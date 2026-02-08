Xperia 1 VIII et 10 VIII : Sony prépare un lancement mondial (sauf aux États-Unis ?)

Sony traverse une période chahutée sur le mobile, mais la marque n’a visiblement pas l’intention de quitter la scène. De nouveaux indices issus de bases de certification suggèrent que la prochaine génération d’Xperia est déjà bien engagée — avec une ambition « quasi globale », malgré une présence toujours incertaine aux États-Unis.

Selon le média japonais S-Max, plusieurs références associées aux futurs Xperia ont réapparu dans la base GSMA IMEI avec des correspondances de codes internes et de numéros de modèles. Dans la lecture la plus probable, les modèles XQ-GE renverraient au Xperia 1 VIII (haut de gamme), tandis que les XQ-GH pointeraient vers le Xperia 10 VIII (milieu de gamme).

Ce type d’apparition — sobre, administrative, sans storytelling — n’est pas spectaculaire, mais c’est souvent l’un des signaux les plus fiables : quand un appareil commence à « exister » dans ces bases, c’est généralement que la chaîne de lancement (variantes, régions, conformité) est déjà en mouvement.

« 44/54/74 » : Sony semble viser plusieurs régions… mais pas forcément les USA

Le détail intéressant, c’est la logique des suffixes (ex. …44,… 54,… 74) qui, historiquement chez Sony, correspond à des variantes régionales. On le voit sur des Xperia précédents : par exemple, le Xperia 1 IV a existé en XQ-CT44 (Japon), XQ-CT54 (Royaume-Uni/Europe), XQ-CT62 (États-Unis) et XQ-CT72 (Asie/certaines zones).

Or, dans cette fuite IMEI, on observe bien des déclinaisons 44/54/74… mais pas de variante typiquement « US » mentionnée dans les mêmes termes. Cela colle avec la trajectoire récente : Sony a déjà réduit la voilure en Amérique du Nord sur ses flagships, et la disponibilité US reste, à ce stade, la grande inconnue.

Ce que ça raconte de la stratégie Xperia en 2026

Entre les lignes, Sony semble poursuivre une approche très « Sony » :

Continuer le duo flagship + milieu de gamme (Xperia 1 / Xperia 10) pour conserver un pied dans les deux segments.

Prioriser les marchés où la gamme Xperia a encore une attirance (Japon, Europe, Asie) plutôt que de s’acharner partout.

Préparer le terrain sans bruit, au rythme des certifications, là où d’autres font monter la sauce à coups de teasers.

La question, c’est moins « est-ce que Sony sortira des Xperia ? » que « jusqu’où Sony veut encore se battre ? ». Les Xperia ont un ADN fort (photo/vidéo, approche plus « créateur »), mais le marché 2026 est brutal : inflation des composants, cycles IA, et une concurrence qui verrouille la distribution.

À quoi s’attendre maintenant

À ce stade, ces listings ne révèlent pas de fiche technique. Ils confirment surtout une chose : Sony continue, et le fait avec plusieurs variantes prêtes pour différents territoires. La prochaine étape logique, ce sont des certifications radio (Wi-Fi, Bluetooth, 5G) plus bavardes — celles qui, parfois, laissent échapper un détail croustillant sur la charge, les bandes réseau ou la connectivité.

Et si Sony veut vraiment relancer l’intérêt autour d’Xperia, ce ne sera pas seulement avec une nouvelle référence IMEI : ce sera avec une proposition claire, lisible, et (enfin) compétitive sur le prix et la disponibilité.