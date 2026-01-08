Accueil » Mammotion Spino S1 Pro : Le premier robot de piscine qui sort de l’eau tout seul

Mammotion Spino S1 Pro : Le premier robot de piscine qui sort de l’eau tout seul

Il y a deux types de robots de piscine : ceux qui nettoient, et ceux qu’on finit quand même par repêcher à la main, trempés jusqu’aux coudes, quand vient l’heure de la recharge.

Au CES 2026, Mammotion — surtout connue pour ses robots tondeuses — veut supprimer cette dernière corvée avec le Spino S1 Pro, un nettoyeur de piscine capable de rejoindre sa base et de se faire hisser hors de l’eau par un bras robotisé.

Le principe est aussi simple qu’ambitieux : une station d’accueil posée au bord du bassin, équipée d’un bras robotisé. Quand le Spino S1 Pro doit recharger, il se guide vers la station via un système de communication sous-marine, puis la base le soulève et le dépose à sec pour la charge.

C’est précisément le genre d’automatisation qui fait la différence au quotidien : moins de manipulations, moins d’oubli, et une expérience plus proche d’un robot « domestique » que d’un simple accessoire.

Navigation et nettoyage : caméra + capteurs, traction à chenilles, grosse filtration

Sur le nettoyage, Mammotion annonce une approche « propre » : caméra embarquée et plusieurs capteurs pour reconnaître zones sales, marches, bords, angles et obstacles.

Côté mécanique, le Spino S1 Pro s’appuie sur 5 moteurs brushless et des chenilles capables d’adhérer au fond et aux parois, un débit allant jusqu’à 6 800 gallons par heure à travers un filtre double couche destiné à capturer du sable fin aux débris plus visibles. Mammotion évoque aussi une connectivité maintenue dans un rayon d’environ 10 mètres autour du dock.

La marque ne donne pas encore la durée de batterie du S1 Pro — et c’est le chiffre qui décidera si le concept « sortie de l’eau + recharge » tient ses promesses sur les grandes piscines. Pour comparaison, le Spino E1 est annoncé jusqu’à 210 minutes (3 h 30).

La piscine devient le nouveau terrain de jeu des robots « outdoor »

Le Spino S1 Pro raconte une tendance plus large : après avoir automatisé la pelouse, les marques veulent industrialiser l’entretien extérieur avec une obsession nouvelle — éviter l’intervention humaine. Le « self-docking hors de l’eau » s’attaque à l’irritant numéro un des robots piscine : la logistique (sortie, égouttage, charge, remise à l’eau).

Mais, cette promesse vient avec ses questions très concrètes :

Installation : le dock au bord de la piscine, c’est un point fixe à intégrer (espace, sécurité, exposition).

Fiabilité mécanique : un bras robotisé, c’est une pièce de plus à entretenir (et à faire durer).

Vie privée : caméra + IA dans un environnement domestique ; il faudra comprendre ce qui est stocké, transmis, ou traité localement.

À noter : plusieurs médias indiquent que le Spino S1 Pro a été remarqué au CES, certains évoquant même une distinction « Innovation Award 2026 » — un bon signal de visibilité, mais qui ne remplace pas un test terrain.

Lancement proche, prix encore absent

Mammotion annonce un lancement au T1 2026, avec prix et spécifications finales à venir. Autrement dit : l’idée est prête, le produit final est encore à juger sur ses chiffres (autonomie, puissance réelle, maintenance) et sur sa fluidité d’usage.