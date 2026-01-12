Accueil » Xiaomi Auto franchit un cap historique : plus de 50 000 véhicules livrés en un mois

Xiaomi Auto a signé une performance majeure en décembre 2025 en livrant plus de 50 000 véhicules sur un seul mois. Il s’agit tout simplement du meilleur résultat mensuel jamais enregistré par la marque depuis son entrée sur le marché des véhicules électriques.

Ce record vient confirmer une dynamique déjà très solide : Xiaomi Auto avait déjà dépassé les 40 000 livraisons mensuelles pendant trois mois consécutifs avant ce pic de fin d’année.

Xiaomi Auto : Des objectifs 2025 largement dépassés

Selon le rapport interne de décembre, Xiaomi Auto avait livré 361 625 véhicules à fin novembre 2025. Grâce à la forte accélération de décembre, le total annuel dépasse désormais les 410 000 unités, soit bien au-delà de l’objectif initial fixé à 350 000 véhicules pour l’ensemble de l’année.

Un dépassement significatif qui souligne la montée en puissance rapide du constructeur, à peine entré sur le marché depuis moins de deux ans.

Un record mondial de croissance dans l’EV

Les chiffres de la China Passenger Car Association (CPCA) apportent un autre éclairage spectaculaire : dès novembre 2025, les livraisons cumulées de Xiaomi Auto avaient déjà dépassé les 500 000 véhicules.

La marque a atteint ce seuil symbolique en moins de 20 mois, établissant un record mondial parmi les constructeurs de véhicules électriques pour la vitesse d’atteinte du demi-million de livraisons.

Une offensive produits massive prévue pour 2026

Xiaomi Auto ne compte pas ralentir en 2026. D’après plusieurs médias chinois, le constructeur préparerait le lancement de quatre nouveaux modèles avec une version rafraîchie de la SU7, une SU7 Executive Edition, un SUV de 5 places à prolongateur d’autonomie, et un SUV de 7 places à prolongateur d’autonomie.

Le SU7 mis à jour et le grand SUV sont attendus au premier semestre 2026, tandis que la version Executive et le SUV de 5 places arriveraient au second semestre.

Le futur grand SUV Xiaomi déjà très attendu

L’attention se concentre particulièrement sur le SUV de 7 places, déjà aperçu en essais routiers sous le nom de code Kunlun. Selon des rapports antérieurs, ce modèle pourrait être commercialisé sous l’appellation YU9.

Il viendrait se positionner face à des références du segment premium chinois comme l’AITO M9, et la Li Auto L9, avec un positionnement tarifaire et technologique comparable.

Xiaomi Auto confirme son statut de nouvel acteur majeur

En l’espace de moins de 2 ans, Xiaomi Auto est passé du statut de nouvel entrant ambitieux à celui de constructeur EV de premier plan en Chine.

La combinaison d’objectifs dépassés, de records de croissance et d’un pipeline produits très offensif pour 2026 laisse peu de doute : Xiaomi veut s’imposer durablement dans l’automobile, comme il l’a fait dans l’électronique grand public.

Si les prochains SUV tiennent leurs promesses, 2026 pourrait bien être l’année où Xiaomi Auto passera du phénomène à l’incontournable.