans la navigation — pas caché dans un sous-menu — et ouvre sur une page de gestion où l’on peut créer, retrouver et relancer des tâches. L’idée est simple : on configure une routine une fois, puis on l’exécute à la demande, sans réécrire tout le prompt à chaque fois.

La présence d’un hub change la philosophie : on ne dépend plus d’un fil de discussion « qui se souvient », mais d’une fonctionnalité pensée pour devenir un réflexe, comme un raccourci de productivité.

On parle de travail « agentique » sur smartphone

Si Tasks arrive tel quel, Claude s’éloigne du rôle d’assistant conversationnel pour se rapprocher d’un agent : un outil qui exécute des séquences, potentiellement en plusieurs étapes, avec une logique de « run » que l’on relance quand on veut le même résultat. TestingCatalog évoque même des indices d’une exécution pouvant impliquer un navigateur, ce qui ouvrirait la porte à des routines du type « ouvrir, vérifier, collecter, résumer ».

Et c’est là que le mobile devient intéressant : sur iPhone, le travail se fait souvent par micro-sessions entre deux réunions, dans les transports, en mode « je dois juste refaire ce truc ». Une tâche sauvegardée peut économiser beaucoup de friction — et surtout standardiser le résultat.

Le lien avec Cowork : Anthropic veut « déplacer l’automatisation » vers la poche

Ce mouvement s’inscrit dans la trajectoire d’Anthropic : Cowork (research preview) est justement pensé comme une couche d’agentivité pour Claude, capable de s’appuyer sur des outils, des connecteurs et des séquences multi-étapes.

Tasks sur iOS ressemble à une version mobile de cette idée : moins « poste de travail », plus « bouton d’action ». Une façon d’amener l’automatisation dans l’appareil le plus utilisé — celui qu’on a déjà en main quand il faut agir.

Le point critique : contrôle, permissions, et confiance

Pour l’instant, aucun calendrier public n’apparaît dans l’interface leakée, et on ne sait pas quelles régions/comptes seront servis en premier. Mais, la vraie question n’est pas la date. C’est la conception des garde-fous :

Historique d’exécution (run history) clair

prévisualisation de ce que la tâche s’apprête à faire

options pause/annuler/relancer

et surtout, une gestion propre des permissions et confirmations (notamment si une tâche touche à des comptes, des actions sensibles ou des transactions)

Sur iOS, Anthropic a déjà expérimenté des intégrations natives avec permissions explicites (ex. Rappels/Calendrier) — un modèle qui pourrait inspirer Tasks si la fonctionnalité va plus loin que de simples « macros de prompt ».

En résumé, Tasks pourrait être le petit interrupteur qui transforme Claude sur iPhone : de « je te demande » à « je te fais exécuter » — une promesse de productivité, mais aussi un nouveau territoire où l’UX de confiance sera aussi importante que la performance.