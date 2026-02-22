Pendant des mois, Resume sur Windows 11 (aussi nommé Cross Device Resume/XDR) a ressemblé à une bonne idée rangée dans un tiroir : un petit badge ou une notification sur votre PC pour reprendre une activité entamée sur Android — comme un Handoff à la sauce Windows, mais si discret que beaucoup n’en ont jamais vu la couleur.

Ce qui change en ce début 2026, c’est le signal envoyé par Microsoft : l’intégration ne dépend plus uniquement du chemin « Lien avec Windows ». Une seconde voie apparaît, basée sur le Windows Notification System (WNS), ce qui pourrait permettre à davantage d’applications tierces de « s’allumer » dans Resume — à condition qu’il existe aussi une app Windows correspondante.

Ce que Microsoft annonce vraiment : une nouvelle voie d’intégration

Dans la build Insider 26220.7535 de Windows 11, Microsoft explique avoir ajouté un « additional integration path » via WNS, en complément de l’intégration historique depuis Lien avec Windows. Objectif assumé : élargir le périmètre d’utilisateurs et de scénarios pour lesquels Resume peut être proposé.

Concrètement, Resume reste une mécanique simple : vous utilisez un service sur Android, et Windows vous propose, via un badge/notification, un raccourci pour reprendre dans l’app Windows — ou vous pousse à l’installer si elle manque.

L’histoire de Resume est celle d’un lancement en douceur, avec des démos et des tests très limités. Microsoft a commencé par un cas d’école : Spotify, pour montrer la reprise instantanée d’une écoute entre mobile et PC. Avant ça, Microsoft avait déjà expérimenté des scénarios plus « productivité », comme la reprise rapide de fichiers ouverts sur mobile (docs Office/OneDrive) dans une fenêtre temporelle courte.

Résultat : si vous n’étiez pas dans le bon groupe Insider, avec la bonne app au bon moment, Resume restait théorique — et donc, culturellement, absent.

Ce que WNS peut débloquer (et ce que ça ne fera pas)

Le passage par WNS n’est pas qu’un détail technique : c’est une façon de rendre Resume plus accessible côté développeurs, car on sort d’une dépendance unique à l’écosystème Lien avec Windows/Mobile connecté. Microsoft le dit explicitement : ce nouveau chemin élargit la portée de la fonctionnalité.

Mais, il faut être clair sur la promesse : ce n’est pas un « handoff de session » complet façon Apple (où l’état est souvent plus continu, car Apple contrôle davantage la pile matérielle + logicielle). Resume ressemble plutôt à un pont intelligent : un retour rapide dans le bon contexte, sans garantir « l’écran exact » où vous étiez.

Le vrai risque, lui, est UX : si Resume devient un flux de suggestions peu utiles, il finira désactivé, comme tant d’« assistants » avant lui. L’approche « curated » (choisir les bons moments, les bons apps, la bonne fréquence) sera décisive.

L’effet réseau des apps « essentielles »

Le test grandeur nature ne sera pas une keynote, mais une liste : quelles apps vont adopter Resume en premier ? Si les piliers du quotidien s’y mettent — messagerie, mail, docs, musique, notes — Resume peut devenir ce petit automatisme qu’on remarque seulement le jour où il n’est plus là.

Côté développeurs, Microsoft documente déjà le sujet via son Continuity SDK/Cross Device Resume (XDR) et l’intégration associée.