Huawei Pura X2 : Le pliable « mini-tablette » de 7,5 pouces officialisé par les fuites

Huawei n’a jamais été aussi à l’aise que lorsqu’il sort du moule. En 2025, le Pura X avait tenté un pari rare dans le monde des pliables : un format plus large une fois ouvert, pensé comme une mini-tablette plutôt qu’un smartphone étiré.

Un an plus tard, une nouvelle fuite suggère que l’idée n’était pas un coup d’essai… mais le début d’une lignée : Huawei préparerait un Pura X2.

Huawei Pura X2 : Un « wide fold » qui assume son identité

Le concept du Pura X reposait sur une logique simple : un pliable type « clapet », mais qui s’ouvre sur un écran au format 16:10, bien plus confortable pour lire, scroller, ou regarder une vidéo sans bandes noires omniprésentes.

Le modèle 2025 embarquait un écran interne de 6,3 pouces (16 h 10) et un écran externe 3,5 pouces, avec un prix de départ autour de 7 499 yuans.

D’après les informations relayées par plusieurs médias tech à partir de sources Weibo, le Pura X2 conserverait cette philosophie « de smartphone pliable à écran large », tout en musclant l’usage de l’écran externe — le talon d’Achille de nombreux pliables, souvent plus gadget qu’outil.

L’écran externe, enfin pensé pour servir (pas seulement pour briller)

La rumeur la plus cohérente : un écran externe plus grand, donc plus exploitable pour répondre à un message, vérifier une carte, gérer une musique… sans ouvrir le téléphone. C’est exactement le type d’optimisation qui peut transformer un « concept cool » en produit du quotidien.

Côté écran interne, les fuites évoquent une diagonale pouvant grimper jusqu’à 7,5 pouces, tout en gardant le ratio 16:10 — une manière d’assumer encore plus la bascule « téléphone → mini-tablette ».

Une ambition photo inattendue : 200 mégapixels sur un pliable

Autre élément qui fait lever un sourcil : l’arrivée possible d’un capteur de 200 mégapixels au dos, avec un module photo qui passerait à un design plus horizontal, en trois ou quatre capteurs selon les versions. Sur un pliable compact, c’est un signal fort : Huawei voudrait éviter le compromis habituel « format original = photo moyenne ».

Évidemment, « 200 mégapixels » ne dit pas tout (taille du capteur, optique, traitement, binning…), mais l’intention est claire : ramener de la crédibilité photo sur un format qui, historiquement, privilégie le style.

Kirin, charnière et HarmonyOS : la stratégie Huawei en filigrane

Sur la partie performances, les bruits de couloir citent plusieurs pistes : Kirin 9020/9030/9030 Pro, ce qui peut traduire soit des variantes, soit une incertitude côté source.

La charnière, elle, s’inspirerait du Mate X7 — un appareil où Huawei insiste justement sur la robustesse et la précision mécanique de son mécanisme.

Enfin, le Pura X2 serait attendu sous HarmonyOS 6.1, avec des configurations très hautes (jusqu’à 20 Go de RAM et 1 To de stockage, toujours selon les fuites).

Pourquoi ce format peut compter en 2026 ?

Le marché des pliables commence à se chercher une nouvelle narration. Après la course à la finesse et la bataille des plis, l’étape suivante pourrait être celle du format utile : un écran qui change réellement la manière d’utiliser son téléphone, pas seulement la manière de le plier.

Un « wide fold » à la Huawei a un avantage : il répond mieux à l’usage tablette sans passer sur un grand pliable type « book » souvent plus cher et plus encombrant. S’il gagne un écran externe vraiment pratique et une photo qui tient la route, le Pura X2 pourrait devenir ce que le Pura X semblait promettre : un pliable différent, mais pas marginal.