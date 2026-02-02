DJI Lito 1 & Lito X1 : Les nouveaux drones ultra-légers fuitent avant le printemps 2026

S’il fallait une preuve que les fuites les plus crédibles naissent souvent dans les marges administratives, la voilà. À force de scruter les étoiles (et les bases de données), les fuites finissent par dessiner une feuille de route.

Cette fois, c’est du côté des dépôts réglementaires américains que le prochain move de DJI se laisse entrevoir : deux drones grand public, « Lito 1 » et « Lito X1 », auraient déjà pointé le bout de leurs hélices via des certifications FCC — avec des indices sur leur positionnement, leurs ambitions… et leur calendrier.

Il s’agira là d’une future bifurcation entre entrée de gamme accessible et mini-drone plus ambitieux.

Deux noms, deux codes internes, et une place à prendre dans la gamme

Les documents repérés autour de la FCC évoquent deux produits distincts, chacun avec un nom de code, et un profil très lisible. En effet, comme souvent avec ce type de fuite, le dossier ne « raconte » pas le produit : il le trahit. On y trouve des identifiants, des références radio, quelques indices matériels… et suffisamment de matière pour situer l’intention.

DJI Lito 1 (SS3-DGN12) : plutôt entrée de gamme, pensé comme un successeur « simple » orienté photo/vidéo légère, avec 22 Go de stockage interne mentionnés dans les fuites.

DJI Lito X1 (SS3-DGP14) : une approche plus créateur, plus premium, avec 42 Go de stockage interne évoqués, et une fiche technique qui ressemble à une vitrine de savoir-faire.

Au passage, les prix qui circulent (à prendre comme des estimations) dessinent un écart net : ~ 330 dollars pour le Lito 1 et ~ 759 dollars pour le Lito X1.

DJI Lito X1 : la piste « O5 », et un drone qui veut jouer dans la cour des grands

L’élément le plus intriguant côté Lito X1, c’est la mention d’un « SDR Transceiver 2 » dans les dépôts, ce qui alimente l’hypothèse d’une nouvelle génération de transmission (souvent associée à l’idée d’un saut vers le O5). Si c’est confirmé, on parle d’une portée de transmission au-delà de 20 km dans les rumeurs — typiquement le genre de chiffre qui sert autant à séduire qu’à signaler une plateforme radio plus moderne.

Autre faisceau d’indices : le Lito X1 serait aussi associé à un évitement d’obstacles « omnidirectionnel », mélangeant capteurs (fisheye, infrarouge, et un module « type LiDAR » mentionné dans les bruits de couloir). Là encore : plausible, mais à ce stade, c’est du conditionnel.

Le détail qui change tout : le calendrier… et la politique

Les fuites rappellent un mécanisme classique : une partie des documents peut rester confidentielle jusqu’à 180 jours (durée souvent citée dans ces dossiers), ce qui mène ici à une date pivot autour du 25 mai 2026 pour la levée automatique de certaines restrictions si rien n’est annoncé avant.

Mais, le contexte 2026 est moins « business as usual » que d’habitude : la FCC a renforcé son cadre autour de certains équipements, et plusieurs analyses juridiques et sectorielles expliquent comment l’autorisation FCC devient un goulot pour la mise sur le marché américain de nouveaux drones, selon leur catégorie et leur statut.

Lecture stratégique : si DJI a réellement deux nouveaux modèles en approche, l’enjeu n’est pas seulement « quand », mais aussi où ils pourront être commercialisés sans friction — et à quel prix, dans un monde où la conformité est redevenue un avantage compétitif.

Pourquoi les « Lito 1 & Lito X1 » pourraient compter : simplifier l’offre sans la banaliser ?

DJI est face à une équation connue des marques dominantes : Rester accessible (un drone léger, prêt pour les vacances, sans complexité), sans abandonner les créateurs (transmission, sécurité, autonomie, intelligence embarquée).

Le duo Lito 1/Lito X1 ressemble à une réponse propre à cette tension : un modèle « starter » et un modèle « pro-friendly », sans multiplier les références au point de perdre l’utilisateur.