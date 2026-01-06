Accueil » MediaTek annonce un événement le 15 janvier : Dimensity 8500 et 9500s au programme

MediaTek s’apprête à ouvrir l’année 2026 sur une note résolument offensive. Le fondeur taïwanais a confirmé la tenue d’un événement de lancement le 15 janvier en Chine, au cours duquel il dévoilera deux nouveaux chipsets Dimensity.

Une annonce stratégique qui vise à consolider sa présence aussi bien sur le milieu que le haut de gamme Android.

MediaTek : Un double lancement soigneusement orchestré

Dans un teaser officiel, MediaTek confirme qu’il lèvera le voile sur deux SoC distincts lors de son événement du 15 janvier. Selon les informations concordantes de plusieurs sources industrielles, il s’agirait du Dimensity 8500 et d’un tout nouveau modèle haut de gamme baptisé Dimensity 9500s.

Si le calendrier est désormais officiel, MediaTek entretient encore le suspense sur les détails techniques. Mais les grandes lignes ont déjà fuité — et elles dessinent une montée en puissance très nette.

Dimensity 8500 : un milieu de gamme musclé

Le Dimensity 8500 n’est pas totalement inconnu. La puce alimente déjà le Honor Power 2, récemment lancé en Chine.

Gravé en N4P par TSMC, le Dimensity 8500 adopte une configuration octa-core entièrement basée sur des cœurs Cortex-A725 :

1 cœur à 3,4 GHz,

3 cœurs à 3,2 GHz,

4 cœurs orientés efficacité à 2,2 GHz.

La partie graphique est confiée à un Mali-G720 MC8, un GPU pensé pour offrir un bon équilibre entre performances et consommation énergétique. Sur le papier, le Dimensity 8500 se positionne comme une solution idéale pour des smartphones performants mais accessibles, capables d’encaisser jeu, photo et IA du quotidien.

Dimensity 9500s : MediaTek vise clairement le haut de gamme

Cependant, la véritable nouveauté de l’événement devrait être le Dimensity 9500s. Cette puce inédite marquerait une nouvelle étape dans l’ambition premium de MediaTek.

Toujours produite par TSMC, mais cette fois en N3E, le Dimensity 9500s bénéficierait d’une gravure plus avancée, synonyme de gains en performances et en efficacité énergétique. Sa configuration CPU serait nettement plus agressive :

1 cœur Cortex-X925 cadencé à 3,73 GHz,

3 cœurs Cortex-X4 à 3,30 GHz,

4 cœurs Cortex-A720 à 2,40 GHz.

Pour la partie graphique, MediaTek opterait pour un Mali Immortalis-G925 MC12, affiché à 1612 MHz, taillé pour le jeu haut de gamme et les usages graphiques intensifs, y compris le ray tracing mobile.

Des smartphones déjà dans les starting-blocks

Sans surprise, ces nouvelles puces devraient rapidement se retrouver dans des appareils commerciaux. Les fuites évoquent notamment la future gamme Redmi Turbo 5 Max, qui comprendrait deux variantes avec un modèle standard propulsé par le Dimensity 8500, et une version plus ambitieuse équipée du Dimensity 9500s.

Un schéma classique, mais efficace, permettant à MediaTek de couvrir plusieurs segments avec une architecture cohérente.

MediaTek affine sa montée en gamme

Ce double lancement illustre parfaitement la stratégie actuelle de MediaTek. D’un côté, renforcer un milieu de gamme premium de plus en plus compétitif ; de l’autre, resserrer l’écart avec les puces les plus haut de gamme du marché, tant sur le plan CPU que GPU.

En choisissant le 15 janvier pour lancer ces deux Dimensity, MediaTek entend imposer son tempo dès le début de l’année, avant même que la concurrence ne dévoile ses cartes pour 2026. Une manœuvre qui confirme que le fondeur ne joue plus seulement le rôle d’alternative… mais bien celui d’acteur central du marché mobile.