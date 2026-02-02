Apple prépare son arrivée sur le marché des smartphones pliables — mais l’histoire pourrait ne pas se limiter à un unique iPhone « livre » façon Fold. Selon Bloomberg, via le journaliste Mark Gurman, Apple testerait aussi l’idée d’un modèle à clapet, « carré », dans l’esprit des formats popularisés par Samsung et Motorola.

Une piste encore exploratoire, mais révélatrice : Apple semble vouloir couvrir deux visions du pliable — le productif et le pocketable.

Jusqu’ici, le récit dominant reste celui d’un iPhone pliable « style livre », plus proche d’une mini-tablette une fois ouvert. Mais, l’hypothèse d’un modèle à clapet (qui se replie verticalement) change la perspective : moins démonstratif, plus quotidien, plus « iPhone » dans l’usage.

Le point important : d’après Bloomberg, ce format clapet serait « sous considération », pas annoncé, pas verrouillé. En clair : Apple teste — comme elle le fait souvent — et décidera en fonction de trois variables classiques maison : qualité perçue, fiabilité industrielle, et justification de produit.

Pourquoi Apple regarderait le clapet maintenant ?

Il y a une logique froide derrière la nostalgie « Flip » :

Le clapet est le pliable le plus socialement acceptable. Fermé, il ne crie pas « prototype ». Ouvert, il ressemble à un smartphone normal. C’est le pliable qui peut devenir mainstream sans éduquer le marché. Il sert un besoin clair : la compacité. Pas « plus d’écran », mais « moins d’encombrement » — une promesse plus simple à vendre. Il peut être plus « abordable »… en théorie. Pas forcément bon marché, mais plus facile à positionner qu’un Fold ultra-premium à 2 000 € et plus.

Et surtout, ce format est déjà balisé par la concurrence : Samsung a industrialisé le concept, Motorola l’a décliné façon lifestyle, et même Huawei a tenté des voies latérales avec des proportions atypiques (type « wide fold »). Apple arrive tard — mais elle arrive rarement sans plan pour reformater la catégorie.

Prototypes, calendrier, et stratégie premium

Cette idée d’un pliable à clapet ne sort pas de nulle part. The Information évoquait déjà des prototypes de pliable « clapet » chez Apple (sans confirmation de lancement).

En parallèle, d’autres sources de la sphère de la chaîne d’apprisionnement laissent entendre qu’Apple prépare une montée en puissance premium autour de 2026–2027, avec une priorisation des modèles haut de gamme quand la chaîne est sous tension. Ajoutez à ça un bruit de fond sur un iPhone pliable potentiellement attendu en 2026, et vous obtenez une lecture assez cohérente : Apple élargit le champ des possibles, puis tranchera tard.

Le vrai test, ce n’est pas le pli, c’est la promesse Apple

Le marché du pliable souffre encore d’un péché originel : il vend de la mécanique, pas un bénéfice. Apple, elle, ne peut pas se contenter d’un « regardez, ça se plie ».

Un iPhone à clapet ne gagnera pas sur la fiche technique brute. Il gagnera si Apple trouve la fonction signature : une expérience caméra/notifications/widgets qui exploite l’écran externe, une continuité d’usage irréprochable, et une durabilité qui coupe court aux inquiétudes (pli, charnière, marques, poussière). Autrement dit : faire du « Flip » un iPhone — pas un iPhone plié.

Et il y a une seconde dimension, plus stratégique : si Apple lance un Fold (style livre) puis un Flip, elle occupe deux segments et force le marché à jouer sur son terrain. Si elle ne lance que le Fold, elle reste cantonnée au « luxe ». Le clapet, lui, ouvre la porte à une adoption plus large — donc à un levier iOS plus puissant.

Le pliable « livre » est spectaculaire. Le pliable « clapet » est insidieux : il peut devenir le smartphone que l’on choisit par défaut parce qu’il est plus pratique, plus compact, plus fun — et suffisamment premium pour être désirable.

Si Apple confirme un jour ce projet, ce ne sera pas juste « un iPhone Flip ». Ce sera un message : le pliable n’est plus un gadget de vitrine, c’est une forme d’iPhone.