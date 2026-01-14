Spigen Classic LS : la coque iPhone 17 Pro inspirée du Macintosh 128K

Spigen remet une pièce dans la machine à souvenirs. Après avoir fait durer sa gamme Classic C1 pendant des années, l’accessoiriste dévoile Classic LS pour l’iPhone 17 Pro, une coque inspirée du Macintosh 128K — ce beige iconique, ces lignes « ordinateur d’époque », et même un clin d’œil au rituel du « Hello ».

Une protection moderne, déguisée en relique Apple.

Classic LS : Un nouveau chapitre pour la gamme rétro de Spigen

Spigen n’en est pas à son premier hommage à Cupertino. La Classic C1, directement inspirée de l’iMac G3, est devenue un petit classique (au point de s’étendre à d’autres produits, comme un support Apple Watch en forme de mini iMac).

Avec la Classic LS, la marque change de décennie : on quitte les transparences acidulées de 1998 pour le minimalisme beige et rectangulaire des débuts du Mac — une esthétique plus « musée » que « pop ».

Ce que la Classic LS reprend du Macintosh… et comment elle le traduit sur iPhone

La coque mise sur une silhouette volontairement boxy, des boutons latéraux façon touches de clavier, une attache dragonne pensée comme un rappel du lecteur de disquette, et un logo Spigen recoloré dans l’esprit du vieux logo Apple.

Le détail le plus délicieux : un bouton d’alimentation « hello », clairement assumé comme une référence à l’iconographie Apple des années 80.

Sous la nostalgie, on retrouve une recette Spigen très « usage réel » : structure double couche (PC + TPU), bords relevés pour protéger écran et bloc photo, et surtout aimants intégrés pour la compatibilité MagSafe (MagFit). Spigen met aussi en avant une protection dédiée au bouton du contrôle de la caméra, via un cache tactile qui conserve la fonctionnalité tout en évitant les rayures — un point devenu récurrent dans la nouvelle génération de coques « iPhone 17 Pro ».

Prix et disponibilité

Sur le site de Spigen, la Classic LS apparaît à 59,99 dollars.

Pour ceux qui préfèrent une nostalgie plus flashy, la Classic C1 (iMac G3) reste au catalogue, proposée en plusieurs coloris (Bondi Blue, Tangerine, Ruby, Graphite) et affichée à 64,99 dollars sur la boutique Spigen.

Deux approches, une même idée : transformer une coque en objet de conversation — et, accessoirement, en déclaration d’amour à l’histoire Apple.